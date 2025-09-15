ترامب يشكك في فعالية العقوبات الأوروبية ضد روسيا

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
09:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
لماذا تشكك واشنطن في اتفاق طهران مع الوكالة الذرية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
لابيد : المقترح المصري لتشكيل قوة عربية يمثل "ضربة موجعة" للسلام
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي مناورات "الناتو" لإظهار تكفله بحماية دوله بعد الشعور بالتخلي الأمريكي عنه
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:18 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:26 GMT
34 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:30 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
16:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250915/ترامب-يشكك-في-فعالية-العقوبات-الأوروبية-ضد-روسيا-1104850002.html
ترامب يشكك في فعالية العقوبات الأوروبية ضد روسيا
ترامب يشكك في فعالية العقوبات الأوروبية ضد روسيا
سبوتنيك عربي
اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن العقوبات التي فرضتها الدول الأوروبية ضد روسيا غير كافية، في ظل استمرارها في شراء موارد الطاقة الروسية. 15.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-15T01:04+0000
2025-09-15T01:04+0000
العالم
ترامب
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104754527_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_926a2576d5c02072a15f7292c30d7e4e.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب للصحفيين بشأن العقوبات على روسيا، ""إنهم يشترون النفط من روسيا. لذلك لا يمكن أن نتوقع أن نكون الطرف الوحيد المنخرط في حرب كاملة".جدير بالذكر أن روسيا أكدت، في مناسبات عدة، قدرتها على مواجهة ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب يمارسها عليها منذ عدة سنوات، والتي ما تزال تتعاظم.وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات المفروضة على روسيا الاتحادية. وفي الدول الغربية نفسها، عبّرت الدول تلك مرارًا وتكرارًا عن آراء مفادها أن العقوبات ضد روسيا غير فعالة.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قبل ذلك، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية غربية طويلة المدى، وأن العقوبات وجهت ضربة موجعة للاقتصاد العالمي بأسره.وبحسب قوله فإن الهدف الرئيسي للغرب هو جعل الحياة أسوأ بالنسبة لملايين البشر.
https://sarabic.ae/20250914/إعلام-ترامب-اختار-تكتيكا-جديا-في-محاولة-لتأخير-العقوبات-ضد-روسيا-1104820891.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104754527_84:0:972:666_1920x0_80_0_0_0c817110d07be56cb1c34ac4570d2750.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, ترامب, روسيا
العالم, ترامب, روسيا

ترامب يشكك في فعالية العقوبات الأوروبية ضد روسيا

01:04 GMT 15.09.2025
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة في البنتاغون خلال إحياء الذكرى الـ24 لهجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية في نيويورك، 11 سبتمبر/ أيلول 2025
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة في البنتاغون خلال إحياء الذكرى الـ24 لهجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية في نيويورك، 11 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2025
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن العقوبات التي فرضتها الدول الأوروبية ضد روسيا غير كافية، في ظل استمرارها في شراء موارد الطاقة الروسية.
واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب للصحفيين بشأن العقوبات على روسيا، ""إنهم يشترون النفط من روسيا. لذلك لا يمكن أن نتوقع أن نكون الطرف الوحيد المنخرط في حرب كاملة".
وأضاف، "أوروبا تشتري النفط من روسيا. لا أريدهم أن يشتروا النفط، والعقوبات التي يفرضونها ليست صارمة بما يكفي. أنا مستعد لفرض العقوبات، لكن عليهم أن يشددوا عقوباتهم بما يتناسب مع ما أفعله".
جدير بالذكر أن روسيا أكدت، في مناسبات عدة، قدرتها على مواجهة ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب يمارسها عليها منذ عدة سنوات، والتي ما تزال تتعاظم.
وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات المفروضة على روسيا الاتحادية. وفي الدول الغربية نفسها، عبّرت الدول تلك مرارًا وتكرارًا عن آراء مفادها أن العقوبات ضد روسيا غير فعالة.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة في البنتاغون خلال إحياء الذكرى الـ24 لهجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية في نيويورك، 11 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2025
إعلام: ترامب اختار تكتيكا جديا في محاولة لتأخير العقوبات ضد روسيا
أمس, 05:25 GMT
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قبل ذلك، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية غربية طويلة المدى، وأن العقوبات وجهت ضربة موجعة للاقتصاد العالمي بأسره.
وبحسب قوله فإن الهدف الرئيسي للغرب هو جعل الحياة أسوأ بالنسبة لملايين البشر.
