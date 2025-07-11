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القوات الروسية تحرر بلدة زيليونايا دولينا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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https://sarabic.ae/20250711/موسكو-قد-يعقد-قريبا-اتفاق-جديد-لتبادل-السجناء-مع-واشنطن-1102577977.html
موسكو: قد يعقد قريبا اتفاق جديد لتبادل السجناء مع واشنطن
موسكو: قد يعقد قريبا اتفاق جديد لتبادل السجناء مع واشنطن
سبوتنيك عربي
أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الجمعة، أنه قد يعقد قريبا اتفاق جديد لتبادل السجناء بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، من دون... 11.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-11T05:45+0000
2025-07-11T05:45+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
تبادل المعتقلين
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وقال ريابكوف في تصريحات لـ"سبوتنيك": "لا تزال مسألة تبادل السجناء مطروحة، لكن المخططات، وخاصة الشخصيات، غير قابلة للنشر حتى يتم التوصل إلى اتفاق"، مؤكدًا "قيام الأجهزة المعنية الروسية بالتواصل اللازم في هذا الصدد".وفي شهر أبريل/ نيسان الماضي، جرت العملية الثانية لتبادل السجناء بين روسيا والولايات المتحدة، خلال فترة الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وجاء في البيان: "في 10 أبريل (الماضي)، عاد المواطن الروسي آرتور بتروف، إلى وطنه عبر مطار أبو ظبي بوساطة إماراتية، بعد أن احتجز بطلب أمريكي عام 2023 في قبرص، التي سلمته لواشنطن عام 2024، حيث اتهم بانتهاك قانون مراقبة الصادرات، وكان معرضًا للسجن 20 عاما في الولايات المتحدة".في المقابل، أكد المتحدث باسم وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، حينها، أن "عملية تبادل السجناء تؤكد أهمية الحوار بين الولايات المتحدة وروسيا".
https://sarabic.ae/20250410/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يكشف-عن-تبادل-سجناء-بين-روسيا-وأمريكا-بوساطة-إماراتية-1099404011.html
https://sarabic.ae/20240804/ترامب-يعترف-بأن-بوتين-أبرم-صفقة-عظيمة-بشأن-تبادل-السجناء-1091395193.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, تبادل المعتقلين
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, تبادل المعتقلين

موسكو: قد يعقد قريبا اتفاق جديد لتبادل السجناء مع واشنطن

05:45 GMT 11.07.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstovaمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstova
تابعنا عبر
أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الجمعة، أنه قد يعقد قريبا اتفاق جديد لتبادل السجناء بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، من دون تحديد موعد دقيق لذلك.
وقال ريابكوف في تصريحات لـ"سبوتنيك": "لا تزال مسألة تبادل السجناء مطروحة، لكن المخططات، وخاصة الشخصيات، غير قابلة للنشر حتى يتم التوصل إلى اتفاق"، مؤكدًا "قيام الأجهزة المعنية الروسية بالتواصل اللازم في هذا الصدد".
وأضاف: "لكن موعد حدوث هذا الاتفاق، والإطار الزمني له، لا يزالان غير واضحين، بسبب عوامل عدة، بما في ذلك السياق العام للعلاقات بين البلدين".
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الأمن الفيدرالي الروسي يكشف عن تبادل سجناء بين روسيا وأمريكا بوساطة إماراتية
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وفي شهر أبريل/ نيسان الماضي، جرت العملية الثانية لتبادل السجناء بين روسيا والولايات المتحدة، خلال فترة الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأعلن الأمن الفيدرالي الروسي، في بيان، أنه "بوساطة إماراتية، تم تنفيذ عملية لتبادل الموقوفين والسجناء مع الولايات المتحدة في مطار أبو ظبي".

وجاء في البيان: "في 10 أبريل (الماضي)، عاد المواطن الروسي آرتور بتروف، إلى وطنه عبر مطار أبو ظبي بوساطة إماراتية، بعد أن احتجز بطلب أمريكي عام 2023 في قبرص، التي سلمته لواشنطن عام 2024، حيث اتهم بانتهاك قانون مراقبة الصادرات، وكان معرضًا للسجن 20 عاما في الولايات المتحدة".
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وأضاف بيان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: "تم استبدال بيتروف، بالمواطنة الأمريكية كسينيا كاريلينا، التي تحمل الجنسية الروسية، وحُكم عليها في روسيا بالسجن 12 عاما بتهمة الخيانة العظمى وتقديم مساعدة مالية لدولة أجنبية".

في المقابل، أكد المتحدث باسم وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، حينها، أن "عملية تبادل السجناء تؤكد أهمية الحوار بين الولايات المتحدة وروسيا".
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