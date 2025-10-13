الصليب الأحمر يعلن الإفراج عن 7 محتجزين لدى "حماس"

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير:بعد وقف إطلاق النار يجب إعادة الإعمار والحياة لغزة
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
فقد والده فأنشأ مؤسسة "سمير" لمساعدة طلاب الطب في غزة
10:28 GMT
31 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
11:33 GMT
26 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
12:32 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مصير سلاح الفصائل في غزة بين مقاومة حماس وتهديد نتانياهو
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
مركز تنسيق مدني عسكري في غزة.. والرئيس المصري يدعو مجلس الأمن لإعطاء الشرعية الدولية لاتفاق شرم الشيخ
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ذكرى ميلاد ليرمنتوف: حينما يولد البطل من رحم المعاناة !
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبراء يوضحون أهمية الدفاع المشترك بين تونس والجزائر لمواجهة التحديات الإقليمية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ذكرى ميلاد ليرمنتوف: حينما يولد البطل من رحم المعاناة !
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
28 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
الجزائر وتونس توقعان اتفاقًا للتعاون العسكري
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
12:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
16:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
16:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
أمساليوم
بث مباشر
الصليب الأحمر يعلن الإفراج عن 7 محتجزين لدى "حماس"
الصليب الأحمر يعلن الإفراج عن 7 محتجزين لدى "حماس"
سبوتنيك عربي
أعلن الصليب الأحمر الدولي بدء تنفيذ المرحلة الأولى من عملية إطلاق سراح المحتجزين لدى حركة "حماس" الفلسطينية. 13.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-13T05:12+0000
2025-10-13T05:32+0000
حركة حماس
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105924105_0:68:1193:739_1920x0_80_0_0_817ae91643594c2dbb28758b48914910.jpg
وأوضح الصليب الأحمر أن فرقه وصلت إلى أول موقع مخصص لتسليمهم في قطاع غزة، حيث استلمت حتى الآن 7 رهائن إسرائيليين.ووفقا لتقارير إسرائيلية، فإن السبعة محتجزين هم: غالي وزيف بيرمان، وماتان أنغريست، وألون أوهيل، وعمري ميران، وإيتان مور، وغاي جلبوع دلال، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وانتشرت عناصر "كتائب القسام" في خان يونس، صباح اليوم الاثنين، استعدادا لبدء عملية تسليم الأسرى الإسرائيليين.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح اليوم الاثنين، بأن الحرب في قطاع غزة قد انتهت، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل سوف يصمد.وكشف أن حركة "حماس" قد تطلق إطلاق سراح بعض الرهائن التي تحتجزهم مبكرًا عن الموعد المقرر في اتفاق وقف إطلاق النار بين الحركة وإسرائيل.وأوضح ترامب: "ربما يجري إطلاق سراح الرهائن مبكرا بعض الشيء".وأشار ترامب إلى أنه سوف "يتم تشكيل مجلس سلام" في غزة قريبًا.وتستضيف مدينة شرم الشيخ المصرية، اليوم الاثنين، قمة للسلام بشأن إنهاء الحرب في قطاع غزة، برئاسة مشتركة بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، والأمريكي دونالد ترامب، بمشاركة قادة أكثر من 20 دولة، حسبما أعلنت الرئاسة المصرية.ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، حيز التنفيذ ظهر الجمعة الماضي، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل، استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية الأسبوع الماضي، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.وأعلنت حركة حماس أن الاتفاق يقضي "بإنهاء الحرب على غزّة، وانسحاب الاحتلال منها، ودخول المساعدات، وتبادل الأسرى"، داعية الأطراف الضامنة إلى إلزام حكومة إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملةً.من جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي، الجمعة الماضي، أن قواته تموضعت على خطوط الانتشار العملياتية الجديدة، باتجاه الخط الأصفر ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق، مع بقائه مسيطرًا على نحو 53 في المئة من مساحة قطاع غزة.وكان ترامب، كشف في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خطة لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو عامين بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.
الصليب الأحمر يعلن الإفراج عن 7 محتجزين لدى "حماس"

مركبات وحافلات تابعة للصليب الأحمر تقف في خان يونس، جنوب قطاع غزة، 13 أكتوبر/تشرين الأول 2025، استعدادا لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من قبل إسرائيل
مركبات وحافلات تابعة للصليب الأحمر تقف في خان يونس، جنوب قطاع غزة، 13 أكتوبر/تشرين الأول 2025، استعدادا لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من قبل إسرائيل
أعلن الصليب الأحمر الدولي بدء تنفيذ المرحلة الأولى من عملية إطلاق سراح المحتجزين لدى حركة "حماس" الفلسطينية.
وأوضح الصليب الأحمر أن فرقه وصلت إلى أول موقع مخصص لتسليمهم في قطاع غزة، حيث استلمت حتى الآن 7 رهائن إسرائيليين.
ووفقا لتقارير إسرائيلية، فإن السبعة محتجزين هم: غالي وزيف بيرمان، وماتان أنغريست، وألون أوهيل، وعمري ميران، وإيتان مور، وغاي جلبوع دلال، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وانتشرت عناصر "كتائب القسام" في خان يونس، صباح اليوم الاثنين، استعدادا لبدء عملية تسليم الأسرى الإسرائيليين.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح اليوم الاثنين، بأن الحرب في قطاع غزة قد انتهت، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل سوف يصمد.
وكشف أن حركة "حماس" قد تطلق إطلاق سراح بعض الرهائن التي تحتجزهم مبكرًا عن الموعد المقرر في اتفاق وقف إطلاق النار بين الحركة وإسرائيل.
وأوضح ترامب: "ربما يجري إطلاق سراح الرهائن مبكرا بعض الشيء".
وأشار ترامب إلى أنه سوف "يتم تشكيل مجلس سلام" في غزة قريبًا.
وتستضيف مدينة شرم الشيخ المصرية، اليوم الاثنين، قمة للسلام بشأن إنهاء الحرب في قطاع غزة، برئاسة مشتركة بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، والأمريكي دونالد ترامب، بمشاركة قادة أكثر من 20 دولة، حسبما أعلنت الرئاسة المصرية.
ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، حيز التنفيذ ظهر الجمعة الماضي، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل، استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية الأسبوع الماضي، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.
وأعلنت حركة حماس أن الاتفاق يقضي "بإنهاء الحرب على غزّة، وانسحاب الاحتلال منها، ودخول المساعدات، وتبادل الأسرى"، داعية الأطراف الضامنة إلى إلزام حكومة إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملةً.
من جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي، الجمعة الماضي، أن قواته تموضعت على خطوط الانتشار العملياتية الجديدة، باتجاه الخط الأصفر ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق، مع بقائه مسيطرًا على نحو 53 في المئة من مساحة قطاع غزة.
وكان ترامب، كشف في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خطة لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو عامين بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.
