الصين: التعاون التجاري والطاقة مع جميع الدول بما فيها روسيا هو مشروع رغم دعوات واشنطن لفرض عقوبات
أكد لين جيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أن الصين ستقدم ردا حاسما وستحمي أمنها إذا تأثرت مصالحها، والتعاون مع روسيا... 15.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-15T08:02+0000
2025-09-15T08:02+0000
2025-09-15T08:02+0000
روسيا
العالم
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الاتحاد الأوروبي
الناتو
أكد لين جيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أن الصين ستقدم ردا حاسما وستحمي أمنها إذا تأثرت مصالحها، والتعاون مع روسيا مشروع.
وقال جيان عندما طلب منه التعليق على دعوة الولايات المتحدة لمجموعة الـ7 ودول حلف شمال الأطلسي لفرض رسوم على الصين لاستيراد النفط الروسي من أجل دفع بكين للمشاركة في تسوية الصراع الأوكراني: "إذا تضررت حقوق الصين ومصالحها المشروعة، ستتخذ الصين بالتأكيد إجراءات مضادة حاسمة وستدافع بلا هوادة عن سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية".
وأضاف: "تعاون الصين التجاري والاقتصادي والطاقة المعتاد مع جميع دول العالم، بما في ذلك روسيا، مشروع ولا يستحق النقد".
وأشار إلى أن تصرف الولايات المتحدة يقوم على الترهيب والإكراه الاقتصادي.
وكان ترامب قد صرح، صباح السبت، بأنه مستعد لفرض عقوبات قاسية على روسيا في حال التزام جميع أعضاء "الناتو" بالتحرك بشكل جماعي ووقف استيراد النفط من موسكو، مشيرا إلى أن استمرار بعض الحلفاء في شراء الطاقة الروسية "أضعف الموقف التفاوضي للحلف".
كما دعا الدول الأعضاء في الناتو إلى فرض رسوم استيراد على الصين تتراوح بين 50 و100%، معتبرًا أن هذه الخطوة "قد تسهم في إنهاء الأزمة الأوكرانية، على أن تلغى تلك الرسوم بعد التوصل إلى تسوية سلمية".
جدير بالذكر أن روسيا أكدت في مناسبات عدة، قدرتها على مواجهة ضغوط العقوبات، التي بدأ الغرب يمارسها ضدها منذ سنوات عدة، والتي ما تزال سارية حتى اليوم.
وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات المفروضة ضد روسيا الاتحادية. وفي الدول الغربية ذاتها، عبّرت الدول تلك، مرارًا وتكرارًا، عن آراء مفادها أن العقوبات ضد روسيا غير فعالة.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل ذلك، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية غربية طويلة المدى، وأن العقوبات وجّهت ضربة موجعة للاقتصاد العالمي بأسره.