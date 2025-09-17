عربي
الجيش الروسي يدمر السكك الحديدية المخصصة لخدمة القوات الأوكرانية- وزارة الدفاع
لافروف: الأمم المتحدة تحمي نظام كييف وتغض الطرف عن أفعاله التي تنتهك القانون الإنساني الدولي
وقال لافروف، خلال جلسة طاولة مستديرة لرؤساء البعثات الدبلوماسية لدى موسكو، حول حل الوضع في أوكرانيا: "انتهاكات نظام كييف للقانون الإنساني الدولي واضحة لدرجة يستحيل معها إنكارها، وهناك الكثير من الحقائق. ومع ذلك، فإن الأمانة العامة للأمم المتحدة تتخذ مسارًا معاكسًا وتحاول تبييض صفحته".وأضاف لافروف، معلقًا على رد الأمانة العامة للأمم المتحدة على اتهامات كييف لروسيا، بأن روسيا لا تهاجم المدنيين أو البنية التحتية المدنية أبدًا، وتابع:وأوضح وزير الخارجية الروسي أنه "ردًا على كل اتهام من هذا القبيل، يتساءل الممثلون الروس عن الأدلة والحقائق"، وأشار إلى أن "هناك العديد من الحالات التي ارتكبت فيها الجرائم، التي تُتهم روسيا بارتكابها من قبل نظام كييف".وأشار لافروف إلى أن "كييف تحاول تقويض الموقف الأمريكي الحالي بشأن حل النزاع الأوكراني"، وتابع: "نرى أيضًا أن الإدارة الجديدة في واشنطن تدرك ضرورة حل الأزمة من خلال إدراك أسبابها الجذرية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجتها... وفي الوقت ذاته، نرى أيضًا كيف تحاول كييف بشتى الطرق تقويض موقف الإدارة الأمريكية الحالية". وأكد أن "كييف تسعى لمنع القوى الغربية الواعية من السعي إلى تسوية للصراع الأوكراني".وأكد لافروف أن أوروبا تسعى جاهدةً لكسب مكان لها على طاولة المفاوضات بشأن أوكرانيا، ولكن نظرًا لموقفها، لا مكان لها هناك، قائلا: "من الواضح أن أوروبا تسعى، وبكل وقاحة، لكسب مكان لها على طاولة المفاوضات، ولكن نظرًا لموقفها المتمثل بالانتقام وإلحاق الهزيمة الاستراتيجية بروسيا، فلا مكان لها بالطبع على طاولة المفاوضات".وقال الوزير الروسي: "يحاول كل من الأوروبيين والنظام الأوكراني إقناع ترامب بالتخلي عن جهود حفظ السلام والعودة إلى المواجهة مع روسيا، مما يحوّل حرب بايدن (الرئيس الأمريكي السابق) إلى حرب ترامب".وأشار لافروف إلى أن "اجتماعًا بين القادة الروس والأمريكيين، عُقد في ألاسكا في أغسطس( آب الماضي)، حيث أدركت واشنطن بوضوح ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية". وأشار لافروف إلى أن "هذا الفهم يتجلى في المبادرات التي تروج لها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".وفي 15 أغسطس الماضي، جرت محادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد وترامب، في ألاسكا، وعقد الاجتماع في قاعدة "إلمندورف ريتشاردسون" الجوية في إنكوريدج.لافروف: هناك دول ذات حكومات غير صديقة لموسكوالكرملين: "الناتو" في حالة حرب فعلية مع روسيا
لافروف: الأمم المتحدة تحمي نظام كييف وتغض الطرف عن أفعاله التي تنتهك القانون الإنساني الدولي

وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف
صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، بأن الأمم المتحدة تحمي نظام كييف وتغض الطرف عن أفعاله، التي تنتهك القانون الإنساني الدولي.
وقال لافروف، خلال جلسة طاولة مستديرة لرؤساء البعثات الدبلوماسية لدى موسكو، حول حل الوضع في أوكرانيا: "انتهاكات نظام كييف للقانون الإنساني الدولي واضحة لدرجة يستحيل معها إنكارها، وهناك الكثير من الحقائق. ومع ذلك، فإن الأمانة العامة للأمم المتحدة تتخذ مسارًا معاكسًا وتحاول تبييض صفحته".
وأضاف لافروف، معلقًا على رد الأمانة العامة للأمم المتحدة على اتهامات كييف لروسيا، بأن روسيا لا تهاجم المدنيين أو البنية التحتية المدنية أبدًا، وتابع:

في كل مرة تطلق فيها أوكرانيا وسادتها الأوروبيون نوبة غضب، متهمين روسيا بتدمير أهداف مدنية ومدنيين، نرى الأمانة العامة للأمم المتحدة تؤيد هذه التصريحات، وتطالب مع الغرب وأوكرانيا، بمعاقبة روسيا بأي شكل من الأشكال. الجيش الروسي لا يجري عمليات أو يهاجم أهدافًا مدنية أو مدنيين".

وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي
سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي
لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا حول نتائج عمل الدبلوماسيين الروس في عام 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
لافروف: معظم المجتمع الدولي يدعم روسيا في الحرب ضد النازية
9 سبتمبر, 07:58 GMT
وأوضح وزير الخارجية الروسي أنه "ردًا على كل اتهام من هذا القبيل، يتساءل الممثلون الروس عن الأدلة والحقائق"، وأشار إلى أن "هناك العديد من الحالات التي ارتكبت فيها الجرائم، التي تُتهم روسيا بارتكابها من قبل نظام كييف".

وقال لافروف: "لكن انتهاكات نظام كييف للقانون الإنساني الدولي واضحة لدرجة يستحيل معها إنكارها، وهناك حقائق كثيرة. ومع ذلك، تتخذ الأمانة العامة (للأمم المتحدة) هنا مسارًا معاكسًا وتحاول تبييض صفحتها عن أفعال نظام كييف". وذكّر لافروف كيف هاجمت قوات نظام كييف، خلال غزو مقاطعة كورسك الروسية، أهدافًا مدنية وأسرت مدنيين روسًا.

وأشار لافروف إلى أن "كييف تحاول تقويض الموقف الأمريكي الحالي بشأن حل النزاع الأوكراني"، وتابع: "نرى أيضًا أن الإدارة الجديدة في واشنطن تدرك ضرورة حل الأزمة من خلال إدراك أسبابها الجذرية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجتها... وفي الوقت ذاته، نرى أيضًا كيف تحاول كييف بشتى الطرق تقويض موقف الإدارة الأمريكية الحالية". وأكد أن "كييف تسعى لمنع القوى الغربية الواعية من السعي إلى تسوية للصراع الأوكراني".
وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف خلال الاجتماع الوزاري للحوار الاستراتيجي بين روسيا ومجلس التعاون الخليجي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2025
واشنطن متيقنة من عدم جدوى تسليح أوكرانيا بل معالجة الأسباب الجذرية للصراع- لافروف
11 سبتمبر, 13:52 GMT
وأكد لافروف أن أوروبا تسعى جاهدةً لكسب مكان لها على طاولة المفاوضات بشأن أوكرانيا، ولكن نظرًا لموقفها، لا مكان لها هناك، قائلا: "من الواضح أن أوروبا تسعى، وبكل وقاحة، لكسب مكان لها على طاولة المفاوضات، ولكن نظرًا لموقفها المتمثل بالانتقام وإلحاق الهزيمة الاستراتيجية بروسيا، فلا مكان لها بالطبع على طاولة المفاوضات".

ونوّه لافروف إلى أن "كييف وأوروبا تحاولان إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالتخلي عن جهود حفظ السلام في أوكرانيا، وتريدان إفشال عملية التسوية".

وقال الوزير الروسي: "يحاول كل من الأوروبيين والنظام الأوكراني إقناع ترامب بالتخلي عن جهود حفظ السلام والعودة إلى المواجهة مع روسيا، مما يحوّل حرب بايدن (الرئيس الأمريكي السابق) إلى حرب ترامب".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا عقب المحادثات الثنائية بين ممثلي روسيا والولايات المتحدة في العاصمة السعودية الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2025
لافروف: روسيا لا تريد الانتقام ولا ترفض الشركاء الغربيين لكنها تأخذ أفعالهم السابقة في الاعتبار
8 سبتمبر, 08:08 GMT
وأشار لافروف إلى أن "اجتماعًا بين القادة الروس والأمريكيين، عُقد في ألاسكا في أغسطس( آب الماضي)، حيث أدركت واشنطن بوضوح ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية". وأشار لافروف إلى أن "هذا الفهم يتجلى في المبادرات التي تروج لها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".
وفي 15 أغسطس الماضي، جرت محادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد وترامب، في ألاسكا، وعقد الاجتماع في قاعدة "إلمندورف ريتشاردسون" الجوية في إنكوريدج.
لافروف: هناك دول ذات حكومات غير صديقة لموسكو
الكرملين: "الناتو" في حالة حرب فعلية مع روسيا
