الصليب الأحمر يعلن الإفراج عن 7 محتجزين لدى "حماس"

أعلن الصليب الأحمر الدولي بدء تنفيذ المرحلة الأولى من عملية إطلاق سراح المحتجزين لدى حركة "حماس" الفلسطينية. 13.10.2025, سبوتنيك عربي

وأوضح الصليب الأحمر أن فرقه وصلت إلى أول موقع مخصص لتسليمهم في قطاع غزة، حيث استلمت حتى الآن 7 رهائن إسرائيليين.ووفقا لتقارير إسرائيلية، فإن السبعة محتجزين هم: غالي وزيف بيرمان، وماتان أنغريست، وألون أوهيل، وعمري ميران، وإيتان مور، وغاي جلبوع دلال، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وانتشرت عناصر "كتائب القسام" في خان يونس، صباح اليوم الاثنين، استعدادا لبدء عملية تسليم الأسرى الإسرائيليين.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح اليوم الاثنين، بأن الحرب في قطاع غزة قد انتهت، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل سوف يصمد.وكشف أن حركة "حماس" قد تطلق إطلاق سراح بعض الرهائن التي تحتجزهم مبكرًا عن الموعد المقرر في اتفاق وقف إطلاق النار بين الحركة وإسرائيل.وأوضح ترامب: "ربما يجري إطلاق سراح الرهائن مبكرا بعض الشيء".وأشار ترامب إلى أنه سوف "يتم تشكيل مجلس سلام" في غزة قريبًا.وتستضيف مدينة شرم الشيخ المصرية، اليوم الاثنين، قمة للسلام بشأن إنهاء الحرب في قطاع غزة، برئاسة مشتركة بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، والأمريكي دونالد ترامب، بمشاركة قادة أكثر من 20 دولة، حسبما أعلنت الرئاسة المصرية.ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، حيز التنفيذ ظهر الجمعة الماضي، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل، استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية الأسبوع الماضي، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.وأعلنت حركة حماس أن الاتفاق يقضي "بإنهاء الحرب على غزّة، وانسحاب الاحتلال منها، ودخول المساعدات، وتبادل الأسرى"، داعية الأطراف الضامنة إلى إلزام حكومة إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملةً.من جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي، الجمعة الماضي، أن قواته تموضعت على خطوط الانتشار العملياتية الجديدة، باتجاه الخط الأصفر ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق، مع بقائه مسيطرًا على نحو 53 في المئة من مساحة قطاع غزة.وكان ترامب، كشف في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خطة لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو عامين بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

