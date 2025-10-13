https://sarabic.ae/20251013/ترامب-بعد-التوصل-إلى-تسوية-في-غزة-سأركز-على-حل-الصراع-في-أوكرانيا-1105950991.html
ترامب: بعد التوصل إلى تسوية في غزة سأركز على حل الصراع في أوكرانيا
صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بأنه بعد استكمال جهود السلام في قطاع غزة، يعتزم التركيز على حل النزاع في أوكرانيا.
وقال ترامب في حديثه أمام الكنيست الإسرائيلي، مخاطبا مبعوثه الخاص، ستيف ويتكوف: "أولا، علينا أن ننتهي من الملف الروسي. علينا حل هذه القضية. إن لم يكن لديك مانع يا ستيف، فلنركز على روسيا".وأضاف ترامب أن مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، بعد زيارته إلى موسكو واجتماعه لمدة خمس ساعات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أبلغه بأنه ناقش مع بوتين "العديد من الأمور المثيرة للاهتمام".وتابع ترامب: "نحن بحاجة إلى التركيز على الصراع في أوكرانيا قبل الاتفاق مع إيران".وفي وقت سابق، وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إسرائيل في زيارة قصيرة، في أعقاب عودة رهائن إسرائيليين أحياء إلى إسرائيل بعد الإفراج عنهم من قطاع غزة. وتأتي الزيارة بعد قليل من إعلان الرئيس الأمريكي أن الحرب انتهت في غزة خلال توجهه إلى إسرائيل ثم مصر حيث سيترأس "قمة سلام" في مدينة شرم الشيخ، اليوم الاثنين.لافروف حول التصريحات الأمريكية بشأن إمداد كييف بصواريخ "توماهوك": هذا نتيجة ضغوط أوروبيةموسكو: روسيا وأمريكا تؤكدان على أهمية الحل السلمي للصراع في أوكرانيا
وقال ترامب في حديثه أمام الكنيست الإسرائيلي، مخاطبا مبعوثه الخاص، ستيف ويتكوف: "أولا، علينا أن ننتهي من الملف الروسي. علينا حل هذه القضية. إن لم يكن لديك مانع يا ستيف، فلنركز على روسيا".
واعترف ترامب بأنه كان يعتبر تسوية الصراع في أوكرانيا مهمة أسهل من تحقيق السلام في الشرق الأوسط، قائلا: "كنت مقتنعا بأن الصراع بين روسيا وأوكرانيا سيكون من الأسهل تسويته مقارنة بما أنجزناه بالفعل في الشرق الأوسط".
وأضاف ترامب أن مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، بعد زيارته إلى موسكو واجتماعه لمدة خمس ساعات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أبلغه بأنه ناقش مع بوتين "العديد من الأمور المثيرة للاهتمام".
وأشاد ترامب بمساهمة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف في تحقيق السلام في الشرق الأوسط، قائلا: "أعرف مفاوضين بارعين، لكن من دون ستيف ويتكوف لما تحقق السلام في الشرق الأوسط، كنا سنكون الآن في حرب عالمية ثالثة من دونه".
وتابع ترامب: "نحن بحاجة إلى التركيز على الصراع في أوكرانيا قبل الاتفاق مع إيران".
وفي وقت سابق، وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إسرائيل في زيارة قصيرة، في أعقاب عودة رهائن إسرائيليين أحياء إلى إسرائيل بعد الإفراج عنهم من قطاع غزة. وتأتي الزيارة بعد قليل من إعلان الرئيس الأمريكي أن الحرب انتهت في غزة خلال توجهه إلى إسرائيل ثم مصر حيث سيترأس "قمة سلام" في مدينة شرم الشيخ، اليوم الاثنين.