عربي
ترامب: الصراع في أوكرانيا لم يعد يهدد باندلاع حرب عالمية ثالثة- عاجل
ترامب: الصراع في أوكرانيا لم يعد يهدد باندلاع حرب عالمية ثالثة- عاجل
ترامب: الصراع في أوكرانيا لم يعد يهدد باندلاع حرب عالمية ثالثة- عاجل
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن إنهاء الحروب مهمة صعبة، مشيرا إلى أن إسرائيل وغزة مسألة معقدة لكن سنتعامل معها، مضيفا أنه تبذل جهود كبيرة
وقال ترامب في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في المملكة المتحدة، وبثه البيت الأبيض مباشرة، إنه كان يأمل في حل سريع للوضع في أوكرانيا بفضل علاقته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وأضاف: "لقد حسمنا سبع حروب كانت مستعصية. ظننت أن هذه ستكون الأسهل بفضل علاقتي بالرئيس بوتين". وأكد ترامب أنه لا يزال يؤمن بإمكانية تحقيق تسوية في أوكرانيا.وتابع ترامب: "نعمل بنشاط كبير على قضية إسرائيل وغزة. ما يحدث هناك معقد، لكنه سيحل، وستسوى كل الأمور. كما سيتم حل الوضع مع روسيا وأوكرانيا".
الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, دونالد ترامب, العالم, أخبار العالم الآن, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار أوكرانيا, روسيا
ترامب: الصراع في أوكرانيا لم يعد يهدد باندلاع حرب عالمية ثالثة- عاجل

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن إنهاء الحروب مهمة صعبة، مشيرا إلى أن إسرائيل وغزة مسألة معقدة لكن سنتعامل معها، مضيفا أنه تبذل جهود كبيرة لحل النزاع في أوكرانيا.
وقال ترامب في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في المملكة المتحدة، وبثه البيت الأبيض مباشرة، إنه كان يأمل في حل سريع للوضع في أوكرانيا بفضل علاقته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأضاف: "لقد حسمنا سبع حروب كانت مستعصية. ظننت أن هذه ستكون الأسهل بفضل علاقتي بالرئيس بوتين". وأكد ترامب أنه لا يزال يؤمن بإمكانية تحقيق تسوية في أوكرانيا.
وتابع ترامب: "نعمل بنشاط كبير على قضية إسرائيل وغزة. ما يحدث هناك معقد، لكنه سيحل، وستسوى كل الأمور. كما سيتم حل الوضع مع روسيا وأوكرانيا".
