ماكرون: فرنسا سيكون لها دور محدد جدا إلى جانب السلطة الفلسطينية في حكم غزة

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، أن بلاده "تعتزم المشاركة في جميع مراحل خطة السلام بشأن غزة، التي اقترحتها الولايات المتحدة"، معتبرا إطلاق... 13.10.2025, سبوتنيك عربي

وقال ماكرون، في تصريحات له فور وصوله إلى مطار شرم الشيخ في مصر لحضرو قمة السلام بشأن غزة، إنه "يشارك فرحة العائلات والشعب الإسرائيلي تسليم 7 من المخطوفين في غزة"، مؤكدا أنه "سيكون لفرنسا دور محدد جداً إلى جانب السلطة الفلسطينية في حكم غزة".وأضاف أن "السلام أصبح ممكنا بالنسبة لإسرائيل وغزة والمنطقة"، مشيرا إلى أن باريس ستشارك في كافة مراحل خطة الرئيس ترامب إلى جانب الشركاء العرب.وأعلنت إسرائيل، صباح اليوم الاثنين، تسلم 7 رهائن كانوا محتجزين لدى حماس وذلك ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وفق خطة الرئيس الأمريكية دونالد ترامب.وأفاد بيان مشترك من الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، بأن "قوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) في قطاع غزة تسلموا سبعة رهائن إسرائليين، وهم الآن في طريقهم إلى الأراضي الإسرائيلية، حيث سيخضعون لتقييم طبي أولي".وناشد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الجمهور بالتصرف بمسؤولية وحساسية، واحترام خصوصية الرهائن العائدين، والاعتماد فقط على المعلومات الرسمية.واختتم البيان بأن الجيش الإسرائيلي مستعد لاستقبال رهائن إضافيين من المتوقع نقلهم إلى الصليب الأحمر لاحقًا.وفي وقت سابق، أعلنت كتائب "عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، عن الإفراج عن 20 أسيرا إسرائيليا، ضمن المرحلة الأولى من خطة ترامب لوقف الحرب على القطاع، وأكدت حركة "حماس" في بيان لها التزامها بالاتفاقية ودور الوسطاء في إلزام إسرائيل بتنفيذ كامل التزاماتها.ووصفت الحركة تحرير الأسرى، بينهم أصحاب المؤبدات والمحكوميات العالية، بأنه "ثمرة صمود شعب غزة وبطولة أبنائها في المقاومة، وتجسيدا لإرادة التحرير أمام بطش النازيين الجدد"، على حد قولها.وأشارت إلى فشل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وجيشه على مدار عامين في تحرير جنوده بالقوة، واضطراره للقبول بشروط المقاومة عبر صفقة تبادل.وأكدت الحركة حرصها على سلامة الأسرى رغم محاولات إسرائيل استهدافهم، مشيرة إلى الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية.

