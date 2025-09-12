موسكو: الإدارة الأمريكية يمكنها تشجيع كييف على إنهاء الصراع

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
حصاد الأسبوع
خبير: تفعيل المادة الرابعة يأتي ضمن اللعب على الجمهور الغربي وعلى النخب السياسية
ملفات ساخنة
تصريحات نتنياهو... رسالة ضغط سياسي أم تمهيد لتصعيد إقليمي
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
من الملعب
تونس تلحق بالمغرب في نهائيات كأس العالم ومصر والجزائر ينتظران اللحاق بهما الشهر القادم
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
ملفات ساخنة
تصريحات نتنياهو... رسالة ضغط سياسي أم تمهيد لتصعيد إقليمي
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
عرب بوينت بودكاست
صوت هند رجب" يحصد أسد فينيسيا الفضي ورد فعل تاريخي"
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
موسكو: الإدارة الأمريكية يمكنها تشجيع كييف على إنهاء الصراع
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، بأن الإدارة الأمريكية يمكنها تشجيع كييف على إنهاق الصراع والعودة إلى أحكام إعلان... 12.09.2025
وقالت زاخاروفا للصحفيين: "أنا على ثقة بأن الإدارة الأمريكية الحالية لديها كل الإمكانيات لتشجيع ما يسمى بالقيادة الأوكرانية على إنهاء الصراع، والقضاء على الأسباب الجذرية لحدوثه، والعودة إلى أصول دولتها".وأكدت زاخاروفا أن سرقة الأصول الروسية المجمدة من قبل الاتحاد الأوروبي ستكون لها عواقب سلبية على النظام المالي العالمي.وقالت: "إذا مضى الاتحاد الأوروبي قدمًا في سرقة الأصول الروسية، فستكون العواقب وخيمة للغاية على النظام المالي العالمي بأكمله، ولن يفلت المشاركون في هذه الجريمة من العقاب".يذكر أن بوتين التقى، في 15 أغسطس/ آب الماضي، مع ترامب، في مدينة أنكوريغ بولاية ألاسكا الأمريكية، وبحث الزعيمان خلال المحادثات التي استمرت لمدة ثلاث ساعات تقريبًا عدداً من المسائل ذات الاهتمام المشترك. وتناولت قمة ألاسكا ملفات العلاقة الدبلوماسية وإعادة التطبيع بين البلدين، الدفاع والأمن الدولي والتعاون الاقتصادي ومصير العقوبات الأمريكية المفروضة على موسكو، بالإضافة إلى الملف الأوكراني.
12:00 GMT 12.09.2025
تابعنا عبر
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، بأن الإدارة الأمريكية يمكنها تشجيع كييف على إنهاء الصراع والعودة إلى أحكام إعلان السيادة.
وقالت زاخاروفا للصحفيين: "أنا على ثقة بأن الإدارة الأمريكية الحالية لديها كل الإمكانيات لتشجيع ما يسمى بالقيادة الأوكرانية على إنهاء الصراع، والقضاء على الأسباب الجذرية لحدوثه، والعودة إلى أصول دولتها".

وأكدت زاخاروفا أن "أفضل ضمانات أمن أوكرانيا هي استعادة وضعها المحايد وغير المنحاز وغير النووي، وهو ما نص عليه إعلان سيادة الدولة عام 1990".

وأكدت زاخاروفا أن سرقة الأصول الروسية المجمدة من قبل الاتحاد الأوروبي ستكون لها عواقب سلبية على النظام المالي العالمي.
وقالت: "إذا مضى الاتحاد الأوروبي قدمًا في سرقة الأصول الروسية، فستكون العواقب وخيمة للغاية على النظام المالي العالمي بأكمله، ولن يفلت المشاركون في هذه الجريمة من العقاب".

وفي السياق ذاته، أكدت زاخاروفا أن موسكو لا تتوهم تغييرا في السياسة الخارجية الفرنسية في سياق تغيير رئيس الوزراء، وقالت: "بالطبع، لا نتوهم تغييرا حقيقيا في السياسة الخارجية الفرنسية، التي فقدت تقاليدها القديمة، وينطبق ذلك تمامًا على الأزمة الأوكرانية".

يذكر أن بوتين التقى، في 15 أغسطس/ آب الماضي، مع ترامب، في مدينة أنكوريغ بولاية ألاسكا الأمريكية، وبحث الزعيمان خلال المحادثات التي استمرت لمدة ثلاث ساعات تقريبًا عدداً من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

ووضعت القمة الأساس لمزيد من المفاوضات بين البلدين، وأظهرت وجود رغبة لكلاهما بالمضي قدما في مسار تنظيم وتطوير مجالات أخرى من العلاقات الروسية الأمريكية.

وتناولت قمة ألاسكا ملفات العلاقة الدبلوماسية وإعادة التطبيع بين البلدين، الدفاع والأمن الدولي والتعاون الاقتصادي ومصير العقوبات الأمريكية المفروضة على موسكو، بالإضافة إلى الملف الأوكراني.
