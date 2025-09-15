https://sarabic.ae/20250915/ترامب-يشكك-في-فعالية-العقوبات-الأوروبية-ضد-روسيا-1104850002.html
اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن العقوبات التي فرضتها الدول الأوروبية ضد روسيا غير كافية، في ظل استمرارها في شراء موارد الطاقة الروسية.
وأضاف، "أوروبا تشتري النفط من روسيا. لا أريدهم أن يشتروا النفط، والعقوبات التي يفرضونها ليست صارمة بما يكفي. أنا مستعد لفرض العقوبات، لكن عليهم أن يشددوا عقوباتهم بما يتناسب مع ما أفعله".
ترامب يشكك في فعالية العقوبات الأوروبية ضد روسيا
اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن العقوبات التي فرضتها الدول الأوروبية ضد روسيا غير كافية، في ظل استمرارها في شراء موارد الطاقة الروسية.
واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب للصحفيين بشأن العقوبات على روسيا، ""إنهم يشترون النفط من روسيا. لذلك لا يمكن أن نتوقع أن نكون الطرف الوحيد المنخرط في حرب كاملة".
وأضاف، "أوروبا تشتري النفط من روسيا. لا أريدهم أن يشتروا النفط، والعقوبات التي يفرضونها ليست صارمة بما يكفي. أنا مستعد لفرض العقوبات، لكن عليهم أن يشددوا عقوباتهم بما يتناسب مع ما أفعله".
جدير بالذكر أن روسيا أكدت، في مناسبات عدة، قدرتها على مواجهة ضغوط العقوبات
التي بدأ الغرب يمارسها عليها منذ عدة سنوات، والتي ما تزال تتعاظم.
وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات المفروضة على روسيا الاتحادية. وفي الدول الغربية نفسها، عبّرت الدول تلك مرارًا وتكرارًا عن آراء مفادها أن العقوبات ضد روسيا غير فعالة.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قبل ذلك، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية غربية طويلة المدى، وأن العقوبات وجهت ضربة موجعة للاقتصاد العالمي بأسره.
وبحسب قوله فإن الهدف الرئيسي للغرب هو جعل الحياة أسوأ بالنسبة لملايين البشر.