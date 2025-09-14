https://sarabic.ae/20250914/إعلام-ترامب-اختار-تكتيكا-جديا-في-محاولة-لتأخير-العقوبات-ضد-روسيا-1104820891.html
إعلام: ترامب اختار تكتيكا جديا في محاولة لتأخير العقوبات ضد روسيا
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة أمريكية أن مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بوقف استيراد النفط الروسي قد تكون محاولة لتأخير فرض عقوبات جديدة على... 14.09.2025, سبوتنيك عربي
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
وقالت وسائل الإعلام: "بعض المؤيدين لاتخاذ إجراءات صارمة ضد روسيا في كل من واشنطن وأوروبا يوم السبت، قالوا: إن طلب ترامب الأخير كان بمثابة تكتيك يسمح له بتجنب اتخاذ خطوات ضد روسيا".وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن تركيا تُعد أحد أبرز مستوردي النفط الروسي، وتسعى للإبقاء على علاقاتها مع الكرملين رغم الصراع في أوكرانيا، في حين تعمل كل من هنغاريا وسلوفاكيا – وهما أيضا من المشترين الرئيسيين للنفط الروسي – على حماية اقتصادهما من الاضطرابات المحتملة جراء البحث عن بدائل للطاقة.كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس على منصة "تروث سوشيال" عن استعداده لفرض عقوبات صارمة على موسكو إذا حذت جميع دول حلف الناتو حذوه ورفضت أيضًا النفط الروسي.كما دعا ترامب الحلف إلى فرض رسوم جمركية تتراوح بين 50% و100% على البضائع الصينية. ويؤكد أن هذا سيلعب دورًا محوريًا في إنهاء الصراع الأوكراني.موسكو: الإدارة الأمريكية يمكنها تشجيع كييف على إنهاء الصراعالخارجية: اليابان تفرض عقوبات على 10 أفراد و 52 كيانا روسيا
