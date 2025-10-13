أهم تطورات تبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل و"حماس"

عربي
بث مباشر... ترامب يلقي كلمة أمام الكنيست
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير:بعد وقف إطلاق النار يجب إعادة الإعمار والحياة لغزة
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
فقد والده فأنشأ مؤسسة "سمير" لمساعدة طلاب الطب في غزة
10:28 GMT
31 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
11:33 GMT
26 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
12:32 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مصير سلاح الفصائل في غزة بين مقاومة حماس وتهديد نتانياهو
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
مركز تنسيق مدني عسكري في غزة.. والرئيس المصري يدعو مجلس الأمن لإعطاء الشرعية الدولية لاتفاق شرم الشيخ
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ذكرى ميلاد ليرمنتوف: حينما يولد البطل من رحم المعاناة !
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبراء يوضحون أهمية الدفاع المشترك بين تونس والجزائر لمواجهة التحديات الإقليمية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ذكرى ميلاد ليرمنتوف: حينما يولد البطل من رحم المعاناة !
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
28 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
الجزائر وتونس توقعان اتفاقًا للتعاون العسكري
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
12:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
16:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
16:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251013/أهم-تطورات-تبادل-الأسرى-والمحتجزين-بين-إسرائيل-وحماس-1105930963.html
أهم تطورات تبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل و"حماس"
أهم تطورات تبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل و"حماس"
سبوتنيك عربي
تستمر عمليات تبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين بين حركة حماس وإسرائيل في إطار خطة ترامب لوقف الحرب على القطاع. 13.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-13T09:25+0000
2025-10-13T09:41+0000
غزة
ترامب
دونالد ترامب
أخبار فلسطين اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105925243_0:50:1597:948_1920x0_80_0_0_c049509d2b6ef0b4aa8c26ecb02e2001.jpg
وفي تطورات الأحداث الجارية، ذكرت وسائل إعلام عربية أن حافلات تنقل أسرى فلسطينيين أفرج عنهم من سجن عوفر تصل إلى بلدة بيتونيا في رام الله.فيما أكد الجيش الإسرائيلي أن المخطوفين الـ20 المفرج عنهم وصلوا إلى المناطق الإسرائيلية، مشيرا إلى تسليم الدفعة الثانية من الرهائن الإسرائيليين المفرج عنهم للصليب الأحمر.وفي السياق ذاته، أعلن مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين: "حافلات تنقل أسرى محررين من سجن عوفر تتحرك باتجاه بيتونيا في رام الله.وأكدت حركة حماس في بيان لها، التزامها بالاتفاقية ودور الوسطاء في إلزام إسرائيل بتنفيذ كامل التزاماتها.ووصفت الحركة تحرير الأسرى من السجون الإسرائيلية، بينهم أصحاب المؤبدات والمحكوميات العالية، بأنه "ثمرة صمود شعب غزة وبطولة أبنائها في المقاومة، وتجسيدا لإرادة التحرير أمام بطش النازيين الجدد"، على حد قولها.وأكدت الحركة حرصها على سلامة الأسرى رغم محاولات إسرائيل استهدافهم، مشيرة إلى الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية.وأعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية أن "قضية الأسرى ستظل على رأس الأولويات الوطنية، حتى تحرير آخر أسير وإزالة الاحتلال عن الأراضي الفلسطينية والمقدسات".وذكر البيان: "بحسب المعلومات التي قدمها الصليب الأحمر، نُقل 7 رهائن إلى عهدتهم، وهم في طريقهم إلى قوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) في قطاع غزة".وأضاف البيان: "الجيش الإسرائيلي مستعد لاستقبال رهائن إضافيين من المتوقع نقلهم إلى الصليب الأحمر في وقت لاحق".وانتشرت عناصر "كتائب القسام" في خان يونس، صباح اليوم الاثنين، استعدادا لبدء عملية تسليم الأسرى الإسرائيليين.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح، اليوم الاثنين، بأن الحرب في قطاع غزة قد انتهت، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل سوف يصمد.وأوضح ترامب: "ربما يجري إطلاق سراح الرهائن مبكرا بعض الشيء".وأشار ترامب إلى أنه سوف "يتم تشكيل مجلس سلام" في غزة قريبًا.ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر الجمعة الماضي، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل، استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، الأسبوع الماضي، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.وأعلنت حركة حماس أن الاتفاق يقضي "بإنهاء الحرب على غزّة، وانسحاب الاحتلال منها، ودخول المساعدات، وتبادل الأسرى"، داعية الأطراف الضامنة إلى إلزام حكومة إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة.وكان ترامب كشف، في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خطة لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو عامين بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.
https://sarabic.ae/20251013/الصليب-الأحمر-يعلن-بدء-الإفراج-عن-7-محتجزين-لدى-حماس---عاجل-1105923965.html
https://sarabic.ae/20251013/بث-مباشر-ترامب-يلقي-كلمة-أمام-الكنيست-الإسرائيلي-1105928391.html
https://sarabic.ae/20251013/نتنياهو-الحرب-انتهت-1105930432.html
https://sarabic.ae/20251012/ترامب-الحرب-في-غزة-انتهت-ووقف-إطلاق-النار-سوف-يصمد-1105921883.html
https://sarabic.ae/20251013/وصول-الرئيس-الأمريكي-ترامب-إلى-إسرائيل---عاجل-1105926244.html
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105925243_133:0:1465:999_1920x0_80_0_0_440aceab37c19ae6b77a3a6498bdeeb7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
غزة, ترامب, دونالد ترامب, أخبار فلسطين اليوم
غزة, ترامب, دونالد ترامب, أخبار فلسطين اليوم

