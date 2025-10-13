https://sarabic.ae/20251013/إعلام-إسرائيلي-إطلاق-سراح-الرهائن-الإسرائيليين-من-غزة-يبدأ-في-الثامنة-صباحا-1105923295.html

إعلام إسرائيلي: إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين من غزة يبدأ في الثامنة صباحا

إعلام إسرائيلي: إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين من غزة يبدأ في الثامنة صباحا

سبوتنيك عربي

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن إسرائيل استعدت، صباح اليوم الاثنين، لبدء عملية الإفراج عن الرهائن ضمن صفقة التبادل، مع توجيه عائلات المعنيين... 13.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-13T04:13+0000

2025-10-13T04:13+0000

2025-10-13T04:13+0000

إطلاق سراح الرهائن

الرهائن

إسرائيل

حركة حماس

العالم

ترامب

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/02/1092326236_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_07b10220e50cc3e081cc709b4d69f8f9.jpg

وبحسب التقرير، خُطِّط لمرحلتين من الإفراج صباحا (الجولة الثانية قرابة التاسعة أو العاشرة)، مع تحديد ثلاث نقاط داخل غزة لتسليم المحتجزين: خان يونس جنوبا، مخيّمات الوسطى، ومدينة غزة شمالًا.وذكر الموقع أن السلطات حدثت ليلًا قوائم الفلسطينيين المفرج عنهم ضمن الصفقة، فاستبدل اسمان بآخرين منتميين إلى حركة حماس لا يقضيان أحكامًا مؤبدة، مع تعديل على قوائم الموقوفين من غزة ليصبح الإجمالي 1,718 بدلًا من 1,722، وإضافة خمسة أسماء احتياطية عند الحاجة.وفي سياق متصل، من المقرر أن يصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صباح الاثنين إلى إسرائيل، على أن يلتقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس إسحاق هرتسوغ وعائلات المحتجزين، ويلقي خطابًا في الكنيست، قبل أن يتوجه لاحقا إلى شرم الشيخ للمشاركة في قمة حول مستقبل غزة.كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صرح اليوم الاثنين، بأن الحرب في قطاع غزة قد انتهت. مشيرًا إلى أن وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل سوف يصمد.وأضاف: "وقف إطلاق النار سيصمد، وقد تم تقديم الكثير من الضمانات اللفظية والأمور سوف تصير جيدة".وكشف الرئيس الأمريكي، أن حركة حماس قد تطلق إطلاق سراح بعض الرهائن التي تحتجزهم مبكرًا عن الموعد المقرر في اتفاق وقف إطلاق النار بين الحركة وإسرائيل.وأوضح ترامب: "ربما يجري إطلاق سراح الرهائن مبكرا بعض الشيء".وأشار ترامب إلى أنه سوف "يتم تشكيل مجلس سلام" في غزة قريبًا.تستضيف مدينة شرم الشيخ المصرية، اليوم الاثنين، قمة للسلام بشأن إنهاء الحرب في قطاع غزة، برئاسة مشتركة بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، والأمريكي دونالد ترامب، بمشاركة قادة أكثر من 20 دولة، حسبما أعلنت الرئاسة المصرية.ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، حيز التنفيذ ظهر الجمعة الماضي، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل، استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية الأسبوع الماضي، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.وأعلنت حركة حماس أن الاتفاق يقضي "بإنهاء الحرب على غزّة، وانسحاب الاحتلال منها، ودخول المساعدات، وتبادل الأسرى"، داعية الأطراف الضامنة إلى إلزام حكومة إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملةً.من جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي، الجمعة الماضي، أن قواته تموضعت على خطوط الانتشار العملياتية الجديدة، باتجاه الخط الأصفر ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق، مع بقائه مسيطرًا على نحو 53 بالمئة من مساحة قطاع غزة.وكان ترامب، كشف في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خطة لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو عامين بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

https://sarabic.ae/20251012/ترامب-الحرب-في-غزة-انتهت-ووقف-إطلاق-النار-سوف-يصمد-1105921883.html

https://sarabic.ae/20251013/ترامب-يعرب-عن-رغبته-في-زيارة-غزة-1105922461.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إطلاق سراح الرهائن, الرهائن, إسرائيل, حركة حماس, العالم, ترامب