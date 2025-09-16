https://sarabic.ae/20250916/موسكو-لا-يوجد-سبب-للحديث-عن-استبعاد-الولايات-المتحدة-من-قائمة-الدول-غير-الصديقة-لروسيا-1104911777.html
موسكو: لا يوجد سبب للحديث عن استبعاد الولايات المتحدة من قائمة الدول غير الصديقة لروسيا
موسكو: لا يوجد سبب للحديث عن استبعاد الولايات المتحدة من قائمة الدول غير الصديقة لروسيا
سبوتنيك عربي
صرّح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، بأنه لا يوجد حتى الآن أي مبرر لاستبعاد الولايات المتحدة من قائمة الدول غير الصديقة لروسيا. 16.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-16T15:04+0000
2025-09-16T15:04+0000
2025-09-16T15:04+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_132:0:3773:2048_1920x0_80_0_0_c688bd48ef0253fa565b9782fb107a24.jpg
وقال ريابكوف للصحفيين: "نحن في بداية الطريق. أعتقد أنه من السابق لأوانه الحديث عن مثل هذه القرارات، بل لا يوجد أي مبرر لها. نرى إرادة سياسية معينة لدى واشنطن في هذا الصدد، لكن النتائج غير كافية، بما في ذلك على الصعيد الثنائي البحت".وأضاف ريابكوف: "سنعمل بجد، ومن الجيد أن زملاءنا الأمريكيين يظهرون استعدادهم لمواصلة الحوار معنا بشأن جميع القضايا، بما في ذلك القضايا الأكثر صعوبة".من جهتها، أعلنت السفارة الأمريكية في موسكو، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة مستعدة لمواصلة المفاوضات مع روسيا لإزالة ما وصفته بـ"عوامل التوتر"، مشيرة إلى أن هذا المسار يشكل منصة بنّاءة لإجراء حوار مستمر حول استقرار عمل البعثات الدبلوماسية بين البلدين.وفي وقت سابق، صرح نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا يرى جدوى من عزل روسيا اقتصاديًا، مشيرا إلى أن ترامب منفتح على مجموعة كاملة من الاتفاقيات الاقتصادية مع روسيا في حال تسوية الصراع في أوكرانيا.ريابكوف عن اللقاء المرتقب بين بوتين وترامب: نأمل أن يعطي زخما لتطبيع العلاقاتموسكو: قد يعقد قريبا اتفاق جديد لتبادل السجناء مع واشنطن
https://sarabic.ae/20250813/-واشنطن-تعلن-استعدادها-لمواصلة-المحادثات-مع-موسكو-لإزالة-عوامل-التوتر-1103666128.html
https://sarabic.ae/20250711/موسكو-الاتجاه-الإيجابي-في-العلاقات-الروسية-الأمريكية-لا-يتلاشى--1102576849.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_587:0:3318:2048_1920x0_80_0_0_c7051da36f5dacf684eb021dd1562ce9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
موسكو: لا يوجد سبب للحديث عن استبعاد الولايات المتحدة من قائمة الدول غير الصديقة لروسيا
صرّح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، بأنه لا يوجد حتى الآن أي مبرر لاستبعاد الولايات المتحدة من قائمة الدول غير الصديقة لروسيا.
وقال ريابكوف للصحفيين: "نحن في بداية الطريق. أعتقد أنه من السابق لأوانه الحديث عن مثل هذه القرارات، بل لا يوجد أي مبرر لها. نرى إرادة سياسية معينة لدى واشنطن في هذا الصدد، لكن النتائج غير كافية، بما في ذلك على الصعيد الثنائي البحت".
ووفقًا لريابكوف، فإن هذا "يظهر ببساطة أن الطريق لا يزال طويلاً بين النوايا والنتائج الحقيقية".
وأضاف ريابكوف: "سنعمل بجد، ومن الجيد أن زملاءنا الأمريكيين يظهرون استعدادهم لمواصلة الحوار معنا بشأن جميع القضايا، بما في ذلك القضايا الأكثر صعوبة".
وكان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، قد صرح في وقت سابق، لوكالة "سبوتنيك" بأن جولة جديدة من المشاورات بين موسكو وواشنطن قد تعقد قبل نهاية الصيف، مضيفاً أن روسيا لا ترغب في إطالة فترة التوقف بين الجولات.
من جهتها، أعلنت السفارة الأمريكية في موسكو،
في وقت سابق، أن الولايات المتحدة مستعدة لمواصلة المفاوضات مع روسيا لإزالة ما وصفته بـ"عوامل التوتر"، مشيرة إلى أن هذا المسار يشكل منصة بنّاءة لإجراء حوار مستمر حول استقرار عمل البعثات الدبلوماسية بين البلدين.
وفي وقت سابق، صرح نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا يرى جدوى من عزل روسيا اقتصاديًا، مشيرا إلى أن ترامب منفتح على مجموعة كاملة من الاتفاقيات الاقتصادية مع روسيا
في حال تسوية الصراع في أوكرانيا.