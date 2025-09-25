https://sarabic.ae/20250925/الناتو-شحنات-الأسلحة-الأمريكية-إلى-أوكرانيا-الممولة-من-قبل-الحلفاء-ستستمر-دون-انقطاع--1105250934.html
"الناتو": شحنات الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا الممولة من قبل الحلفاء ستستمر دون انقطاع
"الناتو": شحنات الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا الممولة من قبل الحلفاء ستستمر دون انقطاع
سبوتنيك عربي
صرّح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، اليوم الخميس، بأن الأسلحة الأمريكية ستستمر في التدفق إلى أوكرانيا دون انقطاع، وأن حلفاء واشنطن سيغطون... 25.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-25T13:15+0000
2025-09-25T13:15+0000
2025-09-25T13:15+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
العالم
أخبار العالم الآن
مارك روته
الناتو
حلف الأطلسي
الحلف الأطلسي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/03/1097440607_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c9afc48e13c4d69855299478d88077c2.jpg
وقال روته في مقابلة مع وسائل إعلام غربية: "ستشهدون تدفقًا مستمرًا للأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا، بتمويل من حلفائها".وعندما سئل عن احتمال تغيير موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الوضع في ساحة المعركة في أوكرانيا، أضاف الأمين العام أنه "غير متأكد من أن الرئيس قد غيّر رأيه".وصرح وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتدخل مباشرة في الصراع الأوكراني، ولن تنشر قواتها تحت أي ظرف من الظروف في الصراع الدائر في أوكرانيا.وقال روبيو في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي: "هذه حرب لا يمكن أن تنتهي عسكريا. سوف تنتهي على طاولة المفاوضات. هذا هو المكان الذي ستنتهي فيه هذه الحرب".وأضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "عمل بلا كلل على هذا الأمر (تسوية الأزمة) مستثمرًا فيها قدرًا هائلاً من وقته وطاقته، بالإضافة إلى إشراك أعلى مستويات حكومتنا"، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة ستواصل بذل كل ما في وسعها للتوصل إلى حل سلمي.وزير الخارجية الأمريكي: الصراع الأوكراني سينتهي على طاولة المفاوضات إعلام بريطاني: أوكرانيا تواجه نقصا في الجنود وأزمات اقتصادية وسط استمرار الصراع
https://sarabic.ae/20250923/ترامب-روسيا-تملك-قوة-عسكرية-ضخمة-1105184861.html
https://sarabic.ae/20250924/وزير-الخزانة-الأمريكي-واشنطن-لن-تنشر-قوات-في-الصراع-الأوكراني---1105207114.html
حلف الأطلسي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/03/1097440607_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_df7a4258dd3764edd9fb02bfce26e43b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, مارك روته, الناتو, حلف الأطلسي, الحلف الأطلسي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, مارك روته, الناتو, حلف الأطلسي, الحلف الأطلسي
"الناتو": شحنات الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا الممولة من قبل الحلفاء ستستمر دون انقطاع
صرّح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، اليوم الخميس، بأن الأسلحة الأمريكية ستستمر في التدفق إلى أوكرانيا دون انقطاع، وأن حلفاء واشنطن سيغطون تكاليفها.
وقال روته في مقابلة مع وسائل إعلام غربية: "ستشهدون تدفقًا مستمرًا للأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا، بتمويل من حلفائها".
وعندما سئل عن احتمال تغيير موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الوضع في ساحة المعركة في أوكرانيا، أضاف الأمين العام أنه "غير متأكد من أن الرئيس قد غيّر رأيه".
وصرح وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتدخل مباشرة في الصراع الأوكراني،
ولن تنشر قواتها تحت أي ظرف من الظروف في الصراع الدائر في أوكرانيا.
وبدوره، صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بأن الصراع في أوكرانيا لن يحسم عسكريا، بل سينتهي عبر المفاوضات.
وقال روبيو في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي: "هذه حرب لا يمكن أن تنتهي عسكريا.
سوف تنتهي على طاولة المفاوضات. هذا هو المكان الذي ستنتهي فيه هذه الحرب".
وأضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "عمل بلا كلل على هذا الأمر (تسوية الأزمة) مستثمرًا فيها قدرًا هائلاً من وقته وطاقته، بالإضافة إلى إشراك أعلى مستويات حكومتنا"، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة ستواصل بذل كل ما في وسعها للتوصل إلى حل سلمي.