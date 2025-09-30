عربي
لافروف حول التصريحات الأمريكية بشأن إمداد كييف بصواريخ "توماهوك": هذا نتيجة ضغوط أوروبية
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن التصريحات الأمريكية بشأن إمداد كييف بصواريخ "توماهوك"، هي نتيجة ضغوط أوروبية، لافتًا إلى أن واشنطن...
وقال لافروف للصحفيين، عقب الاجتماع الثاني والعشرين لنادي "فالداي" الدولي، حول تصريحات نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، أن واشنطن تبحث إمداد كييف بصواريخ "توماهوك": "أعتقد أن هذا ناتج بالأساس عن ضغوط أوروبية على واشنطن، كما أن واشنطن تريد إظهار أنها تأخذ آراء حلفائها في الاعتبار، لا أعتقد أننا نتعامل مع قرار تم اتخاذه بالفعل، الأمريكيون لا يزودون الجميع بصواريخ توماهوك".وأكد لافروف أن المسألة لم تحسم بالكامل بعد، قائلا: "لا أعتقد أننا نتعامل مع قرار متخذ بالفعل، وحتى لو رفضت أوكرانيا تزويدها بصواريخ "توماهوك"، فلن يغير ذلك الوضع العسكري".وأوضح لافروف أن غالبية الأطفال الـ 339 الذين سلمهم الأوكرانيون هم من البالغين، وكثير منهم ليسوا في روسيا، بل في أوروبا.وحول الانتخابات في مولدوفا، وصف لافروف الانتخابات البرلمانية التي جرت في مولدوفا بأنها "مزورة"، معربًا عن دهشته من إمكانية تزوير الأصوات في العملية الانتخابية.وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، قد أوضح يوم أمس الاثنين، بأن عملية تسوية الأزمة الأوكرانية، متوقفة حاليًا بسبب عدم رغبة نظام كييف في مواصلة الحوار.وعلّق بيسكوف على إمكانية تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك"، بأنه لا يوجد حل سحري قادر على تغيير الوضع في جبهات القتال في كييف حاليًا.وأوضح بيسكوف: "السؤال، كما كان سابقًا، هو من يستطيع إطلاق هذه الصواريخ حتى لو ظهرت على أراضي نظام كييف؟ هل يمكن للأوكرانيين فقط إطلاقها، أم ينبغي للجيش الأمريكي القيام بذلك؟ من يحدد أهداف هذه الصواريخ؟ هل هو الجانب الأمريكي أم الأوكرانيون أنفسهم؟ بالطبع، لقد سمعنا هذه التصريحات، وهي خطيرة للغاية. نحن ندرسها". وتابع: "دعونا أولًا نحدد موقفنا ونفهم التهديدات المحتملة. سنفهم في النهاية من سيشارك في هذه العملية. وبعد ذلك يمكننا تحديد ردنا".
لافروف حول التصريحات الأمريكية بشأن إمداد كييف بصواريخ "توماهوك": هذا نتيجة ضغوط أوروبية

© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
 وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2025
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن التصريحات الأمريكية بشأن إمداد كييف بصواريخ "توماهوك"، هي نتيجة ضغوط أوروبية، لافتًا إلى أن واشنطن تريد أن تظهر أنها تأخذ آراء حلفائها في الاعتبار.
وقال لافروف للصحفيين، عقب الاجتماع الثاني والعشرين لنادي "فالداي" الدولي، حول تصريحات نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، أن واشنطن تبحث إمداد كييف بصواريخ "توماهوك": "أعتقد أن هذا ناتج بالأساس عن ضغوط أوروبية على واشنطن، كما أن واشنطن تريد إظهار أنها تأخذ آراء حلفائها في الاعتبار، لا أعتقد أننا نتعامل مع قرار تم اتخاذه بالفعل، الأمريكيون لا يزودون الجميع بصواريخ توماهوك".
© Ruptly
وأكد لافروف أن المسألة لم تحسم بالكامل بعد، قائلا: "لا أعتقد أننا نتعامل مع قرار متخذ بالفعل، وحتى لو رفضت أوكرانيا تزويدها بصواريخ "توماهوك"، فلن يغير ذلك الوضع العسكري".
وأوضح لافروف أن غالبية الأطفال الـ 339 الذين سلمهم الأوكرانيون هم من البالغين، وكثير منهم ليسوا في روسيا، بل في أوروبا.

وقال: "يصرح الأوكرانيون منذ زمن طويل بأن عشرات الآلاف من الأطفال قد اختفوا وأن روسيا أجلتهم. وعندما التقى الوفدان الروسي والأوكراني مجددا في إسطنبول، أصر وفدنا على استلام قائمة بأسماء هؤلاء الأطفال. هذه مسألة خطيرة. وبعد محاولات إقناع ملحة، سلم الأوكرانيون قائمة بأسماء 339 طفلا. وتبين أن معظمهم بالغون، لا أطفال، ولا علاقة لهم بوجودهم على الأراضي الروسية. انتهى المطاف بغالبيتهم ليس في روسيا، بل في أوروبا".

وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف خلال الاجتماع الوزاري للحوار الاستراتيجي بين روسيا ومجلس التعاون الخليجي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2025
لافروف حول خطة ترامب: القرار النهائي في غزة لن يكون إلا بعد معرفة آراء دول المنطقة والفلسطينيين
10:07 GMT
وحول الانتخابات في مولدوفا، وصف لافروف الانتخابات البرلمانية التي جرت في مولدوفا بأنها "مزورة"، معربًا عن دهشته من إمكانية تزوير الأصوات في العملية الانتخابية.
وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، قد أوضح يوم أمس الاثنين، بأن عملية تسوية الأزمة الأوكرانية، متوقفة حاليًا بسبب عدم رغبة نظام كييف في مواصلة الحوار.
صواريخ توماهوك - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2025
باحث سياسي: صواريخ "توماهوك" ليست بسيطة لكنها ستلقى الرد الحازم من القيادة الروسية
أمس, 18:38 GMT
وعلّق بيسكوف على إمكانية تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك"، بأنه لا يوجد حل سحري قادر على تغيير الوضع في جبهات القتال في كييف حاليًا.

وشدد على أن توريد الولايات المتحدة صواريخ "توماهوك" إلى كييف أمر "بالغ الخطورة".

وأوضح بيسكوف: "السؤال، كما كان سابقًا، هو من يستطيع إطلاق هذه الصواريخ حتى لو ظهرت على أراضي نظام كييف؟ هل يمكن للأوكرانيين فقط إطلاقها، أم ينبغي للجيش الأمريكي القيام بذلك؟ من يحدد أهداف هذه الصواريخ؟ هل هو الجانب الأمريكي أم الأوكرانيون أنفسهم؟ بالطبع، لقد سمعنا هذه التصريحات، وهي خطيرة للغاية. نحن ندرسها". وتابع: "دعونا أولًا نحدد موقفنا ونفهم التهديدات المحتملة. سنفهم في النهاية من سيشارك في هذه العملية. وبعد ذلك يمكننا تحديد ردنا".
© 2025 Sputnik
