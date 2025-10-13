https://sarabic.ae/20251013/أهم-تطورات-تبادل-الأسرى-والمحتجزين-بين-إسرائيل-وحماس-1105930963.html

أهم تطورات تبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل و"حماس"

أهم تطورات تبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل و"حماس"

تستمر عمليات تبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين بين حركة حماس وإسرائيل في إطار خطة ترامب لوقف الحرب على القطاع. 13.10.2025, سبوتنيك عربي

وفي تطورات الأحداث الجارية، ذكرت وسائل إعلام عربية أن حافلات تنقل أسرى فلسطينيين أفرج عنهم من سجن عوفر تصل إلى بلدة بيتونيا في رام الله.فيما أكد الجيش الإسرائيلي أن المخطوفين الـ20 المفرج عنهم وصلوا إلى المناطق الإسرائيلية، مشيرا إلى تسليم الدفعة الثانية من الرهائن الإسرائيليين المفرج عنهم للصليب الأحمر.وفي السياق ذاته، أعلن مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين: "حافلات تنقل أسرى محررين من سجن عوفر تتحرك باتجاه بيتونيا في رام الله.وأكدت حركة حماس في بيان لها، التزامها بالاتفاقية ودور الوسطاء في إلزام إسرائيل بتنفيذ كامل التزاماتها.ووصفت الحركة تحرير الأسرى من السجون الإسرائيلية، بينهم أصحاب المؤبدات والمحكوميات العالية، بأنه "ثمرة صمود شعب غزة وبطولة أبنائها في المقاومة، وتجسيدا لإرادة التحرير أمام بطش النازيين الجدد"، على حد قولها.وأكدت الحركة حرصها على سلامة الأسرى رغم محاولات إسرائيل استهدافهم، مشيرة إلى الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية.وأعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية أن "قضية الأسرى ستظل على رأس الأولويات الوطنية، حتى تحرير آخر أسير وإزالة الاحتلال عن الأراضي الفلسطينية والمقدسات".وذكر البيان: "بحسب المعلومات التي قدمها الصليب الأحمر، نُقل 7 رهائن إلى عهدتهم، وهم في طريقهم إلى قوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) في قطاع غزة".وأضاف البيان: "الجيش الإسرائيلي مستعد لاستقبال رهائن إضافيين من المتوقع نقلهم إلى الصليب الأحمر في وقت لاحق".وانتشرت عناصر "كتائب القسام" في خان يونس، صباح اليوم الاثنين، استعدادا لبدء عملية تسليم الأسرى الإسرائيليين.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح، اليوم الاثنين، بأن الحرب في قطاع غزة قد انتهت، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل سوف يصمد.وأوضح ترامب: "ربما يجري إطلاق سراح الرهائن مبكرا بعض الشيء".وأشار ترامب إلى أنه سوف "يتم تشكيل مجلس سلام" في غزة قريبًا.ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر الجمعة الماضي، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل، استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، الأسبوع الماضي، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.وأعلنت حركة حماس أن الاتفاق يقضي "بإنهاء الحرب على غزّة، وانسحاب الاحتلال منها، ودخول المساعدات، وتبادل الأسرى"، داعية الأطراف الضامنة إلى إلزام حكومة إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة.وكان ترامب كشف، في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خطة لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو عامين بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

