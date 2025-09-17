https://sarabic.ae/20250917/لافروف-الأمم-المتحدة-تحمي-نظام-كييف-وتغض-الطرف-عن-أفعاله---عاجل-1104931006.html

لافروف: الأمم المتحدة تحمي نظام كييف وتغض الطرف عن أفعاله التي تنتهك القانون الإنساني الدولي

صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، بأن الأمم المتحدة تحمي نظام كييف وتغض الطرف عن أفعاله، التي تنتهك القانون الإنساني الدولي. 17.09.2025, سبوتنيك عربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/14/1103948318_0:0:3059:1722_1920x0_80_0_0_19954da954cb45b7e04a53cdc2cfeec6.jpg

وقال لافروف، خلال جلسة طاولة مستديرة لرؤساء البعثات الدبلوماسية لدى موسكو، حول حل الوضع في أوكرانيا: "انتهاكات نظام كييف للقانون الإنساني الدولي واضحة لدرجة يستحيل معها إنكارها، وهناك الكثير من الحقائق. ومع ذلك، فإن الأمانة العامة للأمم المتحدة تتخذ مسارًا معاكسًا وتحاول تبييض صفحته".وأضاف لافروف، معلقًا على رد الأمانة العامة للأمم المتحدة على اتهامات كييف لروسيا، بأن روسيا لا تهاجم المدنيين أو البنية التحتية المدنية أبدًا، وتابع:وأوضح وزير الخارجية الروسي أنه "ردًا على كل اتهام من هذا القبيل، يتساءل الممثلون الروس عن الأدلة والحقائق"، وأشار إلى أن "هناك العديد من الحالات التي ارتكبت فيها الجرائم، التي تُتهم روسيا بارتكابها من قبل نظام كييف".وأشار لافروف إلى أن "كييف تحاول تقويض الموقف الأمريكي الحالي بشأن حل النزاع الأوكراني"، وتابع: "نرى أيضًا أن الإدارة الجديدة في واشنطن تدرك ضرورة حل الأزمة من خلال إدراك أسبابها الجذرية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجتها... وفي الوقت ذاته، نرى أيضًا كيف تحاول كييف بشتى الطرق تقويض موقف الإدارة الأمريكية الحالية". وأكد أن "كييف تسعى لمنع القوى الغربية الواعية من السعي إلى تسوية للصراع الأوكراني".وأكد لافروف أن أوروبا تسعى جاهدةً لكسب مكان لها على طاولة المفاوضات بشأن أوكرانيا، ولكن نظرًا لموقفها، لا مكان لها هناك، قائلا: "من الواضح أن أوروبا تسعى، وبكل وقاحة، لكسب مكان لها على طاولة المفاوضات، ولكن نظرًا لموقفها المتمثل بالانتقام وإلحاق الهزيمة الاستراتيجية بروسيا، فلا مكان لها بالطبع على طاولة المفاوضات".وقال الوزير الروسي: "يحاول كل من الأوروبيين والنظام الأوكراني إقناع ترامب بالتخلي عن جهود حفظ السلام والعودة إلى المواجهة مع روسيا، مما يحوّل حرب بايدن (الرئيس الأمريكي السابق) إلى حرب ترامب".وأشار لافروف إلى أن "اجتماعًا بين القادة الروس والأمريكيين، عُقد في ألاسكا في أغسطس( آب الماضي)، حيث أدركت واشنطن بوضوح ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية". وأشار لافروف إلى أن "هذا الفهم يتجلى في المبادرات التي تروج لها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".وفي 15 أغسطس الماضي، جرت محادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد وترامب، في ألاسكا، وعقد الاجتماع في قاعدة "إلمندورف ريتشاردسون" الجوية في إنكوريدج.لافروف: هناك دول ذات حكومات غير صديقة لموسكوالكرملين: "الناتو" في حالة حرب فعلية مع روسيا

