https://sarabic.ae/20250925/الناتو-شحنات-الأسلحة-الأمريكية-إلى-أوكرانيا-الممولة-من-قبل-الحلفاء-ستستمر-دون-انقطاع--1105250934.html

"الناتو": شحنات الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا الممولة من قبل الحلفاء ستستمر دون انقطاع

"الناتو": شحنات الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا الممولة من قبل الحلفاء ستستمر دون انقطاع

سبوتنيك عربي

صرّح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، اليوم الخميس، بأن الأسلحة الأمريكية ستستمر في التدفق إلى أوكرانيا دون انقطاع، وأن حلفاء واشنطن سيغطون... 25.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-25T13:15+0000

2025-09-25T13:15+0000

2025-09-25T13:15+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار أوكرانيا

العالم

أخبار العالم الآن

مارك روته

الناتو

حلف الأطلسي

الحلف الأطلسي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/03/1097440607_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c9afc48e13c4d69855299478d88077c2.jpg

وقال روته في مقابلة مع وسائل إعلام غربية: "ستشهدون تدفقًا مستمرًا للأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا، بتمويل من حلفائها".وعندما سئل عن احتمال تغيير موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الوضع في ساحة المعركة في أوكرانيا، أضاف الأمين العام أنه "غير متأكد من أن الرئيس قد غيّر رأيه".وصرح وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتدخل مباشرة في الصراع الأوكراني، ولن تنشر قواتها تحت أي ظرف من الظروف في الصراع الدائر في أوكرانيا.وقال روبيو في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي: "هذه حرب لا يمكن أن تنتهي عسكريا. سوف تنتهي على طاولة المفاوضات. هذا هو المكان الذي ستنتهي فيه هذه الحرب".وأضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "عمل بلا كلل على هذا الأمر (تسوية الأزمة) مستثمرًا فيها قدرًا هائلاً من وقته وطاقته، بالإضافة إلى إشراك أعلى مستويات حكومتنا"، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة ستواصل بذل كل ما في وسعها للتوصل إلى حل سلمي.وزير الخارجية الأمريكي: الصراع الأوكراني سينتهي على طاولة المفاوضات إعلام بريطاني: أوكرانيا تواجه نقصا في الجنود وأزمات اقتصادية وسط استمرار الصراع

https://sarabic.ae/20250923/ترامب-روسيا-تملك-قوة-عسكرية-ضخمة-1105184861.html

https://sarabic.ae/20250924/وزير-الخزانة-الأمريكي-واشنطن-لن-تنشر-قوات-في-الصراع-الأوكراني---1105207114.html

حلف الأطلسي

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, مارك روته, الناتو, حلف الأطلسي, الحلف الأطلسي