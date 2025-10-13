https://sarabic.ae/20251013/لافروف-روسيا-تخشى-تكرار-أزمة-غزة-وتدعو-كل-الدول-المعنية-إلى-منع-مثل-هذا-السيناريو-1105912932.html

لافروف: روسيا تخشى تكرار أزمة غزة وتدعو كل الدول المعنية إلى منع مثل هذا السيناريو

لافروف: روسيا تخشى تكرار أزمة غزة وتدعو كل الدول المعنية إلى منع مثل هذا السيناريو

صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، بأن روسيا تخشى من تكرار أزمة غزة وتدعو كل الدول المعنية إلى منع مثل هذا السيناريو، مشيرا إلى أن خطة...

وقال لافروف، في لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام من الدول العربية: "نحن نتمنى بصدق النجاح لقمة اليوم في شرم الشيخ، والتي يشارك فيها، على حد علمي، أكثر من عشرين دولة من العالم العربي وعدد من الدول الغربية".وأعرب لافروف، عن أمل روسيا في نجاح القمة المقررة في شرم الشيخ المصرية بشأن التسوية في قطاع غزة.وقال لافروف: "قدم الرئيس ترامب خطته، التي قيمناها مرارا بأنها الأفضل بين ما هو مطروح على الطاولة، لكنها لا تحل القضية الفلسطينية، إلا أنه من (الضروري) وقف إراقة الدماء في أسرع وقت ممكن وحل المشكلات الإنسانية الخطيرة".وكشف لافروف أن القمة الروسية العربية التي تم تأجيلها بسبب التطورات في قطاع غزة، ستعقد فور الاتفاق على مواعيد جديدة.وقال لافروف للصحفيين: "في ضوء الاتفاق على عقد قمة خاصة ومهمة حول القضية الفلسطينية في وقت سابق من هذا الأسبوع، اتفق الرئيس (فلاديمير بوتين) مع رئيس الوزراء العراقي (محمد شياع السوداني)، بصفته رئيسا لجامعة الدول العربية، على تأجيل قمتنا، وأنا على ثقة بأنها ستعقد حالما يحدد الموعد الأنسب، والوثائق النهائية جاهزة تقريبا".نتنياهو في شرم الشيخ بعد اتصال هاتفي مع السيسي وترامبنتنياهو: الحرب انتهت

