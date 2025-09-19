ترامب: نجني الأرباح من النزاع الأوكراني بفضل مبيعات السلاح

عربي
الدفاع الروسية: 3 مقاتلات "ميغ-31" نفذت رحلة مخططة فوق البلطيق ولم تنتهك حدود أي دولة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:33 GMT
17 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
نبض افريقيا
المعارضة في جنوب السودان تدعو إلى التعبئة لتغيير النظام، تصاعد أعمال العنف شمالي موزمبيق
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
16:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
انطلاق المنتدى الثالث "للمدن السحابية" في موسكو
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ترتيبات أمريكية في الجنوب السوري… وأفق اتفاق أمني سوري إسرائيلي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
نبض افريقيا
المعارضة في جنوب السودان تدعو إلى التعبئة لتغيير النظام، تصاعد أعمال العنف شمالي موزمبيق
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
ثمانية أهداف في شوط واحد وفوز مثير لليفربول.. عودة ليالي الأبطال
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
أثر المشرق على الغرب
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفيلم الفلسطيني سفير الفن لعرض أزمة غزة في لبنان من خلال مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ترتيبات أمريكية في الجنوب السوري… وأفق اتفاق أمني سوري إسرائيلي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
حماس تهدد الجيش الإسرائيلي بعمليات استشهادية، إسرائيل تشن غارات على جنوب لبنان
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250919/ترامب-نجني-أموالا-من-الصراع-في-أوكرانيا-بسبب-بيع-عتادنا-1105050491.html
ترامب: نجني الأرباح من النزاع الأوكراني بفضل مبيعات السلاح
ترامب: نجني الأرباح من النزاع الأوكراني بفضل مبيعات السلاح
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، بأن الولايات المتحدة "تربح المال" من النزاع في أوكرانيا، موضحًا أن كييف تشتري أسلحة من واشنطن، فيما تموّل دول... 19.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-19T21:36+0000
2025-09-19T21:47+0000
ترامب
أخبار أوكرانيا
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/11/1103839839_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_6890fbea90db11f5b410154234c0343b.jpg
وقال ترامب للصحفيين: "نحن نكسب المال من هذا الصراع، لأنهم يشترون معداتنا"، مشيرًا إلى أن حكومته "لا تنفق أي أموال" على النزاع، إذ أن "الناتو هو من يمول ذلك".وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت، نقلًا عن مصادر، بأن إدارة ترامب وافقت على أول حزمة مساعدات عسكرية لكييف، يتم تمويلها من مساهمات حلفاء الولايات المتحدة في الناتو.ولاحقًا، قال ممثل الحلف في أوكرانيا، باتريك تيرنر، إن الدفعات الأولى من تلك المساعدات، المخصصة ضمن برنامج "الاحتياجات ذات الأولوية" (PURL)، وصلت بالفعل إلى أوكرانيا.وفي أغسطس/آب الماضي، أعلن وزير الدفاع الأوكراني، دينيس شميغال، إطلاق آلية جديدة لدعم كييف عبر مبادرة "الاحتياجات ذات الأولوية" التي تتيح تسريع توريد الأسلحة من خلال مساهمات تطوعية من دول الناتو.من جانبها، ترى موسكو أن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا يعرقل التسوية السلمية ويمثل انخراطًا مباشرًا من دول الناتو في النزاع، واصفة ذلك بأنه "لعب بالنار".وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن أي شحنات تضم أسلحة لكييف ستكون هدفًا مشروعًا لروسيا، فيما شدد الكرملين على أن ضخ أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يخدم المفاوضات وسيكون له عواقب سلبية.
https://sarabic.ae/20250918/ستارمر-ناقشت-مع-ترامب-الضغط-على-روسيا-بشأن-أوكرانيا-1104993900.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/11/1103839839_50:0:2781:2048_1920x0_80_0_0_11e922720dfb54ed2725f74fee6ede27.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ترامب, أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
ترامب, أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

ترامب: نجني الأرباح من النزاع الأوكراني بفضل مبيعات السلاح

21:36 GMT 19.09.2025 (تم التحديث: 21:47 GMT 19.09.2025)
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2025
© POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، بأن الولايات المتحدة "تربح المال" من النزاع في أوكرانيا، موضحًا أن كييف تشتري أسلحة من واشنطن، فيما تموّل دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" تلك المساعدات.
وقال ترامب للصحفيين: "نحن نكسب المال من هذا الصراع، لأنهم يشترون معداتنا"، مشيرًا إلى أن حكومته "لا تنفق أي أموال" على النزاع، إذ أن "الناتو هو من يمول ذلك".
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2025
ستارمر: ناقشت مع ترامب "الضغط على روسيا" بشأن أوكرانيا
أمس, 15:39 GMT
وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت، نقلًا عن مصادر، بأن إدارة ترامب وافقت على أول حزمة مساعدات عسكرية لكييف، يتم تمويلها من مساهمات حلفاء الولايات المتحدة في الناتو.
ولاحقًا، قال ممثل الحلف في أوكرانيا، باتريك تيرنر، إن الدفعات الأولى من تلك المساعدات، المخصصة ضمن برنامج "الاحتياجات ذات الأولوية" (PURL)، وصلت بالفعل إلى أوكرانيا.
وفي أغسطس/آب الماضي، أعلن وزير الدفاع الأوكراني، دينيس شميغال، إطلاق آلية جديدة لدعم كييف عبر مبادرة "الاحتياجات ذات الأولوية" التي تتيح تسريع توريد الأسلحة من خلال مساهمات تطوعية من دول الناتو.
من جانبها، ترى موسكو أن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا يعرقل التسوية السلمية ويمثل انخراطًا مباشرًا من دول الناتو في النزاع، واصفة ذلك بأنه "لعب بالنار".
وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن أي شحنات تضم أسلحة لكييف ستكون هدفًا مشروعًا لروسيا، فيما شدد الكرملين على أن ضخ أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يخدم المفاوضات وسيكون له عواقب سلبية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала