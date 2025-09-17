الكرملين: روسيا تؤكد انفتاحها على عملية التفاوض بشأن أوكرانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
10:31 GMT
30 د
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
16:03 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
16:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: زيارة شويغو ستعزز التنسيق الأمني والعسكري بين بغداد وموسكو
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
قمة الدوحة.. تضامن مع قطر وفلسطين ودعوة لردع إسرائيل
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
08:46 GMT
14 د
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
09:31 GMT
15 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
قمة الدوحة.. تضامن مع قطر وفلسطين ودعوة لردع إسرائيل
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
16:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250917/الكرملين-روسيا-تؤكد-انفتاحها-على-عملية-التفاوض-بشأن-أوكرانيا-1104940384.html
الكرملين: روسيا تؤكد انفتاحها على عملية التفاوض بشأن أوكرانيا
الكرملين: روسيا تؤكد انفتاحها على عملية التفاوض بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأن روسيا ما تزال منفتحة على عملية التفاوض بشأن أوكرانيا. 17.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-17T10:40+0000
2025-09-17T10:40+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
الكرملين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/1a/1061628824_0:222:3073:1950_1920x0_80_0_0_b68636549186cd2e73ea47aca7e786fd.jpg
وقال بيسكوف للصحفيين: "نتمسك بموقفنا، ونبقى منفتحين على عملية التفاوض (بشأن أوكرانيا)".وكشف بيسكوف أن "الاستعدادات لتبادلات جديدة للأسرى مع أوكرانيا، معلقة مؤقتًا، ولكن هذا لا يعني أنه لا يمكن استمرارها".وأجاب بيسكوف، ردًا على سؤال من وكالة "سبوتنيك": "نحن نتحدث عن هذا (تبادل الأسرى)، ولكن كما ترون، هناك توقف مؤقت هنا، ومع ذلك، هذا لا يعني استحالة استمرار هذه التبادلات".وأفاد بيسكوف، ردًا على سؤال حول ما إذا كان يجري مناقشة محادثة هاتفية أو لقاء شخصي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب: "في الواقع الاتصالات مستمرة عبر قنوات مختلفة، سواء عبر القنوات الدبلوماسية أو عبر ممثلي رئيسي البلدين، هذا الحوار مستمر، لكن لا توجد حاليًا خطط لاتصالات رفيعة المستوى".وشدد بيسكوف على أن "الاتحاد الأوروبي يواصل موقفه العدائي تجاه روسيا، والحزمة الـ18 أضرت باقتصاد دول الاتحاد".وأردف: "في الواقع، ليس نحن من نحكم على الحزم الـ18 السابقة، بل على الآخرين تقييم مدى فعاليتها، وربما، إذا كنا نناقش فعالية هذه الحزم الـ18، فمن المستحيل تجاهل الضرر، الذي ألحقته باقتصاد الاتحاد الأوروبي، في هذه الحالة، يواصل الاتحاد الأوروبي هذا المسار الهدّام".لافروف: الأمم المتحدة تحمي نظام كييف وتغض الطرف عن أفعاله التي تنتهك القانون الإنساني الدولي
https://sarabic.ae/20250915/الكرملين-القمة-بشأن-أوكرانيا-يجب-أن-يعد-لها-جيدا-لكن-كييف-والأوروبيين-ليسوا-على-استعداد-1104864487.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/1a/1061628824_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_397330b464de9f518dd18b540e6ecf14.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا, الكرملين
روسيا, أخبار أوكرانيا, الكرملين

الكرملين: روسيا تؤكد انفتاحها على عملية التفاوض بشأن أوكرانيا

10:40 GMT 17.09.2025
© Sputnik . wasim sulimanالكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022
الكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2025
© Sputnik . wasim suliman
تابعنا عبر
صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأن روسيا ما تزال منفتحة على عملية التفاوض بشأن أوكرانيا.
وقال بيسكوف للصحفيين: "نتمسك بموقفنا، ونبقى منفتحين على عملية التفاوض (بشأن أوكرانيا)".
وكشف بيسكوف أن "الاستعدادات لتبادلات جديدة للأسرى مع أوكرانيا، معلقة مؤقتًا، ولكن هذا لا يعني أنه لا يمكن استمرارها".
وأجاب بيسكوف، ردًا على سؤال من وكالة "سبوتنيك": "نحن نتحدث عن هذا (تبادل الأسرى)، ولكن كما ترون، هناك توقف مؤقت هنا، ومع ذلك، هذا لا يعني استحالة استمرار هذه التبادلات".
وأفاد بيسكوف، ردًا على سؤال حول ما إذا كان يجري مناقشة محادثة هاتفية أو لقاء شخصي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب: "في الواقع الاتصالات مستمرة عبر قنوات مختلفة، سواء عبر القنوات الدبلوماسية أو عبر ممثلي رئيسي البلدين، هذا الحوار مستمر، لكن لا توجد حاليًا خطط لاتصالات رفيعة المستوى".
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين: القمة بشأن أوكرانيا يجب أن يعد لها جيدا لكن كييف والأوروبيين ليسوا على استعداد
15 سبتمبر, 12:41 GMT

وأضاف المتحدث باسم الكرملين أن "جميع الإمكانيات متاحة لتنظيم محادثات رفيعة المستوى بسرعة إذا لزم الأمر، ووفقًا لتقدير الرئيسين".

وشدد بيسكوف على أن "الاتحاد الأوروبي يواصل موقفه العدائي تجاه روسيا، والحزمة الـ18 أضرت باقتصاد دول الاتحاد".

وقال بيسكوف للصحفيين: "في هذه الحالة، يواصل الاتحاد الأوروبي، والدول الأوروبية من طرف واحد، اتباع نهج عدائي تجاه روسيا".

وأردف: "في الواقع، ليس نحن من نحكم على الحزم الـ18 السابقة، بل على الآخرين تقييم مدى فعاليتها، وربما، إذا كنا نناقش فعالية هذه الحزم الـ18، فمن المستحيل تجاهل الضرر، الذي ألحقته باقتصاد الاتحاد الأوروبي، في هذه الحالة، يواصل الاتحاد الأوروبي هذا المسار الهدّام".
لافروف: الأمم المتحدة تحمي نظام كييف وتغض الطرف عن أفعاله التي تنتهك القانون الإنساني الدولي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала