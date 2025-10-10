https://sarabic.ae/20251010/ترامب-يشكر-بوتين-على-تصريحه-حول-فقدان-جائزة-نوبل-للسلام-مصداقيتها-1105850149.html
ترامب يشكر بوتين على تصريحه حول فقدان جائزة "نوبل" للسلام مصداقيتها
شكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لتصريحه بأن عدم منحه جائزة "نوبل" للسلام أضر بمصداقية لجنة نوبل. 10.10.2025, سبوتنيك عربي
وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس بوتين، إن لجنة نوبل "ألحقت ضررا بالغا بمصداقية هذه الجائزة بقرارها". وأضاف الرئيس الروسي أن "اللجنة منحت جائزة السلام، مرارا وتكرارا، لمن لم يفعلوا شيئا من أجل السلام، لكن ترامب يسعى بإخلاص لحل الأزمة في أوكرانيا".وكتب ترامب عبر منصته "تروث سوشال"، ردا على تعليق بوتين: "شكرا للرئيس بوتين!".وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت لجنة "نوبل" في أوسلو، منح جائزة "نوبل" للسلام لعام 2025، لزعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو.وجاء في بيان اللجنة وإعلان الفائز بالجائزة: "قررت اللجنة النرويجية لجائزة نوبل منح جائزة نوبل للسلام لعام 2025 لماريا كورينا ماتشادو، تقديرًا لعملها الدؤوب في الدفاع عن الحقوق الديموقراطية لشعب فنزويلا، ولنضالها من أجل تحقيق انتقال عادل وسلمي من الديكتاتورية إلى الديموقراطية".وأضاف البيان أن "جائزة نوبل للسلام لعام 2025 تمنح لامرأة شجاعة ومتفانية في الدفاع عن السلام، تبقي شعلة الديموقراطية متقدة وسط ظلام متزايد".
