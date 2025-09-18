https://sarabic.ae/20250918/ترامب-إنهاء-الحروب-مهمة-صعبة--عاجل-1104991644.html
ترامب: الصراع في أوكرانيا لم يعد يهدد باندلاع حرب عالمية ثالثة- عاجل
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن إنهاء الحروب مهمة صعبة، مشيرا إلى أن إسرائيل وغزة مسألة معقدة لكن سنتعامل معها، مضيفا أنه تبذل جهود كبيرة... 18.09.2025, سبوتنيك عربي
وقال ترامب في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في المملكة المتحدة، وبثه البيت الأبيض مباشرة، إنه كان يأمل في حل سريع للوضع في أوكرانيا بفضل علاقته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وأضاف: "لقد حسمنا سبع حروب كانت مستعصية. ظننت أن هذه ستكون الأسهل بفضل علاقتي بالرئيس بوتين". وأكد ترامب أنه لا يزال يؤمن بإمكانية تحقيق تسوية في أوكرانيا.وتابع ترامب: "نعمل بنشاط كبير على قضية إسرائيل وغزة. ما يحدث هناك معقد، لكنه سيحل، وستسوى كل الأمور. كما سيتم حل الوضع مع روسيا وأوكرانيا".
ترامب: الصراع في أوكرانيا لم يعد يهدد باندلاع حرب عالمية ثالثة- عاجل
14:31 GMT 18.09.2025 (تم التحديث: 14:46 GMT 18.09.2025)
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن إنهاء الحروب مهمة صعبة، مشيرا إلى أن إسرائيل وغزة مسألة معقدة لكن سنتعامل معها، مضيفا أنه تبذل جهود كبيرة لحل النزاع في أوكرانيا.
وقال ترامب في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في المملكة المتحدة، وبثه البيت الأبيض مباشرة، إنه كان يأمل في حل سريع للوضع في أوكرانيا بفضل علاقته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأضاف: "لقد حسمنا سبع حروب كانت مستعصية. ظننت أن هذه ستكون الأسهل بفضل علاقتي بالرئيس بوتين". وأكد ترامب أنه لا يزال يؤمن بإمكانية تحقيق تسوية في أوكرانيا.
وتابع ترامب: "نعمل بنشاط كبير على قضية إسرائيل وغزة. ما يحدث هناك معقد، لكنه سيحل، وستسوى كل الأمور. كما سيتم حل الوضع مع روسيا وأوكرانيا".