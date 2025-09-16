موسكو: لا يوجد سبب للحديث عن استبعاد الولايات المتحدة من قائمة الدول غير الصديقة لروسيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:18 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:26 GMT
34 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:30 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
وزير الخارجية اللبناني الأسبق: يجب أن تحمل هذه القمة قرارات حازمة صارمة تجاه إسرائيل وداعميها
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إحياء مبادرة القوات العربية المشتركة هو مناورة مصرية لإعادة تأكيد نظام إقليمي محدد
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
18:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
10:31 GMT
30 د
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
16:03 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
16:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: زيارة شويغو ستعزز التنسيق الأمني والعسكري بين بغداد وموسكو
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
قمة الدوحة.. تضامن مع قطر وفلسطين ودعوة لردع إسرائيل
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
18:30 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250916/موسكو-لا-يوجد-سبب-للحديث-عن-استبعاد-الولايات-المتحدة-من-قائمة-الدول-غير-الصديقة-لروسيا-1104911777.html
موسكو: لا يوجد سبب للحديث عن استبعاد الولايات المتحدة من قائمة الدول غير الصديقة لروسيا
موسكو: لا يوجد سبب للحديث عن استبعاد الولايات المتحدة من قائمة الدول غير الصديقة لروسيا
سبوتنيك عربي
صرّح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، بأنه لا يوجد حتى الآن أي مبرر لاستبعاد الولايات المتحدة من قائمة الدول غير الصديقة لروسيا. 16.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-16T15:04+0000
2025-09-16T15:04+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_132:0:3773:2048_1920x0_80_0_0_c688bd48ef0253fa565b9782fb107a24.jpg
وقال ريابكوف للصحفيين: "نحن في بداية الطريق. أعتقد أنه من السابق لأوانه الحديث عن مثل هذه القرارات، بل لا يوجد أي مبرر لها. نرى إرادة سياسية معينة لدى واشنطن في هذا الصدد، لكن النتائج غير كافية، بما في ذلك على الصعيد الثنائي البحت".وأضاف ريابكوف: "سنعمل بجد، ومن الجيد أن زملاءنا الأمريكيين يظهرون استعدادهم لمواصلة الحوار معنا بشأن جميع القضايا، بما في ذلك القضايا الأكثر صعوبة".من جهتها، أعلنت السفارة الأمريكية في موسكو، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة مستعدة لمواصلة المفاوضات مع روسيا لإزالة ما وصفته بـ"عوامل التوتر"، مشيرة إلى أن هذا المسار يشكل منصة بنّاءة لإجراء حوار مستمر حول استقرار عمل البعثات الدبلوماسية بين البلدين.وفي وقت سابق، صرح نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا يرى جدوى من عزل روسيا اقتصاديًا، مشيرا إلى أن ترامب منفتح على مجموعة كاملة من الاتفاقيات الاقتصادية مع روسيا ‏في حال تسوية الصراع في أوكرانيا.ريابكوف عن اللقاء المرتقب بين بوتين وترامب: نأمل أن يعطي زخما لتطبيع العلاقاتموسكو: قد يعقد قريبا اتفاق جديد لتبادل السجناء مع واشنطن
https://sarabic.ae/20250813/-واشنطن-تعلن-استعدادها-لمواصلة-المحادثات-مع-موسكو-لإزالة-عوامل-التوتر-1103666128.html
https://sarabic.ae/20250711/موسكو-الاتجاه-الإيجابي-في-العلاقات-الروسية-الأمريكية-لا-يتلاشى--1102576849.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_587:0:3318:2048_1920x0_80_0_0_c7051da36f5dacf684eb021dd1562ce9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار

موسكو: لا يوجد سبب للحديث عن استبعاد الولايات المتحدة من قائمة الدول غير الصديقة لروسيا

15:04 GMT 16.09.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstovaمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstova
تابعنا عبر
صرّح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، بأنه لا يوجد حتى الآن أي مبرر لاستبعاد الولايات المتحدة من قائمة الدول غير الصديقة لروسيا.
وقال ريابكوف للصحفيين: "نحن في بداية الطريق. أعتقد أنه من السابق لأوانه الحديث عن مثل هذه القرارات، بل لا يوجد أي مبرر لها. نرى إرادة سياسية معينة لدى واشنطن في هذا الصدد، لكن النتائج غير كافية، بما في ذلك على الصعيد الثنائي البحت".
ووفقًا لريابكوف، فإن هذا "يظهر ببساطة أن الطريق لا يزال طويلاً بين النوايا والنتائج الحقيقية".
السفارة الأمريكية في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2025
واشنطن تعلن استعدادها لمواصلة المحادثات مع موسكو لإزالة "عوامل التوتر"
13 أغسطس, 01:56 GMT
وأضاف ريابكوف: "سنعمل بجد، ومن الجيد أن زملاءنا الأمريكيين يظهرون استعدادهم لمواصلة الحوار معنا بشأن جميع القضايا، بما في ذلك القضايا الأكثر صعوبة".
وكان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، قد صرح في وقت سابق، لوكالة "سبوتنيك" بأن جولة جديدة من المشاورات بين موسكو وواشنطن قد تعقد قبل نهاية الصيف، مضيفاً أن روسيا لا ترغب في إطالة فترة التوقف بين الجولات.
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2025
الخارجية الروسية: الاتجاه الإيجابي في العلاقات بين موسكو وواشنطن لا يتلاشى
11 يوليو, 04:34 GMT
من جهتها، أعلنت السفارة الأمريكية في موسكو، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة مستعدة لمواصلة المفاوضات مع روسيا لإزالة ما وصفته بـ"عوامل التوتر"، مشيرة إلى أن هذا المسار يشكل منصة بنّاءة لإجراء حوار مستمر حول استقرار عمل البعثات الدبلوماسية بين البلدين.
وفي وقت سابق، صرح نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا يرى جدوى من عزل روسيا اقتصاديًا، مشيرا إلى أن ترامب منفتح على مجموعة كاملة من الاتفاقيات الاقتصادية مع روسيا ‏في حال تسوية الصراع في أوكرانيا.
ريابكوف عن اللقاء المرتقب بين بوتين وترامب: نأمل أن يعطي زخما لتطبيع العلاقات
موسكو: قد يعقد قريبا اتفاق جديد لتبادل السجناء مع واشنطن
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала