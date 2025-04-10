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القوات الروسية تستهدف مطارات عسكرية ومرافق تخزين أسلحة صاروخية أوكرانية
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الأمن الفيدرالي الروسي يكشف عن تبادل سجناء بين روسيا وأمريكا بوساطة إماراتية
الأمن الفيدرالي الروسي يكشف عن تبادل سجناء بين روسيا وأمريكا بوساطة إماراتية
سبوتنيك عربي
أفاد مركز العلاقات العامة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، عن تبادل سجناء بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، بوساطة إماراتية. 10.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-10T10:55+0000
2025-04-10T11:01+0000
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وذكر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن المواطن الروسي آرتور بتروف، المحتجز في قبرص بناء على طلب الولايات المتحدة، تم تبادله بوساطة الإمارات العربية المتحدة مقابل كسينيا كاريلينا، المدانة بالخيانة.وعاد المواطن الروسي آرتور بتروف إلى وطنه عبر مطار أبوظبي الدولي بوساطة دولة الإمارات العربية المتحدة. وكان المواطن الروسي قد احتجز بناءً على طلب أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية، في عام 2023، في جمهورية قبرص، وسلّم، في عام 2024، إلى الولايات المتحدة، حيث اتهم بتروف بانتهاك قانون مراقبة الصادرات، وفقًا لبيان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي.وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، جون راتكليف، أن روسيا والولايات المتحدة أجرتا عملية تبادل للأسرى، صباح اليوم الخميس، في أبو ظبي.وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية راتكليف تحدث عبر الهاتف مع مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف، عدة مرات منذ توليه منصبه، كما تحدث أيضا مع رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين.ويشار إلى أن بتروف كان يواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 20 عاما في الولايات المتحدة. كما أعربت الخدمة الخاصة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن امتنانها لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على المساعدة التي قدمتها.أسير أوكراني يعترف بتصفية مدنيين في قبو بمقاطعة كورسك الروسية... فيديوإعدام سجين أمريكي بطريقة قديمة بعد رفضه الموت بالحقنة
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار الإمارات العربية المتحدة
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار الإمارات العربية المتحدة

الأمن الفيدرالي الروسي يكشف عن تبادل سجناء بين روسيا وأمريكا بوساطة إماراتية

10:55 GMT 10.04.2025 (تم التحديث: 11:01 GMT 10.04.2025)
© ФСБ РФ / الانتقال إلى بنك الصور روسيا والولايات المتحدة تجريان عملية تبادل للسجناء في أبوظبي
 روسيا والولايات المتحدة تجريان عملية تبادل للسجناء في أبوظبي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2025
© ФСБ РФ
/
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تابعنا عبر
أفاد مركز العلاقات العامة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، عن تبادل سجناء بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، بوساطة إماراتية.
وذكر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن المواطن الروسي آرتور بتروف، المحتجز في قبرص بناء على طلب الولايات المتحدة، تم تبادله بوساطة الإمارات العربية المتحدة مقابل كسينيا كاريلينا، المدانة بالخيانة.
وعاد المواطن الروسي آرتور بتروف إلى وطنه عبر مطار أبوظبي الدولي بوساطة دولة الإمارات العربية المتحدة. وكان المواطن الروسي قد احتجز بناءً على طلب أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية، في عام 2023، في جمهورية قبرص، وسلّم، في عام 2024، إلى الولايات المتحدة، حيث اتهم بتروف بانتهاك قانون مراقبة الصادرات، وفقًا لبيان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي.

وجاء في البيان: "تم تبادل بتروف بالمواطنة الأمريكية كسينيا كاريلينا، التي تحمل الجنسية الروسية أيضًا، وحكم عليها بالسجن 12 عامًا في سجن جزائي تابع للنظام العام بتهمة الخيانة العظمى وتقديم مساعدة مالية لدولة أجنبية. وفي أبريل/نيسان 2025، صدر عفو عن كاريلينا بموجب مرسوم صادر عن رئيس روسيا الاتحادية".

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ريابكوف: روسيا ستواصل المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن تبادل الأسرى
30 يناير 2023, 06:29 GMT
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، جون راتكليف، أن روسيا والولايات المتحدة أجرتا عملية تبادل للأسرى، صباح اليوم الخميس، في أبو ظبي.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، قال راتكليف، الذي كان حاضرا في مطار أبو ظبي أثناء عملية التبادل: "اليوم، أعاد الرئيس ترامب أمريكيا آخر محتجزا ظلمًا من روسيا".

جندي أوكراني أسير في مطبخ أحد السجون بجمهورية دونباس الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2024
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"عملية جراحية استمرت لساعات"... أسير أوكراني يروي كيف أنقذ الروس حياته بعد إلقاء القبض عليه
13 أغسطس 2024, 12:14 GMT
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية راتكليف تحدث عبر الهاتف مع مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف، عدة مرات منذ توليه منصبه، كما تحدث أيضا مع رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين.
ويشار إلى أن بتروف كان يواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 20 عاما في الولايات المتحدة. كما أعربت الخدمة الخاصة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن امتنانها لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على المساعدة التي قدمتها.
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