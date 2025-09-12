باحث بالشأن الدولي: الانفتاح الروسي العربي يثبت فشل العقوبات الغربية ويمنح موسكو وزنا أكبر بالمنطقة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
21 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:31 GMT
10 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
خبير: تفعيل المادة الرابعة يأتي ضمن اللعب على الجمهور الغربي وعلى النخب السياسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تصريحات نتنياهو... رسالة ضغط سياسي أم تمهيد لتصعيد إقليمي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
تونس تلحق بالمغرب في نهائيات كأس العالم ومصر والجزائر ينتظران اللحاق بهما الشهر القادم
08:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
09:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
تصريحات نتنياهو... رسالة ضغط سياسي أم تمهيد لتصعيد إقليمي
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
11:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
صوت هند رجب" يحصد أسد فينيسيا الفضي ورد فعل تاريخي"
16:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
"المعلم ومارغاريتا" الكتاب الرقمي الأكثر شعبية في روسيا لعام 2024
16:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
باحث بالشأن الدولي: الانفتاح الروسي العربي يثبت فشل العقوبات الغربية ويمنح موسكو وزنا أكبر بالمنطقة

05:33 GMT 12.09.2025
© Sputnik . Ekaterina Lyzlova / الانتقال إلى بنك الصورالاجتماع الوزاري للحوار الاستراتيجي بين روسيا ومجلس التعاون الخليجي
الاجتماع الوزاري للحوار الاستراتيجي بين روسيا ومجلس التعاون الخليجي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2025
© Sputnik . Ekaterina Lyzlova
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
تناول الباحث في الشأن الدولي، الدكتور طوني معلوف، الاجتماع المشترك بين روسيا ودول التعاون الخليجي في مدينة سوتشي الروسية.
أشار إلى أن "الانفتاح الروسي العربي، ولا سيما على دول الخليج، يخطو خطوات متسارعة في الآونة الأخيرة، والعقوبات الغربية على روسيا فشلت بفضل الجهد الدبلوماسي الروسي الكبير في التوجه شرقا وجنوبا باتجاه الدول العربية، ودول جنوب شرق آسيا، وأميركا اللاتينية، حيث الأسواق الواعدة والناشئة التي تسهّل التبادل الاقتصادي والتجاري".
الغارة الجوية الإسرائيلية على أعضاء حركة حماس في الدوحة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2025
موسكو: روسيا تدين العمل العدواني الإسرائيلي ضد قطر باعتباره انتهاكا للقانون الدولي
10 سبتمبر, 18:50 GMT
وأوضح معلوف، في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "دول الخليج أعلنت رغبتها في الاستثمار في الأسواق الروسية"، وأن "هذه الاستثمارات لم تتأثر كثيرا بالعقوبات الغربية بعد أن نجحت روسيا في اجتياز الحصار بأقل الخسائر، وفرضت نفسها عسكريا في مواجهة حلف الناتو، ما منحها وزنا إضافيا على الساحة الدولية، ولا سيما في المنطقة العربية."
وأكد أن "الانفتاح الروسي على أسواق الخليج خير دليل على أن روسيا لم تُعزل كما أراد الغرب"، لافتا إلى أن "الجانب العربي، مستندا إلى ما تحقق في قمة شنغهاي، أصبح أكثر تقاربا مع الموقف الروسي، لاقتناعه بأن الغالبية العظمى من دول العالم تقف في الضفة الأخرى بعيدا عن الغرب".
وحول تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بشأن اهتمام روسيا ودول الخليج بالحفاظ على استقرار سوق النفط والغاز، اعتبر الباحث في الشأن الدولي أن "اجتماع سوتشي يعكس مسارا بدأ منذ أكثر من عقد بين روسيا والمجموعة العربية".
وأوضح أن "الثقة المتراكمة بالدور الروسي، جعلت من روسيا حليفا موثوقا يمكن الاعتماد عليه في الأزمات، ومصدرا للأمان في مواجهة الغطرسة الإسرائيلية والمتطلبات الأمريكية من دول المنطقة، الأمر الذي دفع الجانب العربي إلى تعزيز اندفاعه نحو موسكو، خصوصا في ظل الأجواء المتوترة".
وختم معلوف بالتأكيد على أن "من الضروري ترسيخ العلاقات العربية الروسية، وتعزيز الثقة والشراكة بين الجانبين لتحقيق إنجازات مشتركة في مجالات الطاقة وغيرها، بعد أن أثبتت روسيا قدرتها وشراكتها الفاعلة مع دول الخليج، وتحديدا مع السعودية، في إطار "أوبك بلس"، وهو ما يعكس استقرارا طويل الأمد على أسعار الطاقة.
