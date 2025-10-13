https://sarabic.ae/20251013/نتنياهو-أعدنا-كل-المختطفين-الأحياء-وملتزمون-بإعادة-جثامين-القتلى-1105936090.html

نتنياهو: حققنا كل أهدافنا وترامب أعظم صديق لإسرائيل

وجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، الشكر إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إسهامه الحاسم لإعادة المحتجزين من قطاع غزة. 13.10.2025, سبوتنيك عربي

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

قطاع غزة

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

دونالد ترامب

بنيامين نتنياهو

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1a/1105298489_0:162:3063:1884_1920x0_80_0_0_eff39282a34525762d3b777c83002f8e.jpg

وقال نتنياهو، في كلمة له أمام الكنيست، إن حكومته "أعادت كل المختطفين الأحياء وملتزمة بإعادة جثامين القتلى"، مشيرا إلى الدور الحاسم الذي لعبه ترامب في إعادتهم.وأضاف أن "إسرائيل قامت بما يجب للرد على ما حدث في 7 أكتوبر"، متابعا: "مقترح ترامب للسلام حظي بقبول دول العالم وأنهى الحرب وحقق كل أهدافنا".ووجّه نتنياهو الشكر لترامب، لاعترافه بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان ومواجهته الأكاذيب في الأمم المتحدة، واعترافه في 2020، بسيادة إسرائيل على يهودا والسامرة، بالإضافة إلى انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني الكارثي.وأوضح أن "ترامب هو أعظم صديق حظيت به إسرائيل"، مؤكدًا أنه مع ترامب سيحققا السلام، كما تم تحقيقه في اتفاقات "إبراهام للسلام".كما أكد ‌‏نتنياهو، أنه رفض إنهاء الحرب من دون التزام بنزع سلاح "حماس"، مشيرا إلى أنه تم إنهاؤها بطريقة تضمن نزع سلاح "حماس" وألا تشكل غزة تهديدا.وألغى نتنياهو زيارته إلى مدينة شرم الشيخ لحضور قمة السلام لوقف الحرب في قطاع غزة. وتوجه، بالشكر إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على دعوته لحضور قمة شرخ الشيخ المقررة لإنهاء الحرب في غزة، موضحا أنه لن يتمكن من المشاركة بسبب اقتراب مناسبة العيد.من جهتها، قالت الرئاسة المصرية إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يشارك في قمة السلام بشرم الشيخ بسبب الأعياد الدينية"، مشيرة إلى أن الرئيس ترامب كان هو من اقترح مشاركة نتنياهو في هذه خلال اتصاله الهاتفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي".وتلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق اليوم، اتصالًا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء تواجده في إسرائيل.وقالت الرئاسة المصرية، في بيان لها، إن الرئيس السيسي تحدث أيضا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتم الاتفاق على حضوره قمة السلام التي سوف يشارك فيها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.وأضاف البيان أن "كلا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو سوف يشاركان في قمة السلام من أجل ترسيخ اتفاق وقف الحرب في غزة والتأكيد على الالتزام به".ونقلت "القناة 12" الإسرائيلية، في وقت سابق، عن نتنياهو، قوله، خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "الحرب انتهت"، في إشارة إلى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وأفادت "القناة 12" الإسرائيلية، في وقت سابق اليوم، بتسليم الدفعة الثانية من الرهائن الإسرائيليين الـ 13 إلى ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر.وأكدت "كتائب القسام" تسليم جميع الرهائن الأحياء لديها تنفيذا لخطة ترامب، مشددة على ضرورة تدخل الوسطاء لإلزام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها.وفي وقت سابق من اليوم، أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إطلاق سراح الرهائن السبعة الأوائل من قطاع غزة.

