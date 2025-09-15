https://sarabic.ae/20250915/بعد-حل-أزمة-تيك-توك-ترامب-سأتحدث-مع-الرئيس-الصيني-الجمعة-المقبلة-1104864860.html

بعد حل أزمة "تيك توك"... ترامب: سأتحدث مع الرئيس الصيني الجمعة المقبلة

بعد حل أزمة "تيك توك"... ترامب: سأتحدث مع الرئيس الصيني الجمعة المقبلة

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، نجاح المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، موضحا أنه تم حل أزمة "تيك توك"، مشيرا إلى أنه... 15.09.2025, سبوتنيك عربي

وكتب ترامب عبر منصته "تروث سوشيال": "كان الاجتماع التجاري الكبير في أوروبا بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، ناجحًا للغاية! سيختتم قريبًا... سأجري محادثات مع الرئيس شي، يوم الجمعة (المقبل)".وأضاف ترامب أنه "تم التوصل أيضًا إلى اتفاق بشأن شركة معينة (تيك توك)، أراد الشباب في بلدنا بشدة إنقاذها".وذكر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة والصين، أحرزتها "تقدمًا جيدًا للغاية" بشأن التفاصيل الفنية للتوصل إلى اتفاق خلال المحادثات التجارية الجارية مع بكين.وأضاف بيسنت: "لدينا أساس لاتفاق بشأن "تيك توك". سيناقش الرئيس ترامب والرئيس (الصيني شي جين بينغ) الأمر يوم الجمعة، لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقيات"، مشيرا إلى أن الشروط التجارية لصفقة "تيك توك" قد تم الاتفاق عليها بالفعل من قبل أطراف خاصة، ولكن لن يتم مناقشتها علنًا.وقال بيسنت في تصريحات صحفية في اليوم الثاني من المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين في العاصمة الإسبانية مدريد: "لقد أحرزنا تقدمًا جيدًا للغاية بشأن التفاصيل الفنية للاتفاق، وشروط الاتفاق الشامل". وأضاف أن الجانب الصيني تقدم "بمطالب عدوانية للغاية"، وأن الولايات المتحدة ستدرسها.وانطلقت، أمس الأحد، محادثات بين الولايات المتحدة والصين في إسبانيا، لمناقشة القضايا التجارية والتعريفات الجمركية، والقضية المتعلقة بمنصة "تيك توك".وكان الرئيس الأمريكي قد وقع، في وقت سابق، أمرا تنفيذيا بتمديد الموعد النهائي لإغلاق "تيك توك" في الولايات المتحدة لمدة 90 يومًا حتى 17 أيلول/سبتمبر 2025.

الأخبار

