عربي
وصول الرئيس الأمريكي ترامب إلى تل أبيب... فيديو
"القسام": العدو فشل في استعادة أسراه بالضغط العسكري رغم تفوقه
سبوتنيك عربي
وقالت "القسام" في بيانها إن "ما تم التوصل إليه من اتفاقٍ هو ثمرةٌ لصمود شعبنا وثبات مقاوميه، ونعلن التزامنا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه والجداول الزمنية المرتبطة به ما التزم الاحتلال بذلك"، مشيرة إلى أن "المقاومة لطالما كانت حريصةً على إيقاف حرب الإبادة، وسعت لذلك منذ الشهور الأولى، ولكن العدو أفشل كل الجهود لحساباته الضيقة، وإشباعاً لغريزة الوحشية والانتقام لدى حكومته النازية"، على حد تعبيرها.ويرى البيان أنه "كان بإمكان إسرائيل استعادة معظم أسراها أحياء منذ شهورٍ عديدة، ولكنها ظلت تماطل وتكابر، وفضلت أن يقتل جيشها العشرات منهم نتيجة سياسة الضغط العسكري الفاشلة".واختتم البيان بتوجيه رسالة للأسرى الفلسطينيين قائلة لهم إن "غزة ومقاومتها قدمت أغلى ما تملك وسعت بأقصى استطاعتها من أجل كسر قيدكم، وعهداً أن تبقى قضيتكم على رأس أولوياتنا الوطنية حتى تنالوا حريتكم جميعا".وفي وقت سابق، أعلن الصليب الأحمر الدولي بدء تنفيذ المرحلة الأولى من عملية إطلاق سراح المحتجزين لدى حركة "حماس" الفلسطينية.وأوضح الصليب الأحمر أن فرقه وصلت إلى أول موقع مخصص لتسليمهم في قطاع غزة، حيث استلمت حتى الآن 7 رهائن إسرائيليين.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح اليوم الاثنين، بأن الحرب في قطاع غزة قد انتهت، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل سوف يصمد.
أصدرت كتائب "عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، بيانا علقت فيه على ما تم التوصل إليه في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وفقا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقالت "القسام" في بيانها إن "ما تم التوصل إليه من اتفاقٍ هو ثمرةٌ لصمود شعبنا وثبات مقاوميه، ونعلن التزامنا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه والجداول الزمنية المرتبطة به ما التزم الاحتلال بذلك"، مشيرة إلى أن "المقاومة لطالما كانت حريصةً على إيقاف حرب الإبادة، وسعت لذلك منذ الشهور الأولى، ولكن العدو أفشل كل الجهود لحساباته الضيقة، وإشباعاً لغريزة الوحشية والانتقام لدى حكومته النازية"، على حد تعبيرها.
آثار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2025
حماس تكشف لـ"سبوتنيك" تصورها بشأن المرحلة القادمة في غزة وإدارة القطاع
أمس, 14:45 GMT

وأضاف البيان: "فشل العدو في استعادة أسراه بالضغط العسكري، رغم تفوقه الاستخباري وفائض القوة التي يملكها، وها هو يخضع ويستعيد أسراه من خلال صفقة تبادلٍ؛ كما وعدت المقاومة منذ البداية".

ويرى البيان أنه "كان بإمكان إسرائيل استعادة معظم أسراها أحياء منذ شهورٍ عديدة، ولكنها ظلت تماطل وتكابر، وفضلت أن يقتل جيشها العشرات منهم نتيجة سياسة الضغط العسكري الفاشلة".
واختتم البيان بتوجيه رسالة للأسرى الفلسطينيين قائلة لهم إن "غزة ومقاومتها قدمت أغلى ما تملك وسعت بأقصى استطاعتها من أجل كسر قيدكم، وعهداً أن تبقى قضيتكم على رأس أولوياتنا الوطنية حتى تنالوا حريتكم جميعا".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2025
الإعلام الإسرائيلي يكشف أسباب عدم حضور نتنياهو قمة شرم الشيخ
أمس, 17:22 GMT
وفي وقت سابق، أعلن الصليب الأحمر الدولي بدء تنفيذ المرحلة الأولى من عملية إطلاق سراح المحتجزين لدى حركة "حماس" الفلسطينية.
وأوضح الصليب الأحمر أن فرقه وصلت إلى أول موقع مخصص لتسليمهم في قطاع غزة، حيث استلمت حتى الآن 7 رهائن إسرائيليين.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح اليوم الاثنين، بأن الحرب في قطاع غزة قد انتهت، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل سوف يصمد.
