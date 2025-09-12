https://sarabic.ae/20250912/باحث-بالشأن-الدولي-الانفتاح-الروسي-العربي-يثبت-فشل-العقوبات-الغربية-ويمنح-موسكو-وزنا-أكبر-بالمنطقة-1104768562.html

باحث بالشأن الدولي: الانفتاح الروسي العربي يثبت فشل العقوبات الغربية ويمنح موسكو وزنا أكبر بالمنطقة

تناول الباحث في الشأن الدولي، الدكتور طوني معلوف، الاجتماع المشترك بين روسيا ودول التعاون الخليجي في مدينة سوتشي الروسية. 12.09.2025, سبوتنيك عربي

أشار إلى أن "الانفتاح الروسي العربي، ولا سيما على دول الخليج، يخطو خطوات متسارعة في الآونة الأخيرة، والعقوبات الغربية على روسيا فشلت بفضل الجهد الدبلوماسي الروسي الكبير في التوجه شرقا وجنوبا باتجاه الدول العربية، ودول جنوب شرق آسيا، وأميركا اللاتينية، حيث الأسواق الواعدة والناشئة التي تسهّل التبادل الاقتصادي والتجاري".وأوضح معلوف، في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "دول الخليج أعلنت رغبتها في الاستثمار في الأسواق الروسية"، وأن "هذه الاستثمارات لم تتأثر كثيرا بالعقوبات الغربية بعد أن نجحت روسيا في اجتياز الحصار بأقل الخسائر، وفرضت نفسها عسكريا في مواجهة حلف الناتو، ما منحها وزنا إضافيا على الساحة الدولية، ولا سيما في المنطقة العربية."وأكد أن "الانفتاح الروسي على أسواق الخليج خير دليل على أن روسيا لم تُعزل كما أراد الغرب"، لافتا إلى أن "الجانب العربي، مستندا إلى ما تحقق في قمة شنغهاي، أصبح أكثر تقاربا مع الموقف الروسي، لاقتناعه بأن الغالبية العظمى من دول العالم تقف في الضفة الأخرى بعيدا عن الغرب".وحول تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بشأن اهتمام روسيا ودول الخليج بالحفاظ على استقرار سوق النفط والغاز، اعتبر الباحث في الشأن الدولي أن "اجتماع سوتشي يعكس مسارا بدأ منذ أكثر من عقد بين روسيا والمجموعة العربية".وأوضح أن "الثقة المتراكمة بالدور الروسي، جعلت من روسيا حليفا موثوقا يمكن الاعتماد عليه في الأزمات، ومصدرا للأمان في مواجهة الغطرسة الإسرائيلية والمتطلبات الأمريكية من دول المنطقة، الأمر الذي دفع الجانب العربي إلى تعزيز اندفاعه نحو موسكو، خصوصا في ظل الأجواء المتوترة".وختم معلوف بالتأكيد على أن "من الضروري ترسيخ العلاقات العربية الروسية، وتعزيز الثقة والشراكة بين الجانبين لتحقيق إنجازات مشتركة في مجالات الطاقة وغيرها، بعد أن أثبتت روسيا قدرتها وشراكتها الفاعلة مع دول الخليج، وتحديدا مع السعودية، في إطار "أوبك بلس"، وهو ما يعكس استقرارا طويل الأمد على أسعار الطاقة.

