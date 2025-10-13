https://sarabic.ae/20251013/القسام-العدو-فشل-في-استعادة-أسراه-بالضغط-العسكري-رغم-تفوقه-1105924533.html
"القسام": العدو فشل في استعادة أسراه بالضغط العسكري رغم تفوقه
أصدرت كتائب "عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، بيانا علقت فيه على ما تم التوصل إليه في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وفقا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0f/1097797101_0:211:2891:1837_1920x0_80_0_0_a40ec6203f0e9e360d023e74ae6257b3.jpg
وقالت "القسام" في بيانها إن "ما تم التوصل إليه من اتفاقٍ هو ثمرةٌ لصمود شعبنا وثبات مقاوميه، ونعلن التزامنا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه والجداول الزمنية المرتبطة به ما التزم الاحتلال بذلك"، مشيرة إلى أن "المقاومة لطالما كانت حريصةً على إيقاف حرب الإبادة، وسعت لذلك منذ الشهور الأولى، ولكن العدو أفشل كل الجهود لحساباته الضيقة، وإشباعاً لغريزة الوحشية والانتقام لدى حكومته النازية"، على حد تعبيرها.ويرى البيان أنه "كان بإمكان إسرائيل استعادة معظم أسراها أحياء منذ شهورٍ عديدة، ولكنها ظلت تماطل وتكابر، وفضلت أن يقتل جيشها العشرات منهم نتيجة سياسة الضغط العسكري الفاشلة".واختتم البيان بتوجيه رسالة للأسرى الفلسطينيين قائلة لهم إن "غزة ومقاومتها قدمت أغلى ما تملك وسعت بأقصى استطاعتها من أجل كسر قيدكم، وعهداً أن تبقى قضيتكم على رأس أولوياتنا الوطنية حتى تنالوا حريتكم جميعا".وفي وقت سابق، أعلن الصليب الأحمر الدولي بدء تنفيذ المرحلة الأولى من عملية إطلاق سراح المحتجزين لدى حركة "حماس" الفلسطينية.وأوضح الصليب الأحمر أن فرقه وصلت إلى أول موقع مخصص لتسليمهم في قطاع غزة، حيث استلمت حتى الآن 7 رهائن إسرائيليين.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح اليوم الاثنين، بأن الحرب في قطاع غزة قد انتهت، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل سوف يصمد.
العالم العربي, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
أصدرت كتائب "عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، بيانا علقت فيه على ما تم التوصل إليه في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وفقا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقالت "القسام" في بيانها إن "ما تم التوصل إليه من اتفاقٍ هو ثمرةٌ لصمود شعبنا وثبات مقاوميه، ونعلن التزامنا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه والجداول الزمنية المرتبطة به ما التزم الاحتلال بذلك"، مشيرة إلى أن "المقاومة لطالما كانت حريصةً على إيقاف حرب الإبادة، وسعت لذلك منذ الشهور الأولى، ولكن العدو أفشل كل الجهود لحساباته الضيقة، وإشباعاً لغريزة الوحشية والانتقام لدى حكومته النازية"، على حد تعبيرها.
وأضاف البيان: "فشل العدو في استعادة أسراه بالضغط العسكري، رغم تفوقه الاستخباري وفائض القوة التي يملكها، وها هو يخضع ويستعيد أسراه من خلال صفقة تبادلٍ؛ كما وعدت المقاومة منذ البداية".
ويرى البيان أنه "كان بإمكان إسرائيل استعادة معظم أسراها أحياء منذ شهورٍ عديدة، ولكنها ظلت تماطل وتكابر، وفضلت أن يقتل جيشها العشرات منهم نتيجة سياسة الضغط العسكري الفاشلة".
واختتم البيان بتوجيه رسالة للأسرى الفلسطينيين قائلة لهم إن "غزة ومقاومتها قدمت أغلى ما تملك وسعت بأقصى استطاعتها من أجل كسر قيدكم، وعهداً أن تبقى قضيتكم على رأس أولوياتنا الوطنية حتى تنالوا حريتكم جميعا".
وفي وقت سابق، أعلن الصليب الأحمر الدولي بدء تنفيذ المرحلة الأولى من عملية إطلاق سراح المحتجزين لدى حركة "حماس" الفلسطينية.
وأوضح الصليب الأحمر أن فرقه وصلت إلى أول موقع مخصص لتسليمهم في قطاع غزة، حيث استلمت حتى الآن 7 رهائن إسرائيليين.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح اليوم الاثنين، بأن الحرب في قطاع غزة قد انتهت، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل سوف يصمد.