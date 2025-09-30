https://sarabic.ae/20250930/لافروف-حول-التصريحات-الأمريكية-بشأن-إمداد-كييف-بصواريخ-توماهوك-هذا-نتيجة-ضغوط-أوروبية-1105453939.html

لافروف حول التصريحات الأمريكية بشأن إمداد كييف بصواريخ "توماهوك": هذا نتيجة ضغوط أوروبية

لافروف حول التصريحات الأمريكية بشأن إمداد كييف بصواريخ "توماهوك": هذا نتيجة ضغوط أوروبية

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن التصريحات الأمريكية بشأن إمداد كييف بصواريخ "توماهوك"، هي نتيجة ضغوط أوروبية، لافتًا إلى أن واشنطن... 30.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-30T11:06+0000

2025-09-30T11:06+0000

2025-09-30T11:45+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

العالم

أخبار العالم الآن

مولدوفا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1e/1105454406_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d6b9a7b70b1c74e98ea1b5ad7a213f23.jpg

وقال لافروف للصحفيين، عقب الاجتماع الثاني والعشرين لنادي "فالداي" الدولي، حول تصريحات نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، أن واشنطن تبحث إمداد كييف بصواريخ "توماهوك": "أعتقد أن هذا ناتج بالأساس عن ضغوط أوروبية على واشنطن، كما أن واشنطن تريد إظهار أنها تأخذ آراء حلفائها في الاعتبار، لا أعتقد أننا نتعامل مع قرار تم اتخاذه بالفعل، الأمريكيون لا يزودون الجميع بصواريخ توماهوك".وأكد لافروف أن المسألة لم تحسم بالكامل بعد، قائلا: "لا أعتقد أننا نتعامل مع قرار متخذ بالفعل، وحتى لو رفضت أوكرانيا تزويدها بصواريخ "توماهوك"، فلن يغير ذلك الوضع العسكري".وأوضح لافروف أن غالبية الأطفال الـ 339 الذين سلمهم الأوكرانيون هم من البالغين، وكثير منهم ليسوا في روسيا، بل في أوروبا.وحول الانتخابات في مولدوفا، وصف لافروف الانتخابات البرلمانية التي جرت في مولدوفا بأنها "مزورة"، معربًا عن دهشته من إمكانية تزوير الأصوات في العملية الانتخابية.وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، قد أوضح يوم أمس الاثنين، بأن عملية تسوية الأزمة الأوكرانية، متوقفة حاليًا بسبب عدم رغبة نظام كييف في مواصلة الحوار.وعلّق بيسكوف على إمكانية تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك"، بأنه لا يوجد حل سحري قادر على تغيير الوضع في جبهات القتال في كييف حاليًا.وأوضح بيسكوف: "السؤال، كما كان سابقًا، هو من يستطيع إطلاق هذه الصواريخ حتى لو ظهرت على أراضي نظام كييف؟ هل يمكن للأوكرانيين فقط إطلاقها، أم ينبغي للجيش الأمريكي القيام بذلك؟ من يحدد أهداف هذه الصواريخ؟ هل هو الجانب الأمريكي أم الأوكرانيون أنفسهم؟ بالطبع، لقد سمعنا هذه التصريحات، وهي خطيرة للغاية. نحن ندرسها". وتابع: "دعونا أولًا نحدد موقفنا ونفهم التهديدات المحتملة. سنفهم في النهاية من سيشارك في هذه العملية. وبعد ذلك يمكننا تحديد ردنا".لافروف حول خطة ترامب: القرار النهائي في غزة لن يكون إلا بعد معرفة آراء دول المنطقة والفلسطينيينباحث سياسي: صواريخ "توماهوك" ليست بسيطة لكنها ستلقى الرد الحازم من القيادة الروسية

https://sarabic.ae/20250930/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-في-الاجتماع-السنوي-الثاني-والعشرين-لنادي-فالداي-للحوار-في-سوتشي-1105452389.html

https://sarabic.ae/20250929/باحث-سياسي-صواريخ-توماهوك-ليست-بسيطة-لكنها-ستلقى-الرد-الحازم-من-القيادة-الروسية-1105431921.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

لافروف يعقد مؤتمرًا صحفيًا في الاجتماع السنوي الثاني والعشرين لنادي "فالداي" للحوار في سوتشي سبوتنيك عربي لافروف يعقد مؤتمرًا صحفيًا في الاجتماع السنوي الثاني والعشرين لنادي "فالداي" للحوار في سوتشي 2025-09-30T11:06+0000 true PT1S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, مولدوفا