واشنطن تعلن استعدادها لمواصلة المحادثات مع موسكو لإزالة عوامل التوتر

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
09:22 GMT
35 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
من الملعب
خيبة لبنانية في بطولة آسيا لكرة السلة... والصين تواصل التألق والأردن يودّع
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:26 GMT
34 د
بلا قيود
خبير مائي: الجفاف سيؤثر على الزراعة العراقية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطرح صفقة شاملة لإنهاء الحرب في غزة، و ترامب يمنح إسرائيل حق السماح لحماس بالبقاء في القطاع
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:42 GMT
17 د
من الملعب
خيبة لبنانية في بطولة آسيا لكرة السلة... والصين تواصل التألق والأردن يودّع
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
10:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
16:48 GMT
11 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250813/-واشنطن-تعلن-استعدادها-لمواصلة-المحادثات-مع-موسكو-لإزالة-عوامل-التوتر-1103666128.html
واشنطن تعلن استعدادها لمواصلة المحادثات مع موسكو لإزالة عوامل التوتر
واشنطن تعلن استعدادها لمواصلة المحادثات مع موسكو لإزالة عوامل التوتر
سبوتنيك عربي
أعلنت السفارة الأمريكية في موسكو أن الولايات المتحدة مستعدة لمواصلة المفاوضات مع روسيا لإزالة ما وصفته بـ "عوامل التوتر"، مشيرة إلى أن هذا المسار يشكل منصة... 13.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-13T01:56+0000
2025-08-13T01:56+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102558/67/1025586735_0:21:3072:1749_1920x0_80_0_0_6550bd2b1f080496cf0933b7a28862da.jpg
وأضافت السفارة، في تصريح لصحيفة "إزفيستيا" الروسية، أن المحادثات مع الجانب الروسي تركزت على استعادة وظائف البعثات الدبلوماسية في موسكو وواشنطن، وليس على تطبيع أو تحسين أوسع للعلاقات، مؤكدة التطلع إلى مواصلة هذه المفاوضات في المستقبل في وقت مناسب للطرفين.وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قد صرح في وقت سابق لوكالة "سبوتنيك" بأن جولة جديدة من المشاورات بين موسكو وواشنطن قد تُعقد قبل نهاية الصيف، مضيفاً أن روسيا لا ترغب في إطالة فترة التوقف بين الجولات.يُذكر أن روسيا والولايات المتحدة اختتمتا في إسطنبول، في أبريل/ نيسان الماضي، الجولة الثانية من المحادثات بشأن استعادة العمل الكامل للبعثات الدبلوماسية.وأفادت وزارة الخارجية الروسية بأن الجانبين تبادلا مذكرات تؤكد الاتفاق على الالتزام المتبادل بتسهيل الخدمات المصرفية والمالية للبعثات، إضافة إلى تمكين روسيا من دفع مساهماتها في ميزانيات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.
https://sarabic.ae/20250812/نائبة-أمريكية-روسيا-والولايات-المتحدة-يمكنهما-تخفيف-التوترات-في-العالم-إذا-عملا-معا-1103622360.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102558/67/1025586735_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_26d01b738cf0f296e7d26b1066ca6dff.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

واشنطن تعلن استعدادها لمواصلة المحادثات مع موسكو لإزالة عوامل التوتر

01:56 GMT 13.08.2025
© Sputnik . Ilya Pitalevالسفارة الأمريكية في موسكو
السفارة الأمريكية في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2025
© Sputnik . Ilya Pitalev
تابعنا عبر
أعلنت السفارة الأمريكية في موسكو أن الولايات المتحدة مستعدة لمواصلة المفاوضات مع روسيا لإزالة ما وصفته بـ "عوامل التوتر"، مشيرة إلى أن هذا المسار يشكل منصة بنّاءة لإجراء حوار مستمر حول استقرار عمل البعثات الدبلوماسية بين البلدين.
وأضافت السفارة، في تصريح لصحيفة "إزفيستيا" الروسية، أن المحادثات مع الجانب الروسي تركزت على استعادة وظائف البعثات الدبلوماسية في موسكو وواشنطن، وليس على تطبيع أو تحسين أوسع للعلاقات، مؤكدة التطلع إلى مواصلة هذه المفاوضات في المستقبل في وقت مناسب للطرفين.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلتقي بالرئيس فلاديمير بوتين خلال قمة مجموعة العرين في أوساكا، اليابان 28 يونيو 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2025
نائبة أمريكية: روسيا والولايات المتحدة يمكنهما تخفيف التوترات في العالم إذا عملا معا
أمس, 03:30 GMT
وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قد صرح في وقت سابق لوكالة "سبوتنيك" بأن جولة جديدة من المشاورات بين موسكو وواشنطن قد تُعقد قبل نهاية الصيف، مضيفاً أن روسيا لا ترغب في إطالة فترة التوقف بين الجولات.
يُذكر أن روسيا والولايات المتحدة اختتمتا في إسطنبول، في أبريل/ نيسان الماضي، الجولة الثانية من المحادثات بشأن استعادة العمل الكامل للبعثات الدبلوماسية.
وأفادت وزارة الخارجية الروسية بأن الجانبين تبادلا مذكرات تؤكد الاتفاق على الالتزام المتبادل بتسهيل الخدمات المصرفية والمالية للبعثات، إضافة إلى تمكين روسيا من دفع مساهماتها في ميزانيات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала