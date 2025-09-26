https://sarabic.ae/20250926/أستاذة-بالعلوم-السياسية-دول-أوروبية-تريد-استمرار-الصراع-في-أوكرانيا-وزيلينسكي-ينفذ-ما-يؤمر-به-1105309677.html

أستاذة بالعلوم السياسية: دول أوروبية تريد استمرار الصراع في أوكرانيا وزيلينسكي ينفذ ما يؤمر به

أستاذة بالعلوم السياسية: دول أوروبية تريد استمرار الصراع في أوكرانيا وزيلينسكي ينفذ ما يؤمر به

سبوتنيك عربي

تحدثت أستاذة العلوم السياسية في جامعة موسكو الحكومية الدكتورة، ثريا الفرا، عن تعليق الكرملين على كلام زيلينسكي الأخير الذي يؤكد رغبته في استمرار الصراع في... 26.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-26T18:08+0000

2025-09-26T18:08+0000

2025-09-26T18:08+0000

حصري

العالم

أخبار العالم الآن

روسيا

أخبار أوكرانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084285664_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_356a88e981bfd788dcf90f53972534d1.jpg

وفي مداخلة لها عبر إذاعة "سبوتنيك"، قالت الفرا: "ليس زيلنسكي من يريد متابعة هذا الصراع وإنما هناك دول أوروبية هي من تريد ذلك، لأن زيلنسكي لا ينطلق منفردا بقدراته فهو فقط ينفذ ما يؤمر به من قبل قادة هذه الدول".وأكدت أن "زيلنسكي لا يملك الأدوات العسكرية ولا حتى القوات العسكرية"، معتبرة أن "الدول الأوروبية لا تريد أن تتم عملية السلام بين أوكرانيا وروسيا، وبالتالي تقوم بالتغرير بزيلينسكي للاستمرار في هذا الصراع رغم معرفته أنه الخاسر فيه".وأوضحت أن "روسيا تتحرك في مسارين، الأول في الورقة العسكرية والثاني في الورقة الدبلوماسية"، معتبرة أنه "لو كان لدى الدول الأوروبية بادرة لوقف الأزمة الأوكرانية لكانت أوقفت التسليح لفترة معينة حتى تنتهي المفاوضات".وقالت إن "روسيا تعتبر أن المبدأ الأساسي في التفاوض كانت الخطوط العريضة التي وضعت في قمة "ألاسكا"، لافتة إلى أن "الرئيس الأمريكي متهم أمام الإدارات الأوروبية بأنه منحاز إلى الجانب الروسي".وأكدت أن "المخابرات الأوكرانية متورطة في تفجير خطي أنابيب التيار الشمالي ولا يمكن لها أن تتحرك بدون مساعدات استخباراتية غربية".وردا على سؤال، كشفت الفرا أن "العديد من الشركات الاقتصادية الصناعية في ألمانيا أغلقت بسبب الاختناق الاقتصادي المتضرر وخاصة ضمن مجال الطاقة"، مؤكدة على أن "هذه الشركات تدفع فاتورة الصراع في أوكرانيا".وتابعت: "العقوبات التي فرضت على روسيا أثرت بشكل أكبر على أوروبا، وبالتالي هناك قطاعات صناعية بدأت تطالب بإعادة النظر في سياسات القادة الأوروبيين، لأنها أصبحت تدفع الثمن غاليا"، مشيرة إلى أن "المواطن الأوروبي اليوم يواجه أزمة اقتصادية".

https://sarabic.ae/20250926/لوكاشينكو-زيلينسكي-سيخسر-أوكرانيا-بأكملها-إذا-لم-يقبل-المقترحات-1105306615.html

https://sarabic.ae/20250925/الناتو-شحنات-الأسلحة-الأمريكية-إلى-أوكرانيا-الممولة-من-قبل-الحلفاء-ستستمر-دون-انقطاع--1105250934.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار أوكرانيا