واشنطن تعلن استعدادها لمواصلة المحادثات مع موسكو لإزالة عوامل التوتر
واشنطن تعلن استعدادها لمواصلة المحادثات مع موسكو لإزالة عوامل التوتر
أعلنت السفارة الأمريكية في موسكو أن الولايات المتحدة مستعدة لمواصلة المفاوضات مع روسيا لإزالة ما وصفته بـ "عوامل التوتر"، مشيرة إلى أن هذا المسار يشكل منصة... 13.08.2025
وأضافت السفارة، في تصريح لصحيفة "إزفيستيا" الروسية، أن المحادثات مع الجانب الروسي تركزت على استعادة وظائف البعثات الدبلوماسية في موسكو وواشنطن، وليس على تطبيع أو تحسين أوسع للعلاقات، مؤكدة التطلع إلى مواصلة هذه المفاوضات في المستقبل في وقت مناسب للطرفين.وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قد صرح في وقت سابق لوكالة "سبوتنيك" بأن جولة جديدة من المشاورات بين موسكو وواشنطن قد تُعقد قبل نهاية الصيف، مضيفاً أن روسيا لا ترغب في إطالة فترة التوقف بين الجولات.يُذكر أن روسيا والولايات المتحدة اختتمتا في إسطنبول، في أبريل/ نيسان الماضي، الجولة الثانية من المحادثات بشأن استعادة العمل الكامل للبعثات الدبلوماسية.وأفادت وزارة الخارجية الروسية بأن الجانبين تبادلا مذكرات تؤكد الاتفاق على الالتزام المتبادل بتسهيل الخدمات المصرفية والمالية للبعثات، إضافة إلى تمكين روسيا من دفع مساهماتها في ميزانيات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.
أعلنت السفارة الأمريكية في موسكو أن الولايات المتحدة مستعدة لمواصلة المفاوضات مع روسيا لإزالة ما وصفته بـ "عوامل التوتر"، مشيرة إلى أن هذا المسار يشكل منصة بنّاءة لإجراء حوار مستمر حول استقرار عمل البعثات الدبلوماسية بين البلدين.
وأضافت السفارة، في تصريح لصحيفة "إزفيستيا" الروسية، أن المحادثات مع الجانب الروسي تركزت على استعادة وظائف البعثات الدبلوماسية في موسكو وواشنطن، وليس على تطبيع أو تحسين أوسع للعلاقات، مؤكدة التطلع إلى مواصلة هذه المفاوضات في المستقبل في وقت مناسب للطرفين.
وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قد صرح في وقت سابق لوكالة "سبوتنيك
" بأن جولة جديدة من المشاورات بين موسكو وواشنطن قد تُعقد قبل نهاية الصيف، مضيفاً أن روسيا لا ترغب في إطالة فترة التوقف بين الجولات.
يُذكر أن روسيا والولايات المتحدة اختتمتا في إسطنبول، في أبريل/ نيسان الماضي، الجولة الثانية من المحادثات بشأن استعادة العمل الكامل للبعثات الدبلوماسية.
وأفادت وزارة الخارجية الروسية بأن الجانبين تبادلا مذكرات تؤكد الاتفاق على الالتزام المتبادل بتسهيل الخدمات المصرفية والمالية للبعثات، إضافة إلى تمكين روسيا من دفع مساهماتها في ميزانيات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.