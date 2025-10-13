https://sarabic.ae/20251013/نتنياهو-في-شرم-الشيخ-بعد-اتصال-هاتفي-مع-السيسي-وترامب---عاجل-1105932022.html

نتنياهو يؤكد مشاركته في قمة شرم الشيخ بعد اتصال هاتفي مع السيسي بحضور ترامب

نتنياهو يؤكد مشاركته في قمة شرم الشيخ بعد اتصال هاتفي مع السيسي بحضور ترامب

سبوتنيك عربي

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، اتصالًا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء تواجده في إسرائيل. 13.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-13T09:12+0000

2025-10-13T09:12+0000

2025-10-13T09:48+0000

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار مصر الآن

مصر

بنيامين نتنياهو

محمود عباس

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0b/1105887795_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4af5e694c34338bff7fa010fffcc7e79.jpg

وقالت الرئاسة المصرية، في بيان لها، إن الرئيس السيسي تحدث أيضا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتم الاتفاق على حضوره قمة السلام التي سوف يشارك فيها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.وأضاف البيان، أن "كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو سوف يشاركان في قمة السلام من أجل ترسيخ اتفاق وقف الحرب في غزة والتأكيد على الالتزام به".ونقلت القناة 12 الإسرائيلية في وقت سابق، عن نتنياهو، قوله، خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "الحرب انتهت"، في إشارة إلى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وأفادت "القناة 12" الإسرائيلية، في وقت سابق اليوم، بتسليم الدفعة الثانية من الرهائن الإسرائيليين الـ 13 إلى ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر.وفي وقت سابق من اليوم، أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إطلاق سراح الرهائن السبعة الأوائل من قطاع غزة.وأعلنت إسرائيل، صباح اليوم الاثنين، تسلم 7 رهائن كانوا محتجزين لدى حماس وذلك ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وفق خطة الرئيس الأمريكية دونالد ترامب.وأفاد بيان مشترك من الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، بأن "قوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) في قطاع غزة تسلموا سبعة رهائن إسرائليين، وهم الآن في طريقهم إلى الأراضي الإسرائيلية، حيث سيخضعون لتقييم طبي أولي".واختتم البيان بأن الجيش الإسرائيلي مستعد لاستقبال رهائن إضافيين من المتوقع نقلهم إلى الصليب الأحمر لاحقًا.وفي وقت سابق، أعلنت كتائب "عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، عن الإفراج عن 20 أسيرا إسرائيليا، ضمن المرحلة الأولى من خطة ترامب لوقف الحرب على القطاع، وأكدت حركة "حماس" في بيان لها التزامها بالاتفاقية ودور الوسطاء في إلزام إسرائيل بتنفيذ كامل التزاماتها.ووصفت الحركة تحرير الأسرى من السجون الإسرائيلية، بينهم أصحاب المؤبدات والمحكوميات العالية، بأنه "ثمرة صمود شعب غزة وبطولة أبنائها في المقاومة، وتجسيدا لإرادة التحرير أمام بطش النازيين الجدد"، على حد قولها.وأشارت إلى فشل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وجيشه على مدار عامين في تحرير جنوده بالقوة، واضطراره للقبول بشروط المقاومة عبر صفقة تبادل.وأكدت الحركة حرصها على سلامة الأسرى رغم محاولات إسرائيل استهدافهم، مشيرة إلى الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية.

https://sarabic.ae/20251013/لافروف-روسيا-تخشى-تكرار-أزمة-غزة-وتدعو-كل-الدول-المعنية-إلى-منع-مثل-هذا-السيناريو-1105912932.html

https://sarabic.ae/20251013/ماكرون-فرنسا-سيكون-لها-دور-محدد-جدا-إلى-جانب-السلطة-الفلسطينية-في-حكم-غزة-1105929256.html

https://sarabic.ae/20251013/بث-مباشر-ترامب-يلقي-كلمة-أمام-الكنيست-الإسرائيلي-1105928391.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار مصر الآن, مصر, بنيامين نتنياهو, محمود عباس, العالم