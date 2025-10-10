الحائزة على "نوبل" للسلام تهدي الجائزة لترامب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:17 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
09:03 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعين الجنرال روفين فورتونات رئيسا للوزراء وسط تصاعد الاحتجاجات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
استمرار مظاهرات المغرب وسط اتهامات للحكومة بعدم التجاوب مع مطالب المحتجين
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
هل ستتنصل تل أبيب من بعض مندرجات الاتفاق مع حماس مما يؤدي إلى انهيار الهدنة؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حماس وإسرائيل يوقعان اتفاق السلام في شرم الشيخ
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل يرتبط تلوث الهواء بنزيف الدماغ
08:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعين الجنرال روفين فورتونات رئيسا للوزراء وسط تصاعد الاحتجاجات
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
من الملعب
بعد تأهل منتخب مصر.. رقم قياسي عربي في كأس العالم لكرة القدم 2026
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
الشعب الروسي وتشكل هويته القومية والحضارية
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حماس وإسرائيل يوقعان اتفاق السلام في شرم الشيخ
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
16:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
توقيع اتفاق غزة هل يضمن إنهاء الحرب؟.. والعاهل المغربي يتحدث إلى جيل زد
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبراء يوضحون أهمية الدفاع المشترك بين تونس والجزائر لمواجهة التحديات الإقليمية
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير:بعد وقف إطلاق النار يجب إعادة الإعمار والحياة لغزة
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
الحائزة على "نوبل" للسلام تهدي الجائزة لترامب
أعلنت ماريا كورينا ماتشادو، الحائزة على جائزة "نوبل" للسلام لعام 2025، وزعيمة المعارضة الفنزويلية، اليوم الجمعة، عن منحها الجائزة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقالت ماتشادو عبر منصة "إكس": "أُهدي هذه الجائزة لشعب فنزويلا، وللرئيس ترامب، لدعمه الحاسم لقضيتنا!".ومُنحت جائزة "نوبل" للسلام لعام 2025، لزعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو.واختارت لجنة "نوبل"، ماريا كورينا ماتشادو، لجائزة هذا العام، وهي ناشطة سياسية معارضة فنزويلية بارزة، ولدت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 1967. تعتبر من أبرز وجوه المعارضة في فنزويلا. وتعرف ماتشادو بمواقفها المناهضة المتشددة ضد النظام في فنزويلا، حيث تدعو إلى اقتصاد السوق الحر، وتقليص دور الدولة في الاقتصاد.وقالت لجنة "نوبل" النرويجية، في بيان، إن ماتشادو فازت "بفضل عملها الدؤوب في تعزيز الحقوق الديمقراطية لشعب فنزويلا".ويتزايد التوتر بين واشنطن وكاراكاس، بعد أن استخدمت الولايات المتحدة قواتها المسلحة في الأسابيع الأخيرة ضد أهداف بحرية فنزويلية، ما أثار إدانات من عدة دول اعتبرت هذه التحركات انتهاكًا للسيادة الفنزويلية.وأبلغ ترامب، الكونغرس الأسبوع الماضي، بأنه أعلن أن أمريكا في "نزاع مسلح غير دولي" مع عصابات المخدرات، دون تقديم أساس قانوني جديد.ويقول منتقدون إن "قصف القوارب محاولة أخرى من ترامب لاختبار نطاق سلطاته الرئاسية". وتساءل خبراء في مجال القانون عن سبب تنفيذ الجيش لهذه الهجمات بدلا من خفر السواحل الأمريكي، وهو الهيئة المعنية بالقانون البحري في البلاد.
الأخبار
أعلنت ماريا كورينا ماتشادو، الحائزة على جائزة "نوبل" للسلام لعام 2025، وزعيمة المعارضة الفنزويلية، اليوم الجمعة، عن منحها الجائزة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقالت ماتشادو عبر منصة "إكس": "أُهدي هذه الجائزة لشعب فنزويلا، وللرئيس ترامب، لدعمه الحاسم لقضيتنا!".
وأضافت: "اليوم، أكثر من أي وقت مضى، نعتمد على الرئيس ترامب، والشعب الأمريكي، وشعوب أمريكا اللاتينية، والدول الديمقراطية في العالم كحلفاء رئيسيين لنا لتحقيق الحرية والديمقراطية".
ومُنحت جائزة "نوبل" للسلام لعام 2025، لزعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو.
واختارت لجنة "نوبل"، ماريا كورينا ماتشادو، لجائزة هذا العام، وهي ناشطة سياسية معارضة فنزويلية بارزة، ولدت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 1967. تعتبر من أبرز وجوه المعارضة في فنزويلا. وتعرف ماتشادو بمواقفها المناهضة المتشددة ضد النظام في فنزويلا، حيث تدعو إلى اقتصاد السوق الحر، وتقليص دور الدولة في الاقتصاد.
وقالت لجنة "نوبل" النرويجية، في بيان، إن ماتشادو فازت "بفضل عملها الدؤوب في تعزيز الحقوق الديمقراطية لشعب فنزويلا".
في الأشهر التي سبقت القرار، قدم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نفسه بقوة كصانع سلام. قدم نفسه كباني جسور، وأشار إلى خطته للسلام في غزة المكونة من عشرين نقطة، وأصرّ مرارًا على أنه أنهى حروبا متعددة.
ويتزايد التوتر بين واشنطن وكاراكاس، بعد أن استخدمت الولايات المتحدة قواتها المسلحة في الأسابيع الأخيرة ضد أهداف بحرية فنزويلية، ما أثار إدانات من عدة دول اعتبرت هذه التحركات انتهاكًا للسيادة الفنزويلية.
وأبلغ ترامب، الكونغرس الأسبوع الماضي، بأنه أعلن أن أمريكا في "نزاع مسلح غير دولي" مع عصابات المخدرات، دون تقديم أساس قانوني جديد.
ويقول منتقدون إن "قصف القوارب محاولة أخرى من ترامب لاختبار نطاق سلطاته الرئاسية". وتساءل خبراء في مجال القانون عن سبب تنفيذ الجيش لهذه الهجمات بدلا من خفر السواحل الأمريكي، وهو الهيئة المعنية بالقانون البحري في البلاد.
