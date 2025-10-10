ترامب يشكر بوتين على تصريحه حول فقدان جائزة "نوبل" للسلام مصداقيتها

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعين الجنرال روفين فورتونات رئيسا للوزراء وسط تصاعد الاحتجاجات
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
لقاء سبوتنيك
استمرار مظاهرات المغرب وسط اتهامات للحكومة بعدم التجاوب مع مطالب المحتجين
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
حصاد الأسبوع
هل ستتنصل تل أبيب من بعض مندرجات الاتفاق مع حماس مما يؤدي إلى انهيار الهدنة؟ يجيب خبير
ملفات ساخنة
حماس وإسرائيل يوقعان اتفاق السلام في شرم الشيخ
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
مساحة حرة
هل يرتبط تلوث الهواء بنزيف الدماغ
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعين الجنرال روفين فورتونات رئيسا للوزراء وسط تصاعد الاحتجاجات
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
من الملعب
بعد تأهل منتخب مصر.. رقم قياسي عربي في كأس العالم لكرة القدم 2026
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
خطوط التماس
الشعب الروسي وتشكل هويته القومية والحضارية
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
ملفات ساخنة
حماس وإسرائيل يوقعان اتفاق السلام في شرم الشيخ
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
عالم سبوتنيك
توقيع اتفاق غزة هل يضمن إنهاء الحرب؟.. والعاهل المغربي يتحدث إلى جيل زد
شؤون عسكرية
خبراء يوضحون أهمية الدفاع المشترك بين تونس والجزائر لمواجهة التحديات الإقليمية
قوانين الاقتصاد
خبير:بعد وقف إطلاق النار يجب إعادة الإعمار والحياة لغزة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
ترامب يشكر بوتين على تصريحه حول فقدان جائزة "نوبل" للسلام مصداقيتها
سبوتنيك عربي
شكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لتصريحه بأن عدم منحه جائزة "نوبل" للسلام أضر بمصداقية لجنة نوبل. 10.10.2025, سبوتنيك عربي
وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس بوتين، إن لجنة نوبل "ألحقت ضررا بالغا بمصداقية هذه الجائزة بقرارها". وأضاف الرئيس الروسي أن "اللجنة منحت جائزة السلام، مرارا وتكرارا، لمن لم يفعلوا شيئا من أجل السلام، لكن ترامب يسعى بإخلاص لحل الأزمة في أوكرانيا".وكتب ترامب عبر منصته "تروث سوشال"، ردا على تعليق بوتين: "شكرا للرئيس بوتين!".وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت لجنة "نوبل" في أوسلو، منح جائزة "نوبل" للسلام لعام 2025، لزعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو.وجاء في بيان اللجنة وإعلان الفائز بالجائزة: "قررت اللجنة النرويجية لجائزة نوبل منح جائزة نوبل للسلام لعام 2025 لماريا كورينا ماتشادو، تقديرًا لعملها الدؤوب في الدفاع عن الحقوق الديموقراطية لشعب فنزويلا، ولنضالها من أجل تحقيق انتقال عادل وسلمي من الديكتاتورية إلى الديموقراطية".وأضاف البيان أن "جائزة نوبل للسلام لعام 2025 تمنح لامرأة شجاعة ومتفانية في الدفاع عن السلام، تبقي شعلة الديموقراطية متقدة وسط ظلام متزايد".
15:58 GMT 10.10.2025
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ،في ألاسكا
شكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لتصريحه بأن عدم منحه جائزة "نوبل" للسلام أضر بمصداقية لجنة نوبل.
وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس بوتين، إن لجنة نوبل "ألحقت ضررا بالغا بمصداقية هذه الجائزة بقرارها".
وأضاف الرئيس الروسي أن "اللجنة منحت جائزة السلام، مرارا وتكرارا، لمن لم يفعلوا شيئا من أجل السلام، لكن ترامب يسعى بإخلاص لحل الأزمة في أوكرانيا".
وكتب ترامب عبر منصته "تروث سوشال"، ردا على تعليق بوتين: "شكرا للرئيس بوتين!".
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت لجنة "نوبل" في أوسلو، منح جائزة "نوبل" للسلام لعام 2025، لزعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو.
وجاء في بيان اللجنة وإعلان الفائز بالجائزة: "قررت اللجنة النرويجية لجائزة نوبل منح جائزة نوبل للسلام لعام 2025 لماريا كورينا ماتشادو، تقديرًا لعملها الدؤوب في الدفاع عن الحقوق الديموقراطية لشعب فنزويلا، ولنضالها من أجل تحقيق انتقال عادل وسلمي من الديكتاتورية إلى الديموقراطية".
وأضاف البيان أن "جائزة نوبل للسلام لعام 2025 تمنح لامرأة شجاعة ومتفانية في الدفاع عن السلام، تبقي شعلة الديموقراطية متقدة وسط ظلام متزايد".