أهم تطورات تبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل و"حماس"

09:25 GMT 13.10.2025 (تم التحديث: 09:41 GMT 13.10.2025)
© AP Photo / Mohammad Jahjouhتظهر مركبة تابعة للصليب الأحمر في خان يونس، جنوب قطاع غزة، قبل إطلاق سراح الرهائن لدى حماس والسجناء لدى إسرائيل، 13 أكتوبر/تشرين الأول 2025
تظهر مركبة تابعة للصليب الأحمر في خان يونس، جنوب قطاع غزة، قبل إطلاق سراح الرهائن لدى حماس والسجناء لدى إسرائيل، 13 أكتوبر/تشرين الأول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2025
© AP Photo / Mohammad Jahjouh
تابعنا عبر
تستمر عمليات تبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين بين حركة حماس وإسرائيل في إطار خطة ترامب لوقف الحرب على القطاع.
وفي تطورات الأحداث الجارية، ذكرت وسائل إعلام عربية أن حافلات تنقل أسرى فلسطينيين أفرج عنهم من سجن عوفر تصل إلى بلدة بيتونيا في رام الله.
فيما أكد الجيش الإسرائيلي أن المخطوفين الـ20 المفرج عنهم وصلوا إلى المناطق الإسرائيلية، مشيرا إلى تسليم الدفعة الثانية من الرهائن الإسرائيليين المفرج عنهم للصليب الأحمر.
وقال في بيان له: "بحسب المعلومات الواردة من الصليب الأحمر، تم تسليم 13 رهينة إلى الصليب الأحمر، وهم في طريقهم إلى قوات جيش الدفاع الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) في قطاع غزة".
مركبات وحافلات تابعة للصليب الأحمر تقف في خان يونس، جنوب قطاع غزة، 13 أكتوبر/تشرين الأول 2025، استعدادا لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من قبل إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2025
الصليب الأحمر يعلن الإفراج عن 7 محتجزين لدى "حماس"
05:12 GMT
وفي السياق ذاته، أعلن مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين: "حافلات تنقل أسرى محررين من سجن عوفر تتحرك باتجاه بيتونيا في رام الله.

بدورها أعلنت كتائب "عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، عن الإفراج عن 20 أسيرا إسرائيليا، ضمن المرحلة الأولى من خطة ترامب لوقف الحرب على القطاع.

