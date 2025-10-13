ترامب يسجل رسالة في سجل الكنيست: "حرب غزة انتهت... إنه يوم عظيم"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير:بعد وقف إطلاق النار يجب إعادة الإعمار والحياة لغزة
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
فقد والده فأنشأ مؤسسة "سمير" لمساعدة طلاب الطب في غزة
10:28 GMT
31 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
11:33 GMT
26 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
12:32 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مصير سلاح الفصائل في غزة بين مقاومة حماس وتهديد نتانياهو
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
مركز تنسيق مدني عسكري في غزة.. والرئيس المصري يدعو مجلس الأمن لإعطاء الشرعية الدولية لاتفاق شرم الشيخ
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ذكرى ميلاد ليرمنتوف: حينما يولد البطل من رحم المعاناة !
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبراء يوضحون أهمية الدفاع المشترك بين تونس والجزائر لمواجهة التحديات الإقليمية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ذكرى ميلاد ليرمنتوف: حينما يولد البطل من رحم المعاناة !
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
28 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
الجزائر وتونس توقعان اتفاقًا للتعاون العسكري
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
12:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
16:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
16:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
بلا قيود
خبير: مناورات الناتو النووية يمكن أن تشكل استفزازا وتهديدا لروسيا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: اجتماع بين سوريا وتركيا هو لمناقشة تحييد الخطر الكردي على حدودها الجنوبية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
بعد صعود قياسي في الأسعار هل يشهد الذهب موجة تصحيحية بعد اتفاق غزة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251013/ترامب-يسجل-رسالة-في-سجل-الكنيست-حرب-غزة-انتهت-إنه-يوم-عظيم-1105959995.html
ترامب يسجل رسالة في سجل الكنيست: "حرب غزة انتهت... إنه يوم عظيم"
ترامب يسجل رسالة في سجل الكنيست: "حرب غزة انتهت... إنه يوم عظيم"
سبوتنيك عربي
أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كتب رسالة في سجل الزوار الخاص بالكنيست الإسرائيلي، قال فيها إن حرب غزة قد انتهت. 13.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-13T13:52+0000
2025-10-13T13:52+0000
أخبار العالم الآن
العالم
غزة
قطاع غزة
دونالد ترامب
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105960096_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_619900a53d882740b44aa0b0fca7224d.jpg
وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، اليوم الاثنين، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الكنيست أمير أوهانا، قدّما ترحيبا رسميا وحارا، لترامب قبيل إلقائه الخطاب، الذي وصفته وسائل إعلام إسرائيلية بأنه خطاب تاريخي.وجاء نص رسالة ترامب: ""هذا يوم عظيم، هذه بداية جديدة. انتهت الحرب".وأكد ترامب أن الأطراف الضالعة في الاتفاق، وعلى رأسها "حماس"، ستلتزم بخطة فك الارتباط التي تم الاتفاق عليها في مفاوضات شرم الشيخ.وفي وقت سابق، وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إسرائيل في زيارة قصيرة، في أعقاب عودة رهائن إسرائيليين أحياء إلى إسرائيل بعد الإفراج عنهم من قطاع غزة، قبل أن يغادر إلى شرم الشيخ للمشاركة في القمة التي تستضيفها مصر لإنهاء الحرب في غزة.
https://sarabic.ae/20251013/عودة-النازحين-إلى-ركام-منازلهم-المدمرة-تفتح-فصلا-جديدا-للصمود-والبقاء-في-قطاع-غزة--1105951106.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105960096_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_991e6b0423888598ec2b5a25b1a20925.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, العالم, غزة, قطاع غزة, دونالد ترامب, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
أخبار العالم الآن, العالم, غزة, قطاع غزة, دونالد ترامب, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل

ترامب يسجل رسالة في سجل الكنيست: "حرب غزة انتهت... إنه يوم عظيم"

13:52 GMT 13.10.2025
© AP Photoالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الكنيست الإسرائيلي
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الكنيست الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كتب رسالة في سجل الزوار الخاص بالكنيست الإسرائيلي، قال فيها إن حرب غزة قد انتهت.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، اليوم الاثنين، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الكنيست أمير أوهانا، قدّما ترحيبا رسميا وحارا، لترامب قبيل إلقائه الخطاب، الذي وصفته وسائل إعلام إسرائيلية بأنه خطاب تاريخي.
وجاء نص رسالة ترامب: ""هذا يوم عظيم، هذه بداية جديدة. انتهت الحرب".
عودة النازحين إلى ركام منازلهم المدمرة تفتح فصلا جديدا للصمود والبقاء في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2025
عودة النازحين إلى ركام منازلهم المدمرة تفتح فصلا جديدا للصمود والبقاء في قطاع غزة
12:40 GMT
وأكد ترامب أن الأطراف الضالعة في الاتفاق، وعلى رأسها "حماس"، ستلتزم بخطة فك الارتباط التي تم الاتفاق عليها في مفاوضات شرم الشيخ.
وفي وقت سابق، وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إسرائيل في زيارة قصيرة، في أعقاب عودة رهائن إسرائيليين أحياء إلى إسرائيل بعد الإفراج عنهم من قطاع غزة، قبل أن يغادر إلى شرم الشيخ للمشاركة في القمة التي تستضيفها مصر لإنهاء الحرب في غزة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала