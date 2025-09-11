https://sarabic.ae/20250911/وزير-الخارجية-الكويتي-العدوان-على-أي-دولة-من-التعاون-الخليجي-يعد-اعتداء-على-دول-المجلس-كافة---1104736262.html
وزير الخارجية الكويتي: العدوان على أي دولة من "التعاون الخليجي" يعد اعتداء على دول المجلس كافة
وزير الخارجية الكويتي: العدوان على أي دولة من "التعاون الخليجي" يعد اعتداء على دول المجلس كافة
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الكويتي، عبد الله علي اليحيا، أن "العدوان على أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي يعد اعتداء على دول المجلس كافة". 11.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-11T10:26+0000
2025-09-11T10:26+0000
2025-09-11T10:55+0000
الكويت
روسيا
سوتشي
مجلس التعاون الخليجي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104736106_21:0:1129:623_1920x0_80_0_0_18c10179e07a4a54cc2d7e8aadfbb1f3.jpg
وقال اليحيا خلال الاجتماع الوزاري المشترك الثامن للحوار الاستراتيجي بين روسيا ومجلس التعاون لدول الخليج العربية في سوتشي، اليوم الخميس: "ما شهدناه من عدوان آثم على دولة قطر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في وقت تتطلع فيه شعوب المنطقة إلى الأمن والاستقرار، وتبذل الجهود الكبيرة لتجنب ويلات التوتر والصراع، تأتي الممارسات الإسرائيلية وعدوانها الخطير على قطر لتنسف تلك الجهود وتشكل تصعيدا بالغ الخطورة".وأعرب اليحيا عن أمله أن "تسفر القمة الروسية العربية المرتقبة في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، عن نتائج مثمرة على صعيد التعاون وعلاقات الجانبين".وأضاف: "ما يجمعنا مع روسيا أكثر من المصالح المشتركة ولكنها رؤى ومواقف"، مشيدا بموقف روسيا من القضية الفلسطينية الداعمة لوضع حد لدوامة الصراع في غزة وتهيئة المسار لإطلاق عملية سياسية جادة تعيد الأمل للشعب الفلسطيني".كما أشاد وزير الخارجية الكويتي بمخرجات قمة الرئيس الروسي فلاديمر بوتين مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب التي انعقدت في ألاسكا، واصفا إياها بأنها "خطوة إيجابية نحو تسوية الصراع في أوكرانيا".وفي وقت سابق من اليوم، بدأت الاجتماعات الثنائية المغلقة بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظرائه من دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في مدينة سوتشي الروسية.وكان لافروف أشار في عام 2024، إلى أن تعزيز التعاون مع الشركاء من مجلس التعاون الخليجي يعد أحد المجالات ذات الأولوية للدبلوماسية الروسية.وتهدف المنظمة إلى توسيع التعاون بين الدول الأعضاء في جميع المجالات، وتطوير مواقف مشتركة بشأن القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية.
https://sarabic.ae/20250911/قمة-عربية-إسلامية-عاجلة-في-الدوحة-يومي-14-و15-سبتمبر-على-خلفية-الاعتداءات-الإسرائيلية---1104734590.html
الكويت
سوتشي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104736106_298:0:1129:623_1920x0_80_0_0_163547568d370f245d5652c7a56a32a8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الكويت, روسيا, سوتشي, مجلس التعاون الخليجي
الكويت, روسيا, سوتشي, مجلس التعاون الخليجي
وزير الخارجية الكويتي: العدوان على أي دولة من "التعاون الخليجي" يعد اعتداء على دول المجلس كافة
10:26 GMT 11.09.2025 (تم التحديث: 10:55 GMT 11.09.2025)
أكد وزير الخارجية الكويتي، عبد الله علي اليحيا، أن "العدوان على أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي يعد اعتداء على دول المجلس كافة".
وقال اليحيا خلال الاجتماع الوزاري المشترك الثامن للحوار الاستراتيجي بين روسيا ومجلس التعاون لدول الخليج العربية في سوتشي، اليوم الخميس: "ما شهدناه من عدوان آثم على دولة قطر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في وقت تتطلع فيه شعوب المنطقة إلى الأمن والاستقرار، وتبذل الجهود الكبيرة لتجنب ويلات التوتر والصراع، تأتي الممارسات الإسرائيلية وعدوانها الخطير على قطر لتنسف تلك الجهود وتشكل تصعيدا بالغ الخطورة".
وشدد اليحيا على أن "القضية الفلسطينية في قلب أولويات بلاده، وأنه لا استقرار دائم دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو/ حزيران".
وأعرب اليحيا عن أمله أن "تسفر القمة الروسية العربية المرتقبة في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، عن نتائج مثمرة على صعيد التعاون وعلاقات الجانبين".
وأضاف: "ما يجمعنا مع روسيا أكثر من المصالح المشتركة ولكنها رؤى ومواقف"، مشيدا بموقف روسيا من القضية الفلسطينية الداعمة لوضع حد لدوامة الصراع في غزة وتهيئة المسار لإطلاق عملية سياسية جادة تعيد الأمل للشعب الفلسطيني".
وإذ جدد اليحيا إدانة الكويت لـ"سياسة التجويع والتهجير في قطاع غزة"، شدد على "ضرورة رفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة".
كما أشاد وزير الخارجية الكويتي بمخرجات قمة الرئيس الروسي فلاديمر بوتين مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب التي انعقدت في ألاسكا، واصفا إياها بأنها "خطوة إيجابية نحو تسوية الصراع في أوكرانيا".
وفي وقت سابق من اليوم، بدأت الاجتماعات الثنائية المغلقة بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظرائه من دول مجلس التعاون الخليجي
، وذلك في مدينة سوتشي الروسية.
وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أشارت في وقت سابق، بأن الحدث الرئيسي سيكون على شكل جلسة عامة، سيتم خلالها تبادل وجهات النظر حول مجموعة واسعة من القضايا المدرجة على جدول الأعمال الدولي والإقليمي.
وكان لافروف
أشار في عام 2024، إلى أن تعزيز التعاون مع الشركاء من مجلس التعاون الخليجي يعد أحد المجالات ذات الأولوية للدبلوماسية الروسية.
ويعد مجلس التعاون الخليجي منظمة إقليمية تضم ست دول، وهي البحرين، وقطر، والكويت، والإمارات العربية المتحدة، وعُمان، والمملكة العربية السعودية.
وتهدف المنظمة إلى توسيع التعاون بين الدول
الأعضاء في جميع المجالات، وتطوير مواقف مشتركة بشأن القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية.