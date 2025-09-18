https://sarabic.ae/20250918/ستارمر-ناقشت-مع-ترامب-الضغط-على-روسيا-بشأن-أوكرانيا-1104993900.html
ستارمر: ناقشت مع ترامب "الضغط على روسيا" بشأن أوكرانيا
قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنه بحث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سبل تعزيز القدرات الدفاعية المشتركة، ودعم أوكرانيا بشكل أكبر. 18.09.2025, سبوتنيك عربي
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع ترامب، في لندن، اليوم الخميس، قال فيه ستارمر أن الجانبين بحثا زيادة الضغط على روسيا لدفعها نحو التوصل إلى "اتفاق سلام دائم" في أوكرانيا، بحسب وسائل إعلام غربية. وتؤكد روسيا أن سياسات الغرب ضد موسكو أضرت بالاقتصاد العالمي بصورة أكبر من تأثيرها عليها. ومن جانبه، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الصراع في أوكرانيا لم يعد ينذر بالتصعيد إلى حرب عالمية، مشيرا إلى أن إنهاء الحروب مهمة صعبة، ومضيفا أنه يبذل جهودا كبيرة لحل النزاع في أوكرانيا.وقال ترامب في المؤتمر الصحفي إنه كان يأمل في حل سريع للوضع في أوكرانيا بفضل علاقته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وفي أوائل سبتمبر/ أيلول الجاري، صرح الرئيس الروسي بإمكانية التوصل إلى اتفاق مقبول لإنهاء النزاع في أوكرانيا. كما أشار إلى أن جميع المحاولات الروسية لحل القضية الأوكرانية سلميا قد فشلت. ومع ذلك، ووفقًا للرئيس الروسي، إذا تم التوصل إلى اتفاقات بشأن سلام دائم في أوكرانيا، فإن روسيا ستنفذها بالكامل.
قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنه بحث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سبل تعزيز القدرات الدفاعية المشتركة، ودعم أوكرانيا بشكل أكبر.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع ترامب، في لندن، اليوم الخميس، قال فيه ستارمر أن الجانبين بحثا زيادة الضغط على روسيا لدفعها نحو التوصل إلى "اتفاق سلام دائم" في أوكرانيا
، بحسب وسائل إعلام غربية.
وتؤكد روسيا أن سياسات الغرب ضد موسكو أضرت بالاقتصاد العالمي بصورة أكبر من تأثيرها عليها.
ومن جانبه، أكد الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب، أن الصراع في أوكرانيا لم يعد ينذر بالتصعيد إلى حرب عالمية، مشيرا إلى أن إنهاء الحروب مهمة صعبة، ومضيفا أنه يبذل جهودا كبيرة لحل النزاع في أوكرانيا.
وقال ترامب في المؤتمر الصحفي إنه كان يأمل في حل سريع للوضع في أوكرانيا بفضل علاقته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وفي أوائل سبتمبر/ أيلول الجاري، صرح الرئيس الروسي بإمكانية التوصل إلى اتفاق مقبول لإنهاء النزاع
في أوكرانيا. كما أشار إلى أن جميع المحاولات الروسية لحل القضية الأوكرانية سلميا قد فشلت. ومع ذلك، ووفقًا للرئيس الروسي، إذا تم التوصل إلى اتفاقات بشأن سلام دائم في أوكرانيا، فإن روسيا ستنفذها بالكامل.