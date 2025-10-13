عودة النازحين إلى ركام منازلهم المدمرة تفتح فصلا جديدا للصمود والبقاء في قطاع غزة
بعد أكثر من عامين من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وما خلفته من دمار وتهجير قسري، يشهد القطاع وقفا لإطلاق النار، وعودة لمئات آلاف النازحين إلى مدنهم في القطاع، حيث تختلط المشاعر بين فرحة لوقف الحرب، وألم لأنقاض حياة بقي منها كومة ركام.
ورغم الهدوء الذي يرافق تطبيق مراحل اتفاق وقف إطلاق النار، فإن الظروف الإنسانية ما زالت صعبة للغاية، فقد دمرت الحرب الإسرائيلية خلال عامين، 90% من البنية التحتية للقطاع، و300 ألف وحدة سكنية كليا و200 ألف جزئيا، وأخرجت 25 مستشفى من 38 عن الخدمة، وتضرر 95% من المدارس، وخرج 85% من مرافق المياه عن العمل.
ويواصل الفلسطينيون رحلة العودة إلى أحيائهم المدمرة في غزة، للتأكيد على إرادة البقاء، حاملين معهم ما تبقى من متاعهم وذكريات كثيرة عن الحياة، وبين الركام والمنازل المدمرة والطرقات التي اختفت معالمها، تقف النازحة أم العبد وهي تنظر أين تجد بيتها، فقد تحول المكان إلى كومة ركام.
وتقول أم العبد لوكالة "سبوتنيك": "لقد كنا نعيش هنا في مدينة غزة، وهذه منطقة حيوية، وكان النازحون من شمالي غزة يوجدون هنا وبأعداد كبيرة، وبسبب الحرب نزحنا نحو الجنوب، وعندما عدنا وجدنا المنطقة مدمرة بالكامل".
وقطعت أم العبد مسافة 15 كيلومترا من خان يونس جنوبي القطاع إلى مدينة غزة شمالا سيرا على الأقدام، وهذا كان حال عدد كبير من النازحين الذين عادوا سيرا على الأقدام، على طول شارعي الرشيد وصلاح الدين، وهم يحملون أطفالهم وأمتعتهم القليلة.
وتصف أم العبد تلك الرحلة بـ"المرهقة والمتعبة"، لكنها صدمت عند رؤيتها منزلها وقد دمر بالكامل، وكذلك المنطقة وقد أصابها الدمار، لتبدأ تحديات البقاء في ظل الدمار الهائل الذي لحق بالبنية التحتية مثل شبكات المياه والصرف الصحي والمرافق الصحية.
وتضيف أم العبد: "الاحتلال دمر كل شيء، ولا نعرف أين نقيم أو أين نذهب، فلا يوجد مكان في غزة أو شمالي غزة يصلح للعيش، وقد فقدت بسبب القصف ابني وأبحث عنه منذ مدة ولم أجده، وزوجي أسير وعندي 7 أبناء، ونزحت أكثر من مرة، وكما ترى لا توجد أساسيات الحياة البسيطة، وكنا نأمل أن نجد بقايا حياة تركناها هنا، لكننا وجدنا ركاما لذكريات قتلتنا ونحن أحياء".
ويحاول الفلسطينيون إعادة الحياة تدريجيا إلى شوارع مدينة غزة، رغم الدمار الكبير الذي خلفته الحرب، وباشرت بلدية غزة بإزالة الركام لفتح الطرق أمام المواطنين وتمكينهم من دخول الأحياء السكنية، وتعمل الجرافات في مناطق عدة داخل غزة لإزالة الركام والمخلفات.
وبدأ عدد من المواطنين في إصلاح ما يمكن من بيوتهم المدمرة، وإخراج الركام من داخل البيوت، في محاولة لإيجاد مكان للبقاء، ومن بين النازحين الذين عادوا إلى مدينة غزة، النازح ماهر نعيم، والذي قرر أن يبقى بجوار منزله المهدم داخل خيمته التي رافقته منذ بداية الحرب.
ويقول النازح ماهر نعيم لوكالة "سبوتنيك": "عدت إلى مدينة غزة من المحافظة الوسطى، ووجدت دمار هائل في كل مكان، قرابة 90% من غزة مدمر، وما تبقى من بناء قائم أصابه ضرر كبير، ولقد وجدت 3 شقق التي أملكها مدمرة بالكامل، وأنظر في وجوه الناس ولا أجد فرحة".
ويضيف: " لقد نزحنا خلال الحرب 7 مرات لغاية الآن، وتعبنا كثيرا ونعاني من وضع نفسي صعب، وخلال فترة المجاعة الأخيرة، فقدت 30 كيلو من وزني وكذلك عائلتي، ومعظم النازحين أصابهم ما أصابنا".
ويتابع نعيم: "المنطقة كلها دمار، ولا يوجد مكان نعيش فيه، ولا خدمات، لكنني سأبقى مع عائلتي بجوار المنازل المدمرة، داخل الخيمة التي ترافقنا منذ بداية الحرب، وحتى لو بقينا هنا، فما زلنا تحت آثار الحرب وما خلفت من أوجاع وفراق ومعاناة لا نعرف متى تنتهي".
وتبذل البلديات في قطاع غزة جهودا كبيرة، خلال المرحلة الحالية تتركز على تأمين المياه، وفتح الشوارع، ومعالجة مشاكل الصرف الصحي، وإزالة النفايات، وكذلك يبذل جهاز الدفاع المدني بما يملك من معدات متبقية، جهودا في محاولة انتشال جثامين القتلى من أنقاض المباني، وقد نجح منذ وقف الحرب في انتشال قرابة 150جثمانا من تحت الركام.
ويعاني القطاع من تحديات كبيرة بعد وقف الحرب، فالدمار منتشر في كل مكان، ويحتاج إلى وقت طويل لإزالته، وكذلك فإن شبكات المياه والصرف الصحي مدمرة، وهذا ينعكس على حياة الفلسطينيين في القطاع، فهناك حرب أخرى في مواجهة شح المياه، وانعدام الكهرباء، وشح المواد الغذائية الأساسية التي توزع بكميات محدودة، بالإضافة لمواجهة أزمة المستشفيات والمرافق الصحية التي دُمرت خلال الحرب.
وكشف المكتب الإعلامي الحكومي عن الخسائر الأولية المباشرة لـ 15 قطاعا حيويا، بما يشمل 70 مليار دولار، وهو مجموع الخسائر الأولية المباشرة للحرب على قطاع غزة، وتوزعت هذه الخسائر الأولية بنحو 5 مليار دولار للقطاع الصحي، و4 مليار دولار لقطاع التعليم و25 مليار دولار للقطاع الإسكاني، فيما توزعت الخسائر المادية الأخرى على القطاع الصناعي والزراعي والإعلامي والترفيهي والديني، والقطاع المنزلي وقطاع الاتصالات والإنترنت.
وأشار المكتب الحكومي إلى أن الجيش الإسرائيلي دمر ما يزيد عن 94% من الأراضي الزراعية في القطاع، وأكثر من 700 ألف متر طولي من شبكات المياه، ومثلهم من شبكات الصرف الصحي، ودمر أكثر من 3 ملايين متر طولي من شبكات الطرق.
ووفق خبراء، فإن قطاع غزة يحتاج لإزالة 55 مليون طن من الركام، وتقدر تكلفة الإعمار بأكثر من 50 مليار دولار، بينما تنتظر 170 ألف طن مساعدات للدخول.
وكان الجيش الإسرائيلي، قد أمر قواته بالتراجع إلى الخط الأصفر في قطاع غزة، بموجب المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه بوساطة أمريكية لإنهاء الحرب التي أودت بحياة عشرات الآلاف وحولت أغلبية قطاع غزة إلى ركام.
ويستند اتفاق وقف النار في قطاع غزة، إلى خطة طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تقوم على وقف الحرب، وانسحاب متدرج للجيش الإسرائيلي، وإطلاق متبادل للأسرى، ودخول فوري للمساعدات إلى القطاع، ونزع سلاح حركة "حماس"، وتم الاتفاق على وقف النار بعد مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين استمرت مدة 4 أيام في شرم الشيخ المصرية.