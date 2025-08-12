https://sarabic.ae/20250812/نائبة-أمريكية-روسيا-والولايات-المتحدة-يمكنهما-تخفيف-التوترات-في-العالم-إذا-عملا-معا-1103622360.html
نائبة أمريكية: روسيا والولايات المتحدة يمكنهما تخفيف التوترات في العالم إذا عملا معا
صرحت آنا بولينا لونا، النائبة الجمهورية في الكونغرس الأمريكي (السلطة التشريعية)، اليوم الثلاثاء، بأن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، يمكنهما تخفيف التوترات... 12.08.2025, سبوتنيك عربي
وقالت بولينا في حديث "سبوتنيك": "بلدينا لديهما القدرة على تخفيف التوترات في العالم، ويمكن لذلك أن يحدث فقط، إذا تمكنا من العمل معا".وكان الكرملين والبيت الأبيض، أعلنا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، سيلتقيان في ألاسكا يوم 15 أغسطس/ آب الجاري.وكشف يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن المبعوث الخاص لترامب، ستيف ويتكوف، طرح خلال زيارته لموسكو خيار عقد لقاء ثلاثي بين بوتين وترامب وزيلينسكي، لكن موسكو لم تعلق، مفضلة التركيز على التحضير للقمة الثنائية.من جانبه، أكد زيلينسكي، تعليقا على القمة المرتقبة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، أنه "لن يقدم أي تنازلات إقليمية"، على حد قوله.
نائبة أمريكية: روسيا والولايات المتحدة يمكنهما تخفيف التوترات في العالم إذا عملا معا
03:30 GMT 12.08.2025 (تم التحديث: 04:56 GMT 12.08.2025)
صرحت آنا بولينا لونا، النائبة الجمهورية في الكونغرس الأمريكي (السلطة التشريعية)، اليوم الثلاثاء، بأن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، يمكنهما تخفيف التوترات في العالم إذا عملا معا.
وقالت بولينا في حديث "سبوتنيك": "بلدينا لديهما القدرة على تخفيف التوترات
في العالم، ويمكن لذلك أن يحدث فقط، إذا تمكنا من العمل معا".
وكان الكرملين والبيت الأبيض، أعلنا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، سيلتقيان في ألاسكا يوم 15 أغسطس/ آب الجاري.
وكشف يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن المبعوث الخاص لترامب، ستيف ويتكوف، طرح خلال زيارته لموسكو خيار عقد لقاء ثلاثي بين بوتين وترامب وزيلينسكي، لكن موسكو لم تعلق، مفضلة التركيز على التحضير للقمة الثنائية.
وكان الرئيس بوتين، قد صرح الخميس الماضي، بأن لقاءه مع زيلينسكي "ممكن"، لكنه شدد على أن مثل هذه المفاوضات تحتاج إلى شروط "لا تزال بعيدة عن التحقق".
من جانبه، أكد زيلينسكي، تعليقا على القمة المرتقبة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، أنه "لن يقدم أي تنازلات إقليمية"، على حد قوله.