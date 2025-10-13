https://sarabic.ae/20251013/3-مقاتلات-مصرية-تحمي-طائرة-ترامب-فيديو-----1105964302.html
3 مقاتلات مصرية تحمي طائرة ترامب... فيديو
رافقت مقاتلات "إف -16" تابعة للقوات الجوية المصرية طائرة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لدى وصوله إلى الأجواء المصرية قبل هبوطه في مطار شرم الشيخ، لحضور قمة
تصويت... هل تكون قمة السلام في شرم الشيخ بشأن غزة بوابة لحل الدولتين؟ترامب يسجل رسالة في سجل الكنيست: "حرب غزة انتهت... إنه يوم عظيم"
2025
3 مقاتلات مصرية تحمي طائرة ترامب... فيديو
رافقت مقاتلات "إف -16" تابعة للقوات الجوية المصرية طائرة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لدى وصوله إلى الأجواء المصرية قبل هبوطه في مطار شرم الشيخ، لحضور قمة "شرم الشيخ للسلام".
ويظهر في الفيديو 3 مقاتلات مصرية بجانب الطائرة الرئاسية الأمريكية في مشهد يعكس الإجراءات الأمنية العالية ومستوى الجاهزية للقوات المسلحة المصرية.
وتستضيف مدينة شرم الشيخ المصرية، اليوم الإثنين، قمة للسلام بشأن إنهاء الحرب في قطاع غزة، برئاسة مشتركة بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، والأمريكي دونالد ترامب، بمشاركة قادة أكثر من 20 دولة، حسبما أعلنت الرئاسة المصرية.