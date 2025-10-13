https://sarabic.ae/20251013/وصول-حافلات-الأسرى-الفلسطينيين-إلى-رام-الله-عقب-الإفراج-عنهم-من-سجون-إسرائيل-صور-وفيديو-1105933472.html

وصول حافلات الأسرى الفلسطينيين إلى رام الله عقب الإفراج عنهم من سجون إسرائيل... صور وفيديو

سبوتنيك عربي

بدأت الحافلات التي تنقل الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم، اليوم الاثنين، في الوصول إلى رام الله، قادمة من سجن "عوفر"، ومن سجن "النقب" إلى قطاع غزة. 13.10.2025, سبوتنيك عربي

وأفاد "مكتب إعلام الأسرى" الفلسطيني، حتى لحظة كتابة هذه السطور، عبور أول حافلة من أصل 38 حافلة تقل الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم، إلى قطاع غزة.ووفق المرحلة الأولى من الاتفاق بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية، سيتم إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين الأحياء في غزة، مقابل إطلاق سراح 250 معتقلا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية، بينهم 88 من "عوفر" و162 من "وكتسيعوت" في النقب، على أن يتم نقلهم إلى غزة قبل أن يتم إبعاد معظمهم إلى مصر، إضافة إلى 1718 معتقلاً من غزة اعتقلوا منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.وكانت السلطات الإسرائيلية منعت، أمس الأحد، نحو 100 من أقارب المعتقلين المحررين من السفر لملاقاتهم قبل إبعادهم خارج فلسطين.وتشير مؤسسات الأسرى إلى أن عدد المعتقلين في السجون الإسرائيلية يتجاوز 11 ألف معتقل، يعانون أوضاعا قاسية تشمل التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى وفاة عدد منهم.ويبلغ عدد المعتقلين المحكومين بالمؤبد 350، فيما يواجه 40 معتقلا لوائح اتهام تمهيداً لإصدار أحكام مؤبدة، كما تضم السجون 53 أسيرة، من بينهم 3 من غزة وطفلتان، ونحو 400 طفل يقبعون في سجني "عوفر" و"مجدو"، بينما يصل عدد الموقوفين دون محاكمة إلى نحو 3380 حتى أكتوبر الجاري.

