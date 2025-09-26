https://sarabic.ae/20250926/أستاذة-بالعلوم-السياسية-دول-أوروبية-تريد-استمرار-الصراع-في-أوكرانيا-وزيلينسكي-ينفذ-ما-يؤمر-به-1105309677.html
أستاذة بالعلوم السياسية: دول أوروبية تريد استمرار الصراع في أوكرانيا وزيلينسكي ينفذ ما يؤمر به
تحدثت أستاذة العلوم السياسية في جامعة موسكو الحكومية الدكتورة، ثريا الفرا، عن تعليق الكرملين على كلام زيلينسكي الأخير الذي يؤكد رغبته في استمرار الصراع في...
وفي مداخلة لها عبر إذاعة "سبوتنيك"، قالت الفرا: "ليس زيلنسكي من يريد متابعة هذا الصراع وإنما هناك دول أوروبية هي من تريد ذلك، لأن زيلنسكي لا ينطلق منفردا بقدراته فهو فقط ينفذ ما يؤمر به من قبل قادة هذه الدول".وأكدت أن "زيلنسكي لا يملك الأدوات العسكرية ولا حتى القوات العسكرية"، معتبرة أن "الدول الأوروبية لا تريد أن تتم عملية السلام بين أوكرانيا وروسيا، وبالتالي تقوم بالتغرير بزيلينسكي للاستمرار في هذا الصراع رغم معرفته أنه الخاسر فيه".وأوضحت أن "روسيا تتحرك في مسارين، الأول في الورقة العسكرية والثاني في الورقة الدبلوماسية"، معتبرة أنه "لو كان لدى الدول الأوروبية بادرة لوقف الأزمة الأوكرانية لكانت أوقفت التسليح لفترة معينة حتى تنتهي المفاوضات".وقالت إن "روسيا تعتبر أن المبدأ الأساسي في التفاوض كانت الخطوط العريضة التي وضعت في قمة "ألاسكا"، لافتة إلى أن "الرئيس الأمريكي متهم أمام الإدارات الأوروبية بأنه منحاز إلى الجانب الروسي".وأكدت أن "المخابرات الأوكرانية متورطة في تفجير خطي أنابيب التيار الشمالي ولا يمكن لها أن تتحرك بدون مساعدات استخباراتية غربية".وردا على سؤال، كشفت الفرا أن "العديد من الشركات الاقتصادية الصناعية في ألمانيا أغلقت بسبب الاختناق الاقتصادي المتضرر وخاصة ضمن مجال الطاقة"، مؤكدة على أن "هذه الشركات تدفع فاتورة الصراع في أوكرانيا".وتابعت: "العقوبات التي فرضت على روسيا أثرت بشكل أكبر على أوروبا، وبالتالي هناك قطاعات صناعية بدأت تطالب بإعادة النظر في سياسات القادة الأوروبيين، لأنها أصبحت تدفع الثمن غاليا"، مشيرة إلى أن "المواطن الأوروبي اليوم يواجه أزمة اقتصادية".
تحدثت أستاذة العلوم السياسية في جامعة موسكو الحكومية الدكتورة، ثريا الفرا، عن تعليق الكرملين على كلام زيلينسكي الأخير الذي يؤكد رغبته في استمرار الصراع في أوكرانيا.
وفي مداخلة لها عبر إذاعة "سبوتنيك
"، قالت الفرا: "ليس زيلنسكي من يريد متابعة هذا الصراع وإنما هناك دول أوروبية هي من تريد ذلك، لأن زيلنسكي لا ينطلق منفردا بقدراته فهو فقط ينفذ ما يؤمر به من قبل قادة هذه الدول".
وأكدت أن "زيلنسكي لا يملك الأدوات العسكرية ولا حتى القوات العسكرية"، معتبرة أن "الدول الأوروبية لا تريد أن تتم عملية السلام بين أوكرانيا
وروسيا، وبالتالي تقوم بالتغرير بزيلينسكي للاستمرار في هذا الصراع رغم معرفته أنه الخاسر فيه".
وأوضحت أن "روسيا تتحرك في مسارين، الأول في الورقة العسكرية والثاني في الورقة الدبلوماسية"، معتبرة أنه "لو كان لدى الدول الأوروبية بادرة لوقف الأزمة الأوكرانية لكانت أوقفت التسليح لفترة معينة حتى تنتهي المفاوضات".
وقالت إن "روسيا تعتبر أن المبدأ الأساسي في التفاوض كانت الخطوط العريضة التي وضعت في قمة "ألاسكا"، لافتة إلى أن "الرئيس الأمريكي متهم أمام الإدارات الأوروبية بأنه منحاز إلى الجانب الروسي".
وأكدت أن "المخابرات الأوكرانية متورطة في تفجير خطي أنابيب التيار الشمالي ولا يمكن لها أن تتحرك بدون مساعدات استخباراتية غربية".
وردا على سؤال، كشفت الفرا أن "العديد من الشركات الاقتصادية الصناعية في ألمانيا أغلقت بسبب الاختناق الاقتصادي المتضرر وخاصة ضمن مجال الطاقة"، مؤكدة على أن "هذه الشركات تدفع فاتورة الصراع في أوكرانيا".
وتابعت: "العقوبات التي فرضت على روسيا أثرت بشكل أكبر على أوروبا
، وبالتالي هناك قطاعات صناعية بدأت تطالب بإعادة النظر في سياسات القادة الأوروبيين، لأنها أصبحت تدفع الثمن غاليا"، مشيرة إلى أن "المواطن الأوروبي اليوم يواجه أزمة اقتصادية".