إعلام: ترامب اختار تكتيكا جديا في محاولة لتأخير العقوبات ضد روسيا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
من الملعب
تونس تلحق بالمغرب في نهائيات كأس العالم ومصر والجزائر ينتظران اللحاق بهما الشهر القادم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:33 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:42 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي مناورات "الناتو" لإظهار تكفله بحماية دوله بعد الشعور بالتخلي الأمريكي عنه
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:34 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:11 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
16:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
انطلاق مناورات "الغرب-2025" الروسية البيلاروسية... الشرع: نتفاوض حاليا على اتفاق أمني مع إسرائيل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لماذا تشكك واشنطن في اتفاق طهران مع الوكالة الذرية
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
09:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
لماذا تشكك واشنطن في اتفاق طهران مع الوكالة الذرية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
أمساليوم
بث مباشر
إعلام: ترامب اختار تكتيكا جديا في محاولة لتأخير العقوبات ضد روسيا
إعلام: ترامب اختار تكتيكا جديا في محاولة لتأخير العقوبات ضد روسيا
ذكرت صحيفة أمريكية أن مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بوقف استيراد النفط الروسي قد تكون محاولة لتأخير فرض عقوبات جديدة على روسيا
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
وقالت وسائل الإعلام: "بعض المؤيدين لاتخاذ إجراءات صارمة ضد روسيا في كل من واشنطن وأوروبا يوم السبت، قالوا: إن طلب ترامب الأخير كان بمثابة تكتيك يسمح له بتجنب اتخاذ خطوات ضد روسيا".وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن تركيا تُعد أحد أبرز مستوردي النفط الروسي، وتسعى للإبقاء على علاقاتها مع الكرملين رغم الصراع في أوكرانيا، في حين تعمل كل من هنغاريا وسلوفاكيا – وهما أيضا من المشترين الرئيسيين للنفط الروسي – على حماية اقتصادهما من الاضطرابات المحتملة جراء البحث عن بدائل للطاقة.كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس على منصة "تروث سوشيال" عن استعداده لفرض عقوبات صارمة على موسكو إذا حذت جميع دول حلف الناتو حذوه ورفضت أيضًا النفط الروسي.كما دعا ترامب الحلف إلى فرض رسوم جمركية تتراوح بين 50% و100% على البضائع الصينية. ويؤكد أن هذا سيلعب دورًا محوريًا في إنهاء الصراع الأوكراني.موسكو: الإدارة الأمريكية يمكنها تشجيع كييف على إنهاء الصراعالخارجية: اليابان تفرض عقوبات على 10 أفراد و 52 كيانا روسيا
تابعنا عبر
ذكرت صحيفة أمريكية أن مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بوقف استيراد النفط الروسي قد تكون محاولة لتأخير فرض عقوبات جديدة على روسيا.
وقالت وسائل الإعلام: "بعض المؤيدين لاتخاذ إجراءات صارمة ضد روسيا في كل من واشنطن وأوروبا يوم السبت، قالوا: إن طلب ترامب الأخير كان بمثابة تكتيك يسمح له بتجنب اتخاذ خطوات ضد روسيا".
وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن تركيا تُعد أحد أبرز مستوردي النفط الروسي، وتسعى للإبقاء على علاقاتها مع الكرملين رغم الصراع في أوكرانيا، في حين تعمل كل من هنغاريا وسلوفاكيا – وهما أيضا من المشترين الرئيسيين للنفط الروسي – على حماية اقتصادهما من الاضطرابات المحتملة جراء البحث عن بدائل للطاقة.
كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس على منصة "تروث سوشيال" عن استعداده لفرض عقوبات صارمة على موسكو إذا حذت جميع دول حلف الناتو حذوه ورفضت أيضًا النفط الروسي.
الاجتماع الوزاري للحوار الاستراتيجي بين روسيا ومجلس التعاون الخليجي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2025
باحث بالشأن الدولي: الانفتاح الروسي العربي يثبت فشل العقوبات الغربية ويمنح موسكو وزنا أكبر بالمنطقة
12 سبتمبر, 05:33 GMT
كما دعا ترامب الحلف إلى فرض رسوم جمركية تتراوح بين 50% و100% على البضائع الصينية. ويؤكد أن هذا سيلعب دورًا محوريًا في إنهاء الصراع الأوكراني.
موسكو: الإدارة الأمريكية يمكنها تشجيع كييف على إنهاء الصراع
الخارجية: اليابان تفرض عقوبات على 10 أفراد و 52 كيانا روسيا
