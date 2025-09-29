https://sarabic.ae/20250929/باحث-سياسي-صواريخ-توماهوك-ليست-بسيطة-لكنها-ستلقى-الرد-الحازم-من-القيادة-الروسية-1105431921.html
باحث سياسي: صواريخ "توماهوك" ليست بسيطة لكنها ستلقى الرد الحازم من القيادة الروسية
علق الباحث السياسي الدكتور نبيل عبد الرازق، من رام الله في الضفة الغربية، على عزم الغرب إمداد نظام كييف بصواريخ "توماهوك"
وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، قد أوضح اليوم الاثنين، بأن عملية تسوية الأزمة الأوكرانية، متوقفة حاليا، بسبب عدم رغبة نظام كييف في مواصلة الحوار. وقال بيسكوف للصحفيين: "كما تعلمون، خلال اجتماع الوفود الأخير في إسطنبول، وُضعت مقترحات لتشكيل مجموعات عمل لمناقشة جميع السبل في المجالات الرئيسية". وأضاف: "الآن هناك توقف. يعود هذا التوقف أساسًا إلى إحجام نظام كييف عن مواصلة هذا الحوار". وشدد على أن توريد الولايات المتحدة صواريخ "توماهوك" إلى كييف أمر "بالغ الخطورة".وأوضح بيسكوف: "السؤال، كما كان سابقًا، هو من يستطيع إطلاق هذه الصواريخ حتى لو ظهرت على أراضي نظام كييف؟ هل يمكن للأوكرانيين فقط إطلاقها، أم ينبغي للجيش الأمريكي القيام بذلك؟ من يحدد أهداف هذه الصواريخ؟ هل هو الجانب الأمريكي أم الأوكرانيون أنفسهم؟ بالطبع، لقد سمعنا هذه التصريحات، وهي خطيرة للغاية. نحن ندرسها". وتابع: "دعونا أولًا نحدد موقفنا ونفهم التهديدات المحتملة. سنفهم في النهاية من سيشارك في هذه العملية. وبعد ذلك يمكننا تحديد ردنا".
علق الباحث السياسي الدكتور نبيل عبد الرازق، من رام الله في الضفة الغربية، على عزم الغرب إمداد نظام كييف بصواريخ "توماهوك"، قائلًا: "كل التوقعات ممكنة لأننا في زمن شريعة الغاب"، لافتًا إلى أن "الولايات المتحدة كانت تحترم في السابق الاتفاقيات والقانون الدولي لكن اليوم تبدّلت المواقف"، مشيرًا إلى "خلافات كبيرة بين الولايات المتحدة وأوروبا".
وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، كشف عبد الرازق أن "التقارير التي تصل إلى ترامب عن روسيا
وقدراتها وإمكانياتها المختلفة وموقف روسيا الحازم والصارم في عدم الخضوع للغرب والسياسة الأمريكية، كل ذلك يثير في عقله بعضًا من الحكمة".
وأكد أن "صواريخ "توماهوك" تُطلق من البحر وهي ليست بسيطة، لكنها ستلقى الرد الحازم من القيادة الروسية"، معتبرًا أن "روسيا لا تريد تصعيد العملية العسكرية في أوكرانيا"، مشيرًا إلى أن "حلف الناتو لم يحترم الاتفاقيات، التي وُضعت عند انهيار الاتحاد السوفييتي".
ورأى الباحث السياسي الدكتور نبيل عبد الرازق، أن "موسكو تتحدث من منطق الثقة بالنفس والقوة والردع"، مشددًا على أنها "تمارس السياسة الذكية لإيصال رسائل إلى الولايات المتحدة وأوروبا، مفادها أنه في حال إدخال هذه الصواريخ إلى أوكرانيا سيتم الرد عليها".
وفي السياق، شدد الباحث السياسي على أنه "دون اتفاق جدي شامل وكبير بين الدول العظمى على ملفات كثيرة، أهمها إنهاء الملف الأوكراني، ستبقى الأمور مشحونة"، مؤكدًا على "حق روسيا في الطلب من فرنسا وبريطانيا التقليل من الترسانة النووية، فهذا مطلب عادل".
وعن عدم رغبة كييف في التفاوض لإنهاء الأزمة، رأى عبد الرازق أن "العقبة ليست في الموقف الأوكراني بل في الأمريكي ومن ورائه قوى أوروبا الأساسية العظمى"، قائلًا إن "كييف موظف لدى حلف الناتو والإمبريالية العالمية، لهذا متى أرادت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا إنهاء الصراع في أوكرانيا، سيذهب زيلينسكي إلى المفاوضات، لكنهم لا يريدون ذلك، لأنهم ينتظرون تراجعًا كبيرًا في الموقف الروسي على عدة أصعدة".
وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، قد أوضح اليوم الاثنين، بأن عملية تسوية الأزمة الأوكرانية، متوقفة حاليا، بسبب عدم رغبة نظام كييف في مواصلة الحوار.
وقال بيسكوف للصحفيين: "كما تعلمون، خلال اجتماع الوفود الأخير في إسطنبول، وُضعت مقترحات لتشكيل مجموعات عمل لمناقشة جميع السبل في المجالات الرئيسية".
وأضاف: "الآن هناك توقف. يعود هذا التوقف أساسًا إلى إحجام نظام كييف عن مواصلة هذا الحوار".
وعلّق بيسكوف على إمكانية تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك"، بأنه لا يوجد حل سحري قادر على تغيير الوضع في جبهات القتال في كييف حاليًا.
وشدد على أن توريد الولايات المتحدة صواريخ "توماهوك" إلى كييف أمر "بالغ الخطورة".
وأوضح بيسكوف: "السؤال، كما كان سابقًا، هو من يستطيع إطلاق هذه الصواريخ حتى لو ظهرت على أراضي نظام كييف؟ هل يمكن للأوكرانيين فقط إطلاقها، أم ينبغي للجيش الأمريكي
القيام بذلك؟ من يحدد أهداف هذه الصواريخ؟ هل هو الجانب الأمريكي أم الأوكرانيون أنفسهم؟ بالطبع، لقد سمعنا هذه التصريحات، وهي خطيرة للغاية. نحن ندرسها". وتابع: "دعونا أولًا نحدد موقفنا ونفهم التهديدات المحتملة. سنفهم في النهاية من سيشارك في هذه العملية. وبعد ذلك يمكننا تحديد ردنا".