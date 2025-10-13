https://sarabic.ae/20251013/السيسي-يهدي-ترامب-قلادة-النيل-تقديرا-لدوره-في-وقف-حرب-غزة-1105924826.html

السيسي يهدي ترامب "قلادة النيل" تقديرا لدوره في وقف حرب غزة

السيسي يهدي ترامب "قلادة النيل" تقديرا لدوره في وقف حرب غزة

وأوضح بيان للرئاسة المصرية أن ذلك يأتي "تقديرا لإسهامات ترامب في دعم جهود السلام ومساعيه لنزع فتيل النزاعات، ولا سيما دوره البارز في التوصل إلى وقف الحرب في غزة".يأتي ذلك تزامنا مع استضافة مدينة شرم الشيخ المصرية، اليوم الاثنين، قمة للسلام بشأن إنهاء الحرب في قطاع غزة، برئاسة مشتركة بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، والأمريكي دونالد ترامب، بمشاركة قادة أكثر من 20 دولة، حسبما أعلنت الرئاسة المصرية.ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيز التنفيذ، ظهر الجمعة الماضي، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل، استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية الأسبوع الماضي، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.وأعلنت حركة حماس أن الاتفاق يقضي "بإنهاء الحرب على غزّة، وانسحاب الاحتلال منها، ودخول المساعدات، وتبادل الأسرى"، داعية الأطراف الضامنة إلى إلزام حكومة إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملةً.من جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي، الجمعة الماضي، أن قواته تموضعت على خطوط الانتشار العملياتية الجديدة، باتجاه الخط الأصفر ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق، مع بقائه مسيطرًا على نحو 53 في المئة من مساحة قطاع غزة.وكان ترامب، كشف في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خطة لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو عامين بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

