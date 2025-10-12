عربي
https://sarabic.ae/20251012/مقتدى-الصدر-يعرب-عن-قلقه-من-خيانة-العدو-بعد-التوصل-لاتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1105898962.html
مقتدى الصدر يعرب عن قلقه من "خيانة العدو" بعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة
مقتدى الصدر يعرب عن قلقه من "خيانة العدو" بعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة
سبوتنيك عربي
عبر زعيم "التيار الوطني الشيعي" في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الأحد، عن قلقه من أن تعاود إسرائيل اعتداءاتها وتوسع رقعة الحرب في المنطقة بعد اتفاق وقف إطلاق... 12.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-12T10:39+0000
2025-10-12T10:39+0000
مقتدى الصدر
العراق
غزة
إسرائيل
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102022/36/1020223609_0:0:1928:1085_1920x0_80_0_0_d86c8f76b37b5b6d52ba3148aa719c4b.jpg
وقال الصدر على منصة "إكس": "نأمل أن ينعم إخوتنا في غزة بالكرامة والسلامة وأن تصل لهم المساعدات الإنسانية بأسرع وقت ممكن".كما عبر الصدر عن "قلقه من خيانة العدو بمعاودة إرهابه وتطبيق فكرة التهجير الجماعي القسري، بل وتوسيع رقعة الحرب من هنا وهناك، أو توسعة التطبيع مع بعض الدول أو تطبيق فكرة حل (الدولتين) ففلسطين (من المَيّه للمَيّه) وعاصمتها القدس الشريف"، وفق قوله.وأعلنت حركة "حماس" الفلسطينية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن دخول المساعدات وتبادل المحتجزين، داعية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى الدول العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة.وتستضيف مصر، غدا الاثنين، مفاوضات شرم الشيخ في محاولة جدية لوضع كل شروط النجاح اللازمة لإنجاز المهمة والمضي قدمًا في طريق تنفيذ الخطة الأمريكية.وشهدت المفاوضات مشاركة رفيعة المستوى من الدول الوسيطة، وفي مقدمتهم رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، ورئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات التركية إبراهيم كالن، إضافة إلى رئيس الوفد الإسرائيلي رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية، والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان "حماس" قبولها مبدأ المبادرة الأمريكية، وتأكيد عواصم غربية وعربية عدة دعمها للمساعي التي يقودها ترامب للوصول إلى تسوية شاملة.
https://sarabic.ae/20251009/إيران-تصدر-بيانا-بعد-الاتفاق-على-وقف-الحرب-في-غزة-وتحذر-1105805940.html
العراق
غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102022/36/1020223609_215:0:1928:1285_1920x0_80_0_0_e8db8aa7d117f5f972786e2fd7bbc314.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مقتدى الصدر, العراق, غزة, إسرائيل, أخبار العالم الآن
مقتدى الصدر, العراق, غزة, إسرائيل, أخبار العالم الآن

مقتدى الصدر يعرب عن قلقه من "خيانة العدو" بعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

10:39 GMT 12.10.2025
© AP Photoمقتدى الصدر
مقتدى الصدر - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
عبر زعيم "التيار الوطني الشيعي" في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الأحد، عن قلقه من أن تعاود إسرائيل اعتداءاتها وتوسع رقعة الحرب في المنطقة بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، معربا في الوقت نفسه عن أمله في أن ينعم سكان قطاع غزة بالكرامة والسلامة.
وقال الصدر على منصة "إكس": "نأمل أن ينعم إخوتنا في غزة بالكرامة والسلامة وأن تصل لهم المساعدات الإنسانية بأسرع وقت ممكن".
كما عبر الصدر عن "قلقه من خيانة العدو بمعاودة إرهابه وتطبيق فكرة التهجير الجماعي القسري، بل وتوسيع رقعة الحرب من هنا وهناك، أو توسعة التطبيع مع بعض الدول أو تطبيق فكرة حل (الدولتين) ففلسطين (من المَيّه للمَيّه) وعاصمتها القدس الشريف"، وفق قوله.
وأعلنت حركة "حماس" الفلسطينية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن دخول المساعدات وتبادل المحتجزين، داعية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى الدول العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة.
وتستضيف مصر، غدا الاثنين، مفاوضات شرم الشيخ في محاولة جدية لوضع كل شروط النجاح اللازمة لإنجاز المهمة والمضي قدمًا في طريق تنفيذ الخطة الأمريكية.
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2025
إيران تصدر بيانا بعد الاتفاق على وقف الحرب في غزة وتحذر
9 أكتوبر, 14:49 GMT
وشهدت المفاوضات مشاركة رفيعة المستوى من الدول الوسيطة، وفي مقدمتهم رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، ورئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات التركية إبراهيم كالن، إضافة إلى رئيس الوفد الإسرائيلي رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية، والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.
وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان "حماس" قبولها مبدأ المبادرة الأمريكية، وتأكيد عواصم غربية وعربية عدة دعمها للمساعي التي يقودها ترامب للوصول إلى تسوية شاملة.
