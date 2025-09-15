الصين: التعاون التجاري والطاقة مع جميع الدول بما فيها روسيا هو مشروع رغم دعوات واشنطن لفرض عقوبات

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
09:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
لماذا تشكك واشنطن في اتفاق طهران مع الوكالة الذرية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
لابيد : المقترح المصري لتشكيل قوة عربية يمثل "ضربة موجعة" للسلام
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي مناورات "الناتو" لإظهار تكفله بحماية دوله بعد الشعور بالتخلي الأمريكي عنه
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:18 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:26 GMT
34 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:30 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
16:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250915/الصين-التعاون-التجاري-والطاقة-مع-جميع-الدول-بما-فيها-روسيا-هو-مشروع-رغم-دعوات-واشنطن-لفرض-عقوبات--1104854265.html
الصين: التعاون التجاري والطاقة مع جميع الدول بما فيها روسيا هو مشروع رغم دعوات واشنطن لفرض عقوبات
الصين: التعاون التجاري والطاقة مع جميع الدول بما فيها روسيا هو مشروع رغم دعوات واشنطن لفرض عقوبات
سبوتنيك عربي
أكد لين جيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أن الصين ستقدم ردا حاسما وستحمي أمنها إذا تأثرت مصالحها، والتعاون مع روسيا... 15.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-15T08:02+0000
2025-09-15T08:02+0000
روسيا
العالم
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الاتحاد الأوروبي
الناتو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/08/1070979108_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_840766f6d1aa6f903ad8ec912f989449.jpg
وقال جيان عندما طلب منه التعليق على دعوة الولايات المتحدة لمجموعة الـ7 ودول حلف شمال الأطلسي لفرض رسوم على الصين لاستيراد النفط الروسي من أجل دفع بكين للمشاركة في تسوية الصراع الأوكراني: "إذا تضررت حقوق الصين ومصالحها المشروعة، ستتخذ الصين بالتأكيد إجراءات مضادة حاسمة وستدافع بلا هوادة عن سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية".وأشار إلى أن تصرف الولايات المتحدة يقوم على الترهيب والإكراه الاقتصادي.وكان ترامب قد صرح، صباح السبت، بأنه مستعد لفرض عقوبات قاسية على روسيا في حال التزام جميع أعضاء "الناتو" بالتحرك بشكل جماعي ووقف استيراد النفط من موسكو، مشيرا إلى أن استمرار بعض الحلفاء في شراء الطاقة الروسية "أضعف الموقف التفاوضي للحلف".كما دعا الدول الأعضاء في الناتو إلى فرض رسوم استيراد على الصين تتراوح بين 50 و100%، معتبرًا أن هذه الخطوة "قد تسهم في إنهاء الأزمة الأوكرانية، على أن تلغى تلك الرسوم بعد التوصل إلى تسوية سلمية".وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات المفروضة ضد روسيا الاتحادية. وفي الدول الغربية ذاتها، عبّرت الدول تلك، مرارًا وتكرارًا، عن آراء مفادها أن العقوبات ضد روسيا غير فعالة.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل ذلك، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية غربية طويلة المدى، وأن العقوبات وجّهت ضربة موجعة للاقتصاد العالمي بأسره.موسكو: الإدارة الأمريكية يمكنها تشجيع كييف على إنهاء الصراعالخارجية: اليابان تفرض عقوبات على 10 أفراد و 52 كيانا روسياإعلام: ترامب اختار تكتيكا جديا في محاولة لتأخير العقوبات ضد روسيا
https://sarabic.ae/20250915/ترامب-يشكك-في-فعالية-العقوبات-الأوروبية-ضد-روسيا-1104850002.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/08/1070979108_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_dfdd23aa8446acaabd96fd051d64c913.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي, الناتو
روسيا, العالم, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي, الناتو

الصين: التعاون التجاري والطاقة مع جميع الدول بما فيها روسيا هو مشروع رغم دعوات واشنطن لفرض عقوبات

08:02 GMT 15.09.2025
© AP Photo / NOEL CELISإنزال العلم الصيني حدادا على وفاة الزعيم الصيني السابق جيانغ تسه مين، في مبنى وزارة الخارجية الصينية في بكين في بتاريخ 1 ديسمبر 2022
إنزال العلم الصيني حدادا على وفاة الزعيم الصيني السابق جيانغ تسه مين، في مبنى وزارة الخارجية الصينية في بكين في بتاريخ 1 ديسمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2025
© AP Photo / NOEL CELIS
أكد لين جيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أن الصين ستقدم ردا حاسما وستحمي أمنها إذا تأثرت مصالحها، والتعاون مع روسيا مشروع.
وقال جيان عندما طلب منه التعليق على دعوة الولايات المتحدة لمجموعة الـ7 ودول حلف شمال الأطلسي لفرض رسوم على الصين لاستيراد النفط الروسي من أجل دفع بكين للمشاركة في تسوية الصراع الأوكراني: "إذا تضررت حقوق الصين ومصالحها المشروعة، ستتخذ الصين بالتأكيد إجراءات مضادة حاسمة وستدافع بلا هوادة عن سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية".

وأضاف: "تعاون الصين التجاري والاقتصادي والطاقة المعتاد مع جميع دول العالم، بما في ذلك روسيا، مشروع ولا يستحق النقد".

وأشار إلى أن تصرف الولايات المتحدة يقوم على الترهيب والإكراه الاقتصادي.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة في البنتاغون خلال إحياء الذكرى الـ24 لهجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية في نيويورك، 11 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2025
ترامب يشكك في "فعالية" العقوبات الأوروبية ضد روسيا
01:04 GMT
وكان ترامب قد صرح، صباح السبت، بأنه مستعد لفرض عقوبات قاسية على روسيا في حال التزام جميع أعضاء "الناتو" بالتحرك بشكل جماعي ووقف استيراد النفط من موسكو، مشيرا إلى أن استمرار بعض الحلفاء في شراء الطاقة الروسية "أضعف الموقف التفاوضي للحلف".
كما دعا الدول الأعضاء في الناتو إلى فرض رسوم استيراد على الصين تتراوح بين 50 و100%، معتبرًا أن هذه الخطوة "قد تسهم في إنهاء الأزمة الأوكرانية، على أن تلغى تلك الرسوم بعد التوصل إلى تسوية سلمية".

جدير بالذكر أن روسيا أكدت في مناسبات عدة، قدرتها على مواجهة ضغوط العقوبات، التي بدأ الغرب يمارسها ضدها منذ سنوات عدة، والتي ما تزال سارية حتى اليوم.

وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات المفروضة ضد روسيا الاتحادية. وفي الدول الغربية ذاتها، عبّرت الدول تلك، مرارًا وتكرارًا، عن آراء مفادها أن العقوبات ضد روسيا غير فعالة.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل ذلك، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية غربية طويلة المدى، وأن العقوبات وجّهت ضربة موجعة للاقتصاد العالمي بأسره.
موسكو: الإدارة الأمريكية يمكنها تشجيع كييف على إنهاء الصراع
الخارجية: اليابان تفرض عقوبات على 10 أفراد و 52 كيانا روسيا
إعلام: ترامب اختار تكتيكا جديا في محاولة لتأخير العقوبات ضد روسيا
