السيسي يهدي ترامب "قلادة النيل" تقديرا لدوره في وقف حرب غزة

عربي
وصول الرئيس الأمريكي ترامب إلى تل أبيب... فيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير:بعد وقف إطلاق النار يجب إعادة الإعمار والحياة لغزة
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
فقد والده فأنشأ مؤسسة "سمير" لمساعدة طلاب الطب في غزة
10:28 GMT
31 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
11:33 GMT
26 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
12:32 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مصير سلاح الفصائل في غزة بين مقاومة حماس وتهديد نتانياهو
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
مركز تنسيق مدني عسكري في غزة.. والرئيس المصري يدعو مجلس الأمن لإعطاء الشرعية الدولية لاتفاق شرم الشيخ
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ذكرى ميلاد ليرمنتوف: حينما يولد البطل من رحم المعاناة !
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبراء يوضحون أهمية الدفاع المشترك بين تونس والجزائر لمواجهة التحديات الإقليمية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ذكرى ميلاد ليرمنتوف: حينما يولد البطل من رحم المعاناة !
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
28 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
الجزائر وتونس توقعان اتفاقًا للتعاون العسكري
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
12:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
16:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
16:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251013/السيسي-يهدي-ترامب-قلادة-النيل-تقديرا-لدوره-في-وقف-حرب-غزة-1105924826.html
السيسي يهدي ترامب "قلادة النيل" تقديرا لدوره في وقف حرب غزة
السيسي يهدي ترامب "قلادة النيل" تقديرا لدوره في وقف حرب غزة
سبوتنيك عربي
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، قرارا بإهداء نظيره الأمريكي دونالد ترامب، "قلادة النيل". 13.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-13T05:46+0000
2025-10-13T05:48+0000
الرئيس عبدالفتاح السيسي
دونالد ترامب
مصر
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102347/07/1023470780_0:3:2422:1365_1920x0_80_0_0_ecd0f51650aefb42256850bab2f68ad7.jpg
وأوضح بيان للرئاسة المصرية أن ذلك يأتي "تقديرا لإسهامات ترامب في دعم جهود السلام ومساعيه لنزع فتيل النزاعات، ولا سيما دوره البارز في التوصل إلى وقف الحرب في غزة".يأتي ذلك تزامنا مع استضافة مدينة شرم الشيخ المصرية، اليوم الاثنين، قمة للسلام بشأن إنهاء الحرب في قطاع غزة، برئاسة مشتركة بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، والأمريكي دونالد ترامب، بمشاركة قادة أكثر من 20 دولة، حسبما أعلنت الرئاسة المصرية.ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيز التنفيذ، ظهر الجمعة الماضي، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل، استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية الأسبوع الماضي، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.وأعلنت حركة حماس أن الاتفاق يقضي "بإنهاء الحرب على غزّة، وانسحاب الاحتلال منها، ودخول المساعدات، وتبادل الأسرى"، داعية الأطراف الضامنة إلى إلزام حكومة إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملةً.من جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي، الجمعة الماضي، أن قواته تموضعت على خطوط الانتشار العملياتية الجديدة، باتجاه الخط الأصفر ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق، مع بقائه مسيطرًا على نحو 53 في المئة من مساحة قطاع غزة.وكان ترامب، كشف في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خطة لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو عامين بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.
https://sarabic.ae/20251010/ترامب-يشكر-بوتين-على-تصريحه-حول-فقدان-جائزة-نوبل-للسلام-مصداقيتها-1105850149.html
https://sarabic.ae/20251010/البيت-الأبيض-يعلق-لأول-مرة-بعد-عدم-فوز-ترامب-بجائزة-نوبل-للسلام-1105837277.html
مصر
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102347/07/1023470780_0:0:2422:1818_1920x0_80_0_0_ccdb098dbc6478b4220a7f8d02733164.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الرئيس عبدالفتاح السيسي, دونالد ترامب, مصر, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي
الرئيس عبدالفتاح السيسي, دونالد ترامب, مصر, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي

السيسي يهدي ترامب "قلادة النيل" تقديرا لدوره في وقف حرب غزة

05:46 GMT 13.10.2025 (تم التحديث: 05:48 GMT 13.10.2025)
© AP Photo / Andrew Harnik رئيس مصر عبدالفتاح السيسي خلال اللقاء مع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، 3 أبريل/ نيسان 2017
 رئيس مصر عبدالفتاح السيسي خلال اللقاء مع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، 3 أبريل/ نيسان 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
تابعنا عبر
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، قرارا بإهداء نظيره الأمريكي دونالد ترامب، "قلادة النيل".
وأوضح بيان للرئاسة المصرية أن ذلك يأتي "تقديرا لإسهامات ترامب في دعم جهود السلام ومساعيه لنزع فتيل النزاعات، ولا سيما دوره البارز في التوصل إلى وقف الحرب في غزة".
يأتي ذلك تزامنا مع استضافة مدينة شرم الشيخ المصرية، اليوم الاثنين، قمة للسلام بشأن إنهاء الحرب في قطاع غزة، برئاسة مشتركة بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، والأمريكي دونالد ترامب، بمشاركة قادة أكثر من 20 دولة، حسبما أعلنت الرئاسة المصرية.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ،في ألاسكا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2025
ترامب يشكر بوتين على تصريحه حول فقدان جائزة "نوبل" للسلام مصداقيتها
10 أكتوبر, 15:58 GMT
ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيز التنفيذ، ظهر الجمعة الماضي، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل، استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية الأسبوع الماضي، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.
وأعلنت حركة حماس أن الاتفاق يقضي "بإنهاء الحرب على غزّة، وانسحاب الاحتلال منها، ودخول المساعدات، وتبادل الأسرى"، داعية الأطراف الضامنة إلى إلزام حكومة إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملةً.
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2025
البيت الأبيض يعلق لأول مرة بعد عدم فوز ترامب بجائزة "نوبل" للسلام
10 أكتوبر, 13:19 GMT
من جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي، الجمعة الماضي، أن قواته تموضعت على خطوط الانتشار العملياتية الجديدة، باتجاه الخط الأصفر ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق، مع بقائه مسيطرًا على نحو 53 في المئة من مساحة قطاع غزة.
وكان ترامب، كشف في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خطة لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو عامين بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала