وزير الخارجية الكويتي: العدوان على أي دولة من "التعاون الخليجي" يعد اعتداء على دول المجلس كافة

وزير الخارجية الكويتي: العدوان على أي دولة من "التعاون الخليجي" يعد اعتداء على دول المجلس كافة

أكد وزير الخارجية الكويتي، عبد الله علي اليحيا، أن "العدوان على أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي يعد اعتداء على دول المجلس كافة". 11.09.2025, سبوتنيك عربي

وقال اليحيا خلال الاجتماع الوزاري المشترك الثامن للحوار الاستراتيجي بين روسيا ومجلس التعاون لدول الخليج العربية في سوتشي، اليوم الخميس: "ما شهدناه من عدوان آثم على دولة قطر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في وقت تتطلع فيه شعوب المنطقة إلى الأمن والاستقرار، وتبذل الجهود الكبيرة لتجنب ويلات التوتر والصراع، تأتي الممارسات الإسرائيلية وعدوانها الخطير على قطر لتنسف تلك الجهود وتشكل تصعيدا بالغ الخطورة".وأعرب اليحيا عن أمله أن "تسفر القمة الروسية العربية المرتقبة في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، عن نتائج مثمرة على صعيد التعاون وعلاقات الجانبين".وأضاف: "ما يجمعنا مع روسيا أكثر من المصالح المشتركة ولكنها رؤى ومواقف"، مشيدا بموقف روسيا من القضية الفلسطينية الداعمة لوضع حد لدوامة الصراع في غزة وتهيئة المسار لإطلاق عملية سياسية جادة تعيد الأمل للشعب الفلسطيني".كما أشاد وزير الخارجية الكويتي بمخرجات قمة الرئيس الروسي فلاديمر بوتين مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب التي انعقدت في ألاسكا، واصفا إياها بأنها "خطوة إيجابية نحو تسوية الصراع في أوكرانيا".وفي وقت سابق من اليوم، بدأت الاجتماعات الثنائية المغلقة بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظرائه من دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في مدينة سوتشي الروسية.وكان لافروف أشار في عام 2024، إلى أن تعزيز التعاون مع الشركاء من مجلس التعاون الخليجي يعد أحد المجالات ذات الأولوية للدبلوماسية الروسية.وتهدف المنظمة إلى توسيع التعاون بين الدول الأعضاء في جميع المجالات، وتطوير مواقف مشتركة بشأن القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية.

