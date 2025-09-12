https://sarabic.ae/20250912/موسكو-الإدارة-الأمريكية-يمكنها-تشجيع-كييف-على-إنهاء-الصراع-1104784432.html
موسكو: الإدارة الأمريكية يمكنها تشجيع كييف على إنهاء الصراع
موسكو: الإدارة الأمريكية يمكنها تشجيع كييف على إنهاء الصراع
يذكر أن بوتين التقى، في 15 أغسطس/ آب الماضي، مع ترامب، في مدينة أنكوريغ بولاية ألاسكا الأمريكية، وبحث الزعيمان خلال المحادثات التي استمرت لمدة ثلاث ساعات تقريبًا عدداً من المسائل ذات الاهتمام المشترك. وتناولت قمة ألاسكا ملفات العلاقة الدبلوماسية وإعادة التطبيع بين البلدين، الدفاع والأمن الدولي والتعاون الاقتصادي ومصير العقوبات الأمريكية المفروضة على موسكو، بالإضافة إلى الملف الأوكراني.الصراع الأوكراني "مختبر حي" للمنظمات الإجرامية في المكسيك... خبراء يكشفون حقائق خطيرة
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، بأن الإدارة الأمريكية يمكنها تشجيع كييف على إنهاء الصراع والعودة إلى أحكام إعلان السيادة.
وقالت زاخاروفا للصحفيين: "أنا على ثقة بأن الإدارة الأمريكية الحالية لديها كل الإمكانيات لتشجيع ما يسمى بالقيادة الأوكرانية على إنهاء الصراع، والقضاء على الأسباب الجذرية لحدوثه، والعودة إلى أصول دولتها".
وأكدت زاخاروفا أن "أفضل ضمانات أمن أوكرانيا هي استعادة وضعها المحايد وغير المنحاز وغير النووي، وهو ما نص عليه إعلان سيادة الدولة عام 1990".
وأكدت زاخاروفا أن سرقة الأصول الروسية المجمدة من قبل الاتحاد الأوروبي ستكون لها عواقب سلبية على النظام المالي العالمي.
وقالت: "إذا مضى الاتحاد الأوروبي قدمًا في سرقة الأصول الروسية، فستكون العواقب وخيمة للغاية على النظام المالي العالمي بأكمله، ولن يفلت المشاركون في هذه الجريمة من العقاب".
وفي السياق ذاته، أكدت زاخاروفا أن موسكو لا تتوهم تغييرا في السياسة الخارجية الفرنسية في سياق تغيير رئيس الوزراء، وقالت: "بالطبع، لا نتوهم تغييرا حقيقيا في السياسة الخارجية الفرنسية، التي فقدت تقاليدها القديمة، وينطبق ذلك تمامًا على الأزمة الأوكرانية".
يذكر أن بوتين التقى، في 15 أغسطس/ آب الماضي، مع ترامب، في مدينة أنكوريغ بولاية ألاسكا الأمريكية، وبحث الزعيمان خلال المحادثات التي استمرت لمدة ثلاث ساعات
تقريبًا عدداً من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
ووضعت القمة الأساس لمزيد من المفاوضات بين البلدين، وأظهرت وجود رغبة لكلاهما بالمضي قدما في مسار تنظيم وتطوير مجالات أخرى من العلاقات الروسية الأمريكية.
وتناولت قمة ألاسكا ملفات العلاقة الدبلوماسية وإعادة التطبيع بين البلدين، الدفاع والأمن الدولي والتعاون الاقتصادي ومصير العقوبات الأمريكية المفروضة على موسكو، بالإضافة إلى الملف الأوكراني.