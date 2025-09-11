https://sarabic.ae/20250911/واشنطن-متيقنة-من-عدم-جدوى-تسليح-أوكرانيا-بل-معالجة-الأسباب-الجذرية-للصراع--لافروف-1104748794.html
صرّح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة تدرك ضرورة عدم تسليح أوكرانيا، بل إزالة الأسباب الجذرية للصراع.
وقال لافروف، إثر الاجتماع الوزاري، في إطار التعاون بين روسيا ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: "تدرك الولايات المتحدة ضرورة عدم شحن أوكرانيا أكثر فأكثر ضد روسيا، وعدم تسليحها بهدف دفع المزيد من المواطنين الأوكرانيين إلى هذه المعمعة، بل معالجة الأسباب الجذرية للأزمة، وسنطور على هذا الأساس حوارنا مع الولايات المتحدة ومع جميع زملائنا المستعدين للمساعدة في إيجاد حلول توافقية".وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه قد يجري محادثة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع أو في مطلع الأسبوع المقبل.يذكر أن بوتين التقى، في 15 أغسطس/ آب الماضي، مع ترامب، في مدينة أنكوريغ بولاية ألاسكا الأمريكية، وبحث الزعيمان خلال المحادثات التي استمرت لمدة ثلاث ساعات تقريبًا عدداً من المسائل ذات الاهتمام المشترك.وتناولت قمة ألاسكا ملفات العلاقة الدبلوماسية وإعادة التطبيع بين البلدين، الدفاع والأمن الدولي والتعاون الاقتصادي ومصير العقوبات الأمريكية المفروضة على موسكو، بالإضافة إلى الملف الأوكراني.
صرّح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة تدرك ضرورة عدم تسليح أوكرانيا، بل إزالة الأسباب الجذرية للصراع.
وقال لافروف، إثر الاجتماع الوزاري، في إطار التعاون بين روسيا ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: "تدرك الولايات المتحدة ضرورة عدم شحن أوكرانيا أكثر فأكثر ضد روسيا، وعدم تسليحها بهدف دفع المزيد من المواطنين الأوكرانيين إلى هذه المعمعة، بل معالجة الأسباب الجذرية للأزمة، وسنطور على هذا الأساس حوارنا مع الولايات المتحدة ومع جميع زملائنا المستعدين للمساعدة في إيجاد حلول توافقية".
وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه قد يجري محادثة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع أو في مطلع الأسبوع المقبل.
وأضاف ترامب للصحفيين، يوم أمس الأربعاء، رداً على سؤال حول موعد اللقاء المحتمل مع بوتين: "أعتقد هذا الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل".
يذكر أن بوتين التقى، في 15 أغسطس/ آب الماضي، مع ترامب، في مدينة أنكوريغ بولاية ألاسكا الأمريكية، وبحث الزعيمان خلال المحادثات التي استمرت لمدة ثلاث ساعات
تقريبًا عدداً من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
ووضعت القمة الأساس لمزيد من المفاوضات بين البلدين، وأظهرت وجود رغبة لكلاهما بالمضي قدما في مسار تنظيم وتطوير مجالات أخرى من العلاقات الروسية الأمريكية.
وتناولت قمة ألاسكا ملفات العلاقة الدبلوماسية وإعادة التطبيع بين البلدين، الدفاع والأمن الدولي والتعاون الاقتصادي ومصير العقوبات الأمريكية المفروضة على موسكو، بالإضافة إلى الملف الأوكراني.