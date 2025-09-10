https://sarabic.ae/20250910/الصراع-الأوكراني-مختبر-حي-للمنظمات-الإجرامية-في-المكسيك-خبراء-يكشفون-حقائق-خطيرة-1104701492.html

الصراع الأوكراني "مختبر حي" للمنظمات الإجرامية في المكسيك... خبراء يكشفون حقائق خطيرة

أكد خبراء أن الصراع الأوكراني يمثل "مختبرًا حيًا" للمنظمات الإجرامية في المكسيك، مشيرين إلى أنهم يتعلمون تقنيات استخدام الطائرات المسيرة في حرب العصابات. 10.09.2025, سبوتنيك عربي

وأوضح الخبراء لوكالة "سبوتنيك"، أن الجهات الأمنية في المكسيك لا تمتلك أنظمة حرب إلكترونية لتدمير الطائرات المسيرة، التي تستخدمها منذ سنوات عصابات المخدرات المختلفة في المكسيك الواقعة في أمريكا اللاتينية.وصرحت مصادر حكومية في ولاية خاليسكو لوسائل الإعلام، أن "وحدة خاليسكو الجيل الجديد المسؤولة عن استخدام الطائرات المسيرة تسمى "مشغلو الطائرات المسيرة" (بالإسبانية Operadores Droneros)، وهي تنشر معلومات عن أنشطتها الإجرامية على وسائل التواصل الاجتماعي، وتنشر مقاطع فيديو تُظهر أن أفعالها ليست عفوية".وأشارت الصحيفة إلى أن "أسلوبهم في التحرك ثنائيا، والاختباء، واستخدام الأسلحة، والانسحاب يتوافق مع بروتوكولات القتال المطورة في ظروف قتالية حقيقية".وتابع هيرنانديز: "في المكسيك، لم نطور قدراتنا في مجال الحرب الإلكترونية قط، لذا تتمتع عصابات المخدرات بميزة، ليس لامتلاكها قدرات أكبر، بل لأنها لا تحتاج إلى طرح مناقصات والامتثال للأطر القانونية للحصول على الأنظمة والأسلحة. تستطيع عصابات المخدرات شراء طائرات مسيرة مدنية من المتاجر الكبرى وتصنيع متفجرات محلية الصنع".وحاولت "سبوتنيك" التواصل مع وزارة الدفاع الوطني، ووزارة البحرية، ووزارة الأمن والدفاع المدني، ووزارة الخارجية لمناقشة الأمر، إلا أنها لم تتلق أي رد حتى الآن.ما مدى صعوبة مواكبة القوات المسلحة لأحدث التطورات؟قالت لوبيز دي ألبا، المديرة السابقة للأبحاث في إدارة المعلومات والتحليل بوزارة الأمن العام المكسيكية، لوكالة "سبوتنيك": "من المحتمل جدا أن يكون بعض أعضاء جماعات الجريمة المنظمة العاملة في المكسيك قد سافروا إلى منطقة الصراع في أوروبا الشرقية "لتعلم واكتساب مهارات" في تشغيل الطائرات المسيرة لأغراض عسكرية".وفي مايو/أيار من هذا العام، أعلنت وزارة الدفاع الوطني المكسيكية عن بدء عملية استثمار 89.7 مليون دولار في اقتناء أنظمة تكنولوجية متطورة لتحسين سلامة الأفراد العسكريين في مواجهة خطر الهجمات بالعبوات الناسفة التي تستخدمها الجريمة المنظمة، مثل تلك التي تُسقطها الطائرات المسيرة. وسيتم إرسال جزء كبير من هذه المعدات إلى ولايات خاليسكو وكوليما وناياريت وزاكاتيكاس وأغواسكالينتس.ومع ذلك، ورغم أن هذه أخبار جيدة بالنسبة للجيش، فإن الواقع هو أن الأمر قد يستغرق سنوات قبل أن يتم وضع هذه التكنولوجيا موضع الاستخدام العملي.وتابع: "الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن استخدام الطائرات المسيرة "يوازن" بين الجيش والمجرمين، إذ "كان هناك في السابق تفاوت واضح، حيث كانت الدولة تتمتع بميزة بفضل امتلاكها طائرات استطلاع وطائرات إف-5 لرصد تحركات العدو".وحذر هيرنانديز من أن تجار المخدرات يستطيعون الآن أيضًا إجراء استطلاع جوي خاص بهم باستخدام الطائرات المسيرة.أوكرانيا تبدأ في تجنيد مرتزقة إناث من أمريكا اللاتينيةموسكو: كييف تحاول التستر على عدد قتلى المرتزقة الأجانب ولدى عسكرييها أوامر بتشويه الجثث

