ترامب: نجني الأرباح من النزاع الأوكراني بفضل مبيعات السلاح

21:36 GMT 19.09.2025 (تم التحديث: 21:47 GMT 19.09.2025)
صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، بأن الولايات المتحدة "تربح المال" من النزاع في أوكرانيا، موضحًا أن كييف تشتري أسلحة من واشنطن، فيما تموّل دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" تلك المساعدات.
وقال ترامب للصحفيين: "نحن نكسب المال من هذا الصراع، لأنهم يشترون معداتنا"، مشيرًا إلى أن حكومته "لا تنفق أي أموال" على النزاع، إذ أن "الناتو هو من يمول ذلك".
وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت، نقلًا عن مصادر، بأن إدارة ترامب وافقت على أول حزمة مساعدات عسكرية لكييف، يتم تمويلها من مساهمات حلفاء الولايات المتحدة في الناتو.
ولاحقًا، قال ممثل الحلف في أوكرانيا، باتريك تيرنر، إن الدفعات الأولى من تلك المساعدات، المخصصة ضمن برنامج "الاحتياجات ذات الأولوية" (PURL)، وصلت بالفعل إلى أوكرانيا.
وفي أغسطس/آب الماضي، أعلن وزير الدفاع الأوكراني، دينيس شميغال، إطلاق آلية جديدة لدعم كييف عبر مبادرة "الاحتياجات ذات الأولوية" التي تتيح تسريع توريد الأسلحة
من خلال مساهمات تطوعية من دول الناتو.
من جانبها، ترى موسكو أن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا يعرقل التسوية السلمية ويمثل انخراطًا مباشرًا من دول الناتو في النزاع، واصفة ذلك بأنه "لعب بالنار".
وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن أي شحنات تضم أسلحة لكييف ستكون هدفًا مشروعًا لروسيا، فيما شدد الكرملين على أن ضخ أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يخدم المفاوضات وسيكون له عواقب سلبية.