https://sarabic.ae/20250915/بعد-حل-أزمة-تيك-توك-ترامب-سأتحدث-مع-الرئيس-الصيني-الجمعة-المقبلة-1104864860.html
بعد حل أزمة "تيك توك"... ترامب: سأتحدث مع الرئيس الصيني الجمعة المقبلة
بعد حل أزمة "تيك توك"... ترامب: سأتحدث مع الرئيس الصيني الجمعة المقبلة
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، نجاح المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، موضحا أنه تم حل أزمة "تيك توك"، مشيرا إلى أنه... 15.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-15T13:09+0000
2025-09-15T13:09+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
ترامب
دونالد ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104754527_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_926a2576d5c02072a15f7292c30d7e4e.jpg
وكتب ترامب عبر منصته "تروث سوشيال": "كان الاجتماع التجاري الكبير في أوروبا بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، ناجحًا للغاية! سيختتم قريبًا... سأجري محادثات مع الرئيس شي، يوم الجمعة (المقبل)".وأضاف ترامب أنه "تم التوصل أيضًا إلى اتفاق بشأن شركة معينة (تيك توك)، أراد الشباب في بلدنا بشدة إنقاذها".وذكر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة والصين، أحرزتها "تقدمًا جيدًا للغاية" بشأن التفاصيل الفنية للتوصل إلى اتفاق خلال المحادثات التجارية الجارية مع بكين.وأضاف بيسنت: "لدينا أساس لاتفاق بشأن "تيك توك". سيناقش الرئيس ترامب والرئيس (الصيني شي جين بينغ) الأمر يوم الجمعة، لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقيات"، مشيرا إلى أن الشروط التجارية لصفقة "تيك توك" قد تم الاتفاق عليها بالفعل من قبل أطراف خاصة، ولكن لن يتم مناقشتها علنًا.وقال بيسنت في تصريحات صحفية في اليوم الثاني من المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين في العاصمة الإسبانية مدريد: "لقد أحرزنا تقدمًا جيدًا للغاية بشأن التفاصيل الفنية للاتفاق، وشروط الاتفاق الشامل". وأضاف أن الجانب الصيني تقدم "بمطالب عدوانية للغاية"، وأن الولايات المتحدة ستدرسها.وانطلقت، أمس الأحد، محادثات بين الولايات المتحدة والصين في إسبانيا، لمناقشة القضايا التجارية والتعريفات الجمركية، والقضية المتعلقة بمنصة "تيك توك".وكان الرئيس الأمريكي قد وقع، في وقت سابق، أمرا تنفيذيا بتمديد الموعد النهائي لإغلاق "تيك توك" في الولايات المتحدة لمدة 90 يومًا حتى 17 أيلول/سبتمبر 2025."بداية جيدة".. ترامب والرئيس الصيني يكشفان فحوى اتصالهما الأولالداخلية المصرية تتحرك بعد "معلومات خطيرة" من داخل غرفة نقاشية في منصة "تيك توك"
https://sarabic.ae/20250404/إعلام-البيت-الأبيض-كان-على-وشك-التوصل-لاتفاق-مع-الصين-بشأن-تيك-توك-قبل-رسوم-ترامب-1099229556.html
https://sarabic.ae/20250119/ترامب-يعتزم-إصدار-قرار-يخص-عمل-تيك-توك-في-الولايات-المتحدة--1096943536.html
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104754527_84:0:972:666_1920x0_80_0_0_0c817110d07be56cb1c34ac4570d2750.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, ترامب, دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, ترامب, دونالد ترامب

بعد حل أزمة "تيك توك"... ترامب: سأتحدث مع الرئيس الصيني الجمعة المقبلة

13:09 GMT 15.09.2025
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة في البنتاغون خلال إحياء الذكرى الـ24 لهجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية في نيويورك، 11 سبتمبر/ أيلول 2025
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة في البنتاغون خلال إحياء الذكرى الـ24 لهجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية في نيويورك، 11 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2025
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، نجاح المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، موضحا أنه تم حل أزمة "تيك توك"، مشيرا إلى أنه سيُجري محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، يوم الجمعة المقبل.
وكتب ترامب عبر منصته "تروث سوشيال": "كان الاجتماع التجاري الكبير في أوروبا بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، ناجحًا للغاية! سيختتم قريبًا... سأجري محادثات مع الرئيس شي، يوم الجمعة (المقبل)".
وأضاف ترامب أنه "تم التوصل أيضًا إلى اتفاق بشأن شركة معينة (تيك توك)، أراد الشباب في بلدنا بشدة إنقاذها".
وذكر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة والصين، أحرزتها "تقدمًا جيدًا للغاية" بشأن التفاصيل الفنية للتوصل إلى اتفاق خلال المحادثات التجارية الجارية مع بكين.
تيك توك - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2025
إعلام: البيت الأبيض كان على وشك التوصل لاتفاق مع الصين بشأن "تيك توك" قبل رسوم ترامب
4 أبريل, 23:13 GMT
وقال بيسنت إن الولايات المتحدة والصين توصلتا إلى اتفاق إطاري بشأن تطبيق "تيك توك" للتواصل الاجتماعي وحل هذه المشكلة.
وأضاف بيسنت: "لدينا أساس لاتفاق بشأن "تيك توك". سيناقش الرئيس ترامب والرئيس (الصيني شي جين بينغ) الأمر يوم الجمعة، لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقيات"، مشيرا إلى أن الشروط التجارية لصفقة "تيك توك" قد تم الاتفاق عليها بالفعل من قبل أطراف خاصة، ولكن لن يتم مناقشتها علنًا.
وقال بيسنت في تصريحات صحفية في اليوم الثاني من المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين في العاصمة الإسبانية مدريد: "لقد أحرزنا تقدمًا جيدًا للغاية بشأن التفاصيل الفنية للاتفاق، وشروط الاتفاق الشامل". وأضاف أن الجانب الصيني تقدم "بمطالب عدوانية للغاية"، وأن الولايات المتحدة ستدرسها.
الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2025
ترامب يعتزم إصدار قرار يخص عمل "تيك توك" في الولايات المتحدة
19 يناير, 17:31 GMT
وانطلقت، أمس الأحد، محادثات بين الولايات المتحدة والصين في إسبانيا، لمناقشة القضايا التجارية والتعريفات الجمركية، والقضية المتعلقة بمنصة "تيك توك".
وكان الرئيس الأمريكي قد وقع، في وقت سابق، أمرا تنفيذيا بتمديد الموعد النهائي لإغلاق "تيك توك" في الولايات المتحدة لمدة 90 يومًا حتى 17 أيلول/سبتمبر 2025.
"بداية جيدة".. ترامب والرئيس الصيني يكشفان فحوى اتصالهما الأول
الداخلية المصرية تتحرك بعد "معلومات خطيرة" من داخل غرفة نقاشية في منصة "تيك توك"