وأكدت حركة حماس في بيان لها، التزامها بالاتفاقية ودور الوسطاء في إلزام إسرائيل بتنفيذ كامل التزاماتها.
ترامب يلقي كلمة أمام الكنيست الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2025
بث مباشر... ترامب يلقي كلمة أمام الكنيست
08:05 GMT
ووصفت الحركة تحرير الأسرى من السجون الإسرائيلية، بينهم أصحاب المؤبدات والمحكوميات العالية، بأنه "ثمرة صمود شعب غزة وبطولة أبنائها في المقاومة، وتجسيدا لإرادة التحرير أمام بطش النازيين الجدد"، على حد قولها.
وأشارت إلى فشل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وجيشه على مدار عامين في تحرير جنوده بالقوة، واضطراره للقبول بشروط المقاومة عبر صفقة تبادل.
وأكدت الحركة حرصها على سلامة الأسرى رغم محاولات إسرائيل استهدافهم، مشيرة إلى الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2025
نتنياهو: الحرب انتهت
08:57 GMT
وأعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية أن "قضية الأسرى ستظل على رأس الأولويات الوطنية، حتى تحرير آخر أسير وإزالة الاحتلال عن الأراضي الفلسطينية والمقدسات".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن رسميا عن نقل 7 رهائن إسرائيليين إلى الصليب الأحمر في غزة، اليوم الاثنين.

وذكر البيان: "بحسب المعلومات التي قدمها الصليب الأحمر، نُقل 7 رهائن إلى عهدتهم، وهم في طريقهم إلى قوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) في قطاع غزة".
وأضاف البيان: "الجيش الإسرائيلي مستعد لاستقبال رهائن إضافيين من المتوقع نقلهم إلى الصليب الأحمر في وقت لاحق".
ووفقا لتقارير إسرائيلية، فإن السبعة محتجزين هم: غالي وزيف بيرمان، وماتان أنغريست، وألون أوهيل، وعمري ميران، وإيتان مور، وغاي جلبوع دلال، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وانتشرت عناصر "كتائب القسام" في خان يونس، صباح اليوم الاثنين، استعدادا لبدء عملية تسليم الأسرى الإسرائيليين.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح، اليوم الاثنين، بأن الحرب في قطاع غزة قد انتهت، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل سوف يصمد.

وكشف أن حركة حماس قد تطلق اسراح بعض الرهائن التي تحتجزهم أبكر من الموعد المقرر في اتفاق وقف إطلاق النار بين الحركة وإسرائيل.

وأوضح ترامب: "ربما يجري إطلاق سراح الرهائن مبكرا بعض الشيء".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة في البنتاغون خلال إحياء الذكرى الـ24 لهجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية في نيويورك، 11 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2025
ترامب: الحرب في غزة انتهت ووقف إطلاق النار سوف يصمد
أمس, 22:16 GMT
وأشار ترامب إلى أنه سوف "يتم تشكيل مجلس سلام" في غزة قريبًا.
وتستضيف مدينة شرم الشيخ المصرية، اليوم الاثنين، قمة للسلام بشأن إنهاء الحرب في قطاع غزة، برئاسة مشتركة بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، والأمريكي دونالد ترامب، بمشاركة قادة أكثر من 20 دولة، حسبما أعلنت الرئاسة المصرية.
ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر الجمعة الماضي، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل، استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، الأسبوع الماضي، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يصل على متن طائرة الرئاسة الأمريكية إلى مطار بن غوريون بالقرب من تل أبيب، إسرائيل، 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2025
وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تل أبيب... فيديو
06:47 GMT
وأعلنت حركة حماس أن الاتفاق يقضي "بإنهاء الحرب على غزّة، وانسحاب الاحتلال منها، ودخول المساعدات، وتبادل الأسرى"، داعية الأطراف الضامنة إلى إلزام حكومة إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة.
من جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي، الجمعة الماضي، أن قواته تموضعت على خطوط الانتشار العملياتية الجديدة، باتجاه الخط الأصفر ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق، مع بقائه مسيطرًا على نحو 53 في المئة من مساحة قطاع غزة.
وكان ترامب كشف، في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خطة لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو عامين بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала