ترامب يسجل رسالة في سجل الكنيست: "حرب غزة انتهت... إنه يوم عظيم"

أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كتب رسالة في سجل الزوار الخاص بالكنيست الإسرائيلي، قال فيها إن حرب غزة قد انتهت. 13.10.2025, سبوتنيك عربي
وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، اليوم الاثنين، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الكنيست أمير أوهانا، قدّما ترحيبا رسميا وحارا، لترامب قبيل إلقائه الخطاب، الذي وصفته وسائل إعلام إسرائيلية بأنه خطاب تاريخي.وجاء نص رسالة ترامب: ""هذا يوم عظيم، هذه بداية جديدة. انتهت الحرب".وأكد ترامب أن الأطراف الضالعة في الاتفاق، وعلى رأسها "حماس"، ستلتزم بخطة فك الارتباط التي تم الاتفاق عليها في مفاوضات شرم الشيخ.وفي وقت سابق، وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إسرائيل في زيارة قصيرة، في أعقاب عودة رهائن إسرائيليين أحياء إلى إسرائيل بعد الإفراج عنهم من قطاع غزة، قبل أن يغادر إلى شرم الشيخ للمشاركة في القمة التي تستضيفها مصر لإنهاء الحرب في غزة.
