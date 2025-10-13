https://sarabic.ae/20251013/بث-مباشر-ترامب-يلقي-كلمة-أمام-الكنيست-الإسرائيلي-1105928391.html
ترامب: الحرب في غزة انتهت
ترامب: الحرب في غزة انتهت
يلقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كلمة أمام الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، وذلك بعد وصوله إلى تل أبيب في إطار زيارة إلى الشرق الأوسط بهدف توقيع اتفاق
ووصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مبنى الكنيست "البرلمان الإسرائيلي"، اليوم الاثنين، حيث وقّع في سجل الزوار، وكتب: "إنه لشرف عظيم، يوم عظيم ورائع، بداية جديدة".وكان أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح صحفي عن انتهاء الحرب في غزة، مشيرا إلى أن "حماس" وافقت على تنفيذ بند نزع السلاح في خطة السلام، وفقا لوسائل إعلام غربية.
ترامب: الحرب في غزة انتهت
يلقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كلمة أمام الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، وذلك بعد وصوله إلى تل أبيب في إطار زيارة إلى الشرق الأوسط بهدف توقيع اتفاق السلام حول وقف الحرب في قطاع غزة.
ووصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مبنى الكنيست "البرلمان الإسرائيلي"، اليوم الاثنين، حيث وقّع في سجل الزوار، وكتب: "إنه لشرف عظيم، يوم عظيم ورائع، بداية جديدة".
وكان أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح صحفي عن انتهاء الحرب في غزة، مشيرا إلى أن "حماس" وافقت على تنفيذ بند نزع السلاح في خطة السلام، وفقا لوسائل إعلام غربية.