نائب حاكم: القواعد العسكرية في ألاسكا قد تكون المكان الأمثل للقاء بين بوتين وترامب
نائب حاكم: القواعد العسكرية في ألاسكا قد تكون المكان الأمثل للقاء بين بوتين وترامب
صرّح لورين ليمان، نائب حاكم ألاسكا السابق، اليوم الثلاثاء، بأن القواعد العسكرية الأمريكية في ألاسكا قد تكون المكان الأمثل للقاء المرتقب بين الرئيسين الروسي... 12.08.2025
ألاسكا - سبوتنيك. وقال لورين ليمان في حديث لوكالة "سبوتنيم":" في مثل هذه الحالات، من الضروري التفكير في الأمن، ويجب أيضًا وجود مطارات قريبة، نظرًا لكثرة الضيوف، وفي هذا الصدد، يتبادر إلى الذهن مكانيين ، أحدهما قاعدة إلمندورف-ريتشاردسون العسكرية بالقرب من أنكوريج.. ".والمكان الثاني الذي ذكره هو قاعدة إيلسون العسكرية بالقرب من فيربانكس.ولم يستبعد ليمان أن يشعر الزعيم الروسي بعدم الارتياح في القاعدة العسكرية الأمريكية. ومع ذلك، أكد أن الإجراءات الأمنية هناك ستكون على أعلى مستوى. ورأى أن مناطق أخرى عديدة في ألاسكا قد تستضيف الاجتماع، لكنها قد لا تستوعب مئات الآلاف من الضيوف.يذكر أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب من المقرر أن يعقدا لقاء في ولاية ألاسكا الأمريكية يوم 15 أغسطس، ويبحثا في تسوية النزاع الأوكراني.
نائب حاكم: القواعد العسكرية في ألاسكا قد تكون المكان الأمثل للقاء بين بوتين وترامب
