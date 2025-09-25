عربي
بث مباشر... بوتين يلقي كلمة في المنتدى الدولي "أسبوع الذرة العالمي
"الناتو": شحنات الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا الممولة من قبل الحلفاء ستستمر دون انقطاع
سبوتنيك عربي
صرّح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، اليوم الخميس، بأن الأسلحة الأمريكية ستستمر في التدفق إلى أوكرانيا دون انقطاع، وأن حلفاء واشنطن سيغطون...
"الناتو": شحنات الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا الممولة من قبل الحلفاء ستستمر دون انقطاع

13:15 GMT 25.09.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletkaالأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
تابعنا عبر
صرّح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، اليوم الخميس، بأن الأسلحة الأمريكية ستستمر في التدفق إلى أوكرانيا دون انقطاع، وأن حلفاء واشنطن سيغطون تكاليفها.
وقال روته في مقابلة مع وسائل إعلام غربية: "ستشهدون تدفقًا مستمرًا للأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا، بتمويل من حلفائها".
وعندما سئل عن احتمال تغيير موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الوضع في ساحة المعركة في أوكرانيا، أضاف الأمين العام أنه "غير متأكد من أن الرئيس قد غيّر رأيه".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2025
ترامب: روسيا تملك قوة عسكرية ضخمة
23 سبتمبر, 19:26 GMT
وصرح وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتدخل مباشرة في الصراع الأوكراني، ولن تنشر قواتها تحت أي ظرف من الظروف في الصراع الدائر في أوكرانيا.
وبدوره، صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بأن الصراع في أوكرانيا لن يحسم عسكريا، بل سينتهي عبر المفاوضات.
مبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2025
وزير الخزانة الأمريكي: واشنطن لن تنشر قوات في الصراع الأوكراني
أمس, 13:13 GMT
وقال روبيو في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي: "هذه حرب لا يمكن أن تنتهي عسكريا. سوف تنتهي على طاولة المفاوضات. هذا هو المكان الذي ستنتهي فيه هذه الحرب".
وأضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "عمل بلا كلل على هذا الأمر (تسوية الأزمة) مستثمرًا فيها قدرًا هائلاً من وقته وطاقته، بالإضافة إلى إشراك أعلى مستويات حكومتنا"، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة ستواصل بذل كل ما في وسعها للتوصل إلى حل سلمي.
وزير الخارجية الأمريكي: الصراع الأوكراني سينتهي على طاولة المفاوضات
إعلام بريطاني: أوكرانيا تواجه نقصا في الجنود وأزمات اقتصادية وسط استمرار الصراع
