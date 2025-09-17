https://sarabic.ae/20250917/الكرملين-روسيا-تؤكد-انفتاحها-على-عملية-التفاوض-بشأن-أوكرانيا-1104940384.html

الكرملين: روسيا تؤكد انفتاحها على عملية التفاوض بشأن أوكرانيا

الكرملين: روسيا تؤكد انفتاحها على عملية التفاوض بشأن أوكرانيا

صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأن روسيا ما تزال منفتحة على عملية التفاوض بشأن أوكرانيا.

وقال بيسكوف للصحفيين: "نتمسك بموقفنا، ونبقى منفتحين على عملية التفاوض (بشأن أوكرانيا)".وكشف بيسكوف أن "الاستعدادات لتبادلات جديدة للأسرى مع أوكرانيا، معلقة مؤقتًا، ولكن هذا لا يعني أنه لا يمكن استمرارها".وأجاب بيسكوف، ردًا على سؤال من وكالة "سبوتنيك": "نحن نتحدث عن هذا (تبادل الأسرى)، ولكن كما ترون، هناك توقف مؤقت هنا، ومع ذلك، هذا لا يعني استحالة استمرار هذه التبادلات".وأفاد بيسكوف، ردًا على سؤال حول ما إذا كان يجري مناقشة محادثة هاتفية أو لقاء شخصي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب: "في الواقع الاتصالات مستمرة عبر قنوات مختلفة، سواء عبر القنوات الدبلوماسية أو عبر ممثلي رئيسي البلدين، هذا الحوار مستمر، لكن لا توجد حاليًا خطط لاتصالات رفيعة المستوى".وشدد بيسكوف على أن "الاتحاد الأوروبي يواصل موقفه العدائي تجاه روسيا، والحزمة الـ18 أضرت باقتصاد دول الاتحاد".وأردف: "في الواقع، ليس نحن من نحكم على الحزم الـ18 السابقة، بل على الآخرين تقييم مدى فعاليتها، وربما، إذا كنا نناقش فعالية هذه الحزم الـ18، فمن المستحيل تجاهل الضرر، الذي ألحقته باقتصاد الاتحاد الأوروبي، في هذه الحالة، يواصل الاتحاد الأوروبي هذا المسار الهدّام".لافروف: الأمم المتحدة تحمي نظام كييف وتغض الطرف عن أفعاله التي تنتهك القانون الإنساني الدولي

