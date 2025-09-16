https://sarabic.ae/20250916/موسكو-لا-يوجد-سبب-للحديث-عن-استبعاد-الولايات-المتحدة-من-قائمة-الدول-غير-الصديقة-لروسيا-1104911777.html

موسكو: لا يوجد سبب للحديث عن استبعاد الولايات المتحدة من قائمة الدول غير الصديقة لروسيا

موسكو: لا يوجد سبب للحديث عن استبعاد الولايات المتحدة من قائمة الدول غير الصديقة لروسيا

صرّح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، بأنه لا يوجد حتى الآن أي مبرر لاستبعاد الولايات المتحدة من قائمة الدول غير الصديقة لروسيا. 16.09.2025

وقال ريابكوف للصحفيين: "نحن في بداية الطريق. أعتقد أنه من السابق لأوانه الحديث عن مثل هذه القرارات، بل لا يوجد أي مبرر لها. نرى إرادة سياسية معينة لدى واشنطن في هذا الصدد، لكن النتائج غير كافية، بما في ذلك على الصعيد الثنائي البحت".وأضاف ريابكوف: "سنعمل بجد، ومن الجيد أن زملاءنا الأمريكيين يظهرون استعدادهم لمواصلة الحوار معنا بشأن جميع القضايا، بما في ذلك القضايا الأكثر صعوبة".من جهتها، أعلنت السفارة الأمريكية في موسكو، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة مستعدة لمواصلة المفاوضات مع روسيا لإزالة ما وصفته بـ"عوامل التوتر"، مشيرة إلى أن هذا المسار يشكل منصة بنّاءة لإجراء حوار مستمر حول استقرار عمل البعثات الدبلوماسية بين البلدين.وفي وقت سابق، صرح نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا يرى جدوى من عزل روسيا اقتصاديًا، مشيرا إلى أن ترامب منفتح على مجموعة كاملة من الاتفاقيات الاقتصادية مع روسيا ‏في حال تسوية الصراع في أوكرانيا.ريابكوف عن اللقاء المرتقب بين بوتين وترامب: نأمل أن يعطي زخما لتطبيع العلاقاتموسكو: قد يعقد قريبا اتفاق جديد لتبادل السجناء مع واشنطن

