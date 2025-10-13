https://sarabic.ae/20251013/نتنياهو-الحرب-انتهت-1105930432.html
نتنياهو: الحرب انتهت
نتنياهو: الحرب انتهت
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، من داخل الكنيست الإسرائيلي، أن "الحرب قد انتهت".
العالم
ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن نتنياهو، قوله، خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "الحرب انتهت"، في إشارة إلى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وأفادت "القناة 12" الإسرائيلية، في وقت سابق اليوم، بتسليم الدفعة الثانية من الرهائن الإسرائيليين الـ 13 إلى ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر.وأكدت كتائب "القسام" تسليم جميع الرهائن الأحياء لديها تنفيذا لخطة ترامب، مشددة على ضرورة تدخل الوسطاء لإلزام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها.وفي وقت سابق من اليوم، أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إطلاق سراح الرهائن السبعة الأوائل من قطاع غزة.وأعلنت إسرائيل، صباح اليوم الاثنين، تسلم 7 رهائن كانوا محتجزين لدى حماس وذلك ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وفق خطة الرئيس الأمريكية دونالد ترامب.وأفاد بيان مشترك من الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، بأن "قوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) في قطاع غزة تسلموا سبعة رهائن إسرائليين، وهم الآن في طريقهم إلى الأراضي الإسرائيلية، حيث سيخضعون لتقييم طبي أولي".وناشد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الجمهور بالتصرف بمسؤولية وحساسية، واحترام خصوصية الرهائن العائدين، والاعتماد فقط على المعلومات الرسمية.واختتم البيان بأن الجيش الإسرائيلي مستعد لاستقبال رهائن إضافيين من المتوقع نقلهم إلى الصليب الأحمر لاحقًا.وفي وقت سابق، أعلنت كتائب "عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، عن الإفراج عن 20 أسيرا إسرائيليا، ضمن المرحلة الأولى من خطة ترامب لوقف الحرب على القطاع، وأكدت حركة "حماس" في بيان لها التزامها بالاتفاقية ودور الوسطاء في إلزام إسرائيل بتنفيذ كامل التزاماتها.ووصفت الحركة تحرير الأسرى من السجون الإسرائيلية، بينهم أصحاب المؤبدات والمحكوميات العالية، بأنه "ثمرة صمود شعب غزة وبطولة أبنائها في المقاومة، وتجسيدا لإرادة التحرير أمام بطش النازيين الجدد"، على حد قولها.وأشارت إلى فشل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وجيشه على مدار عامين في تحرير جنوده بالقوة، واضطراره للقبول بشروط المقاومة عبر صفقة تبادل.وأكدت الحركة حرصها على سلامة الأسرى رغم محاولات إسرائيل استهدافهم، مشيرة إلى الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية.
نتنياهو: الحرب انتهت
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، من داخل الكنيست الإسرائيلي، أن "الحرب قد انتهت".
ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن نتنياهو، قوله، خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "الحرب انتهت"، في إشارة إلى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأفادت "القناة 12" الإسرائيلية، في وقت سابق اليوم، بتسليم الدفعة الثانية من الرهائن الإسرائيليين الـ 13 إلى ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأكدت كتائب "القسام" تسليم جميع الرهائن الأحياء لديها تنفيذا لخطة ترامب، مشددة على ضرورة تدخل الوسطاء لإلزام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها.
وفي وقت سابق من اليوم، أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إطلاق سراح الرهائن السبعة الأوائل من قطاع غزة.
وأعلنت إسرائيل، صباح اليوم الاثنين، تسلم 7 رهائن كانوا محتجزين لدى حماس
وذلك ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وفق خطة الرئيس الأمريكية دونالد ترامب.
وأفاد بيان مشترك من الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، بأن "قوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) في قطاع غزة تسلموا سبعة رهائن إسرائليين، وهم الآن في طريقهم إلى الأراضي الإسرائيلية، حيث سيخضعون لتقييم طبي أولي".
وناشد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الجمهور بالتصرف بمسؤولية وحساسية، واحترام خصوصية الرهائن العائدين، والاعتماد فقط على المعلومات الرسمية.
واختتم البيان بأن الجيش الإسرائيلي مستعد لاستقبال رهائن إضافيين من المتوقع نقلهم إلى الصليب الأحمر لاحقًا.
وفي وقت سابق، أعلنت كتائب "عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، عن الإفراج عن 20 أسيرا إسرائيليا،
ضمن المرحلة الأولى من خطة ترامب لوقف الحرب على القطاع، وأكدت حركة "حماس" في بيان لها التزامها بالاتفاقية ودور الوسطاء في إلزام إسرائيل بتنفيذ كامل التزاماتها.
ووصفت الحركة تحرير الأسرى من السجون الإسرائيلية، بينهم أصحاب المؤبدات والمحكوميات العالية، بأنه "ثمرة صمود شعب غزة وبطولة أبنائها في المقاومة، وتجسيدا لإرادة التحرير أمام بطش النازيين الجدد"، على حد قولها.
وأشارت إلى فشل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وجيشه على مدار عامين في تحرير جنوده بالقوة، واضطراره للقبول بشروط المقاومة عبر صفقة تبادل.
وأكدت الحركة حرصها على سلامة الأسرى رغم محاولات إسرائيل استهدافهم، مشيرة إلى الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية.