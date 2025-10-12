https://sarabic.ae/20251012/حماس-تكشف-لـسبوتنيك-تصورها-بشأن-المرحلة-القادمة-في-غزة-وإدارة-القطاع-1105910954.html

حماس تكشف لـ"سبوتنيك" تصورها بشأن المرحلة القادمة في غزة وإدارة القطاع

حماس تكشف لـ"سبوتنيك" تصورها بشأن المرحلة القادمة في غزة وإدارة القطاع

سبوتنيك عربي

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمد نزال، اليوم الأحد، إن "حركة حماس لديها تصورات بشأن المرحلة القادمة في غزة وستطرحها عند استئناف المفاوضات". 12.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-12T14:45+0000

2025-10-12T14:45+0000

2025-10-12T14:45+0000

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

حركة حماس

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/07/1082887866_0:0:825:464_1920x0_80_0_0_69605271ec787fc5408685fc9ba08784.jpg

القاهرة - سبوتنيك. وأوضح نزال، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن "حماس ترى تكليف لجنة من التكنوقراط المستقلين بإدارة غزة لفترة انتقالية تُجرى بعدها انتخابات رئاسية وتشريعية في الضفة الغربية والقطاع"، مؤكدا أن "الحركة لا تقبل فكرة "المندوب السامي" لإدارة قطاع غزة والشعب الفلسطيني لديه من الكفاءات ما يغنيه عن الوصاية الدولية ويجب أن يحكم نفسه. وأضاف: "تصورنا لإدارة قطاع غزة يقوم على تكليف لجنة من الخبراء التكنوقراط المستقلين بإدارة قطاع غزة في المرحلة الانتقالية، وبعد انتهاء المرحلة الانتقالية التي يتم تحديد مدتها، يمكن الذهاب إلى انتخابات عامة في الضفة الغربية وقطاع غزة لانتخاب رئيس جديد وانتخاب مجلس تشريعي جديد، حتى يحتكم الناس إلى صناديق الاقتراع ويختاروا قيادتهم وممثليهم". وأضاف أن "السلاح بالنسبة لحماس مرتبط بوجود الاحتلال وأي دعوة لنزعه أو وضعه جانبا أو التحفظ عليه إذا كانت تعني تجريد المقاومة منه فهي مرفوضة"، مشددا على ضرورة تحديد طبيعة مهمة أي قوة دولية يُطرح نشرها في قطاع غزة كي تقرر المقاومة قبولها أو رفضها.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة حماس، على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.وقال ترامب في منشور له على منصة "تروث سوشال": "هذا يعني أن جميع الرهائن سيُفرج عنهم قريبًا جدًا، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه، في أولى خطوات تحقيق سلام قوي ودائم وأبدي. وسيُعامل جميع الأطراف بعدالة". من جانبها، أعلنت حركة حماس التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن دخول المساعدات وتبادل المحتجزين، داعية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى الدول العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة.وتستضيف مصر مفاوضات شرم الشيخ في محاولة جدية لوضع كل شروط النجاح اللازمة لإنجاز المهمة والمضي قدمًا في طريق تنفيذ الخطة الأمريكية.وشهدت المفاوضات مشاركة رفيعة المستوى من الدول الوسيطة، وفي مقدمتهم رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، ورئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات التركية إبراهيم كالن، إضافة إلى رئيس الوفد الإسرائيلي رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية، والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان "حماس" قبولها مبدأ المبادرة الأمريكية، وتأكيد عواصم غربية وعربية عدة دعمها للمساعي التي يقودها ترامب للوصول إلى تسوية شاملة.

https://sarabic.ae/20251012/مقتدى-الصدر-يعرب-عن-قلقه-من-خيانة-العدو-بعد-التوصل-لاتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1105898962.html

https://sarabic.ae/20251012/نائب-الرئيس-الأمريكي-لا-خطط-لإرسال-قوات-برية-إلى-غزة-أو-إسرائيل-1105904214.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي