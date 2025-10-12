https://sarabic.ae/20251012/ترامب-الحرب-في-غزة-انتهت-ووقف-إطلاق-النار-سوف-يصمد-1105921883.html

ترامب: الحرب في غزة انتهت ووقف إطلاق النار سوف يصمد

ترامب: الحرب في غزة انتهت ووقف إطلاق النار سوف يصمد

صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بأن الحرب في قطاع غزة قد انتهت. مشيرًا إلى أن وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل سوف يصمد. 12.10.2025, سبوتنيك عربي

القاهرة –سبوتنيك. وقال ترامب في تصريحات صحفية، ردًا على سؤال بشأن غزة: "الحرب انتهت".وكشف الرئيس الأمريكي، أن حركة حماس قد تطلق إطلاق سراح بعض الرهائن التي تحتجزهم مبكرًا عن الموعد المقرر في اتفاق وقف إطلاق النار بين الحركة وإسرائيل.وأشار ترامب إلى أنه سوف "يتم تشكيل مجلس سلام" في غزة قريبًا.تستضيف مدينة شرم الشيخ المصرية، اليوم الاثنين، قمة للسلام بشأن إنهاء الحرب في قطاع غزة، برئاسة مشتركة بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، والأمريكي دونالد ترامب، بمشاركة قادة أكثر من 20 دولة، حسبما أعلنت الرئاسة المصرية.ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، حيز التنفيذ ظهر الجمعة الماضي، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل، استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية الأسبوع الماضي، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.وأعلنت حركة حماس أن الاتفاق يقضي "بإنهاء الحرب على غزّة، وانسحاب الاحتلال منها، ودخول المساعدات، وتبادل الأسرى"، داعية الأطراف الضامنة إلى إلزام حكومة إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملةً.من جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي، الجمعة الماضي، أن قواته تموضعت على خطوط الانتشار العملياتية الجديدة، باتجاه الخط الأصفر ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق، مع بقائه مسيطرًا على نحو 53 بالمئة من مساحة قطاع غزة.وكان ترامب، كشف في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خطة لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو عامين بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

