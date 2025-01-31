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القوات الروسية تحرر بلدة نوفوفاسيليفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250131/أسير-أوكراني-يعترف-بتصفية-مدنيين-في-قبو-بمقاطعة-كورسك-الروسية-فيديو-1097345425.html
أسير أوكراني يعترف بتصفية مدنيين في قبو بمقاطعة كورسك الروسية... فيديو
أسير أوكراني يعترف بتصفية مدنيين في قبو بمقاطعة كورسك الروسية... فيديو
سبوتنيك عربي
اعترف الأسير والمتشدد الأوكراني يفغيني فابريسينكو، المتورط بارتكاب جرائم عنيفة بمقاطعة كورسك الروسية، بأن عناصر القوات المسلحة الأوكرانية، الذين هاجموا قرية... 31.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-31T10:51+0000
2025-01-31T10:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال فابريسينكو: "لقد وصلنا إلى هناك. رأينا أن هناك أجدادا (كبار السن). أخرجناهم وقيدناهم وحملناهم إلى الطابق السفلي وألقينا عليهم قنبلة يدوية".وأوضح الأسير الأوكراني أن "الجثث... تم التخلص منها من قبل لوائنا".وفي سياق متصل، أكدت المتحدثة باسم لجنة التحقيقات الفيدرالية الروسية، سفيتلانا بيترينكو، لوكالة "سبوتنيك"، أن 5 من مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية، قتلوا 22 مدنيًا في قرية روسكويه بوريتشنويه في مقاطعة كورسك الروسية، من بينهم 8 نساء تم اغتصابهن، وأخفوا الجثث في الأقبية.وأثبت التحقيق أنه في الفترة من 28 سبتمبر/ أيلول إلى 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، قام فابريسينكو، و"موتيل" و"بروفودنيك" و"خودوجنيك"، بناءً على أوامر القائد الذي يحمل إشارة النداء "كوم"، بقتل 11 رجلاً و3 نساء في قرية روسكويه بوريتشنويه.وقام المحققون التابعون للجنة بالتعاون مع جنود وزارة الدفاع الروسية، بانتشال جثث المدنيين القتلى من الأماكن التي أشار إليها المتهمون، وقد صدرت الأوامر بإجراء الفحوصات اللازمة من قبل الخبراء.مسلحون من القوات الأوكرانية يقتلون 22 مدنيا في مقاطعة كورسك الروسية... فيديو
https://sarabic.ae/20250131/أسير-أوكراني-يكشف-تفاصيل-مروعة-عن-جرائم-قتل-واغتصاب-بحق-مدنيين-في-مقاطعة-كورسك-الروسية-فيديو-1097335083.html
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أسير أوكراني يعترف بتصفية مدنيين في قبو بمقاطعة كورسك الروسية... فيديو

10:51 GMT 31.01.2025 (تم التحديث: 10:54 GMT 31.01.2025)
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورجندي أوكراني أسير في مطبخ أحد السجون بجمهورية دونباس الشعبية
جندي أوكراني أسير في مطبخ أحد السجون بجمهورية دونباس الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2025
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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تابعنا عبر
اعترف الأسير والمتشدد الأوكراني يفغيني فابريسينكو، المتورط بارتكاب جرائم عنيفة بمقاطعة كورسك الروسية، بأن عناصر القوات المسلحة الأوكرانية، الذين هاجموا قرية روسكويه بوريتشنويه في المقاطعة، قاموا بتقييد 6 قرويين وإنزالهم إلى قبو وألقوا قنبلة يدوية عليهم.
وقال فابريسينكو: "لقد وصلنا إلى هناك. رأينا أن هناك أجدادا (كبار السن). أخرجناهم وقيدناهم وحملناهم إلى الطابق السفلي وألقينا عليهم قنبلة يدوية".

وأوضح أنهم أرسلوا 6 أشخاص، 3 جدات و3 أجداد، إلى القبو.

وأوضح الأسير الأوكراني أن "الجثث... تم التخلص منها من قبل لوائنا".

وبحسب قوله، فإن المواطنين الروس كانوا يعلمون أن جنود القوات المسلحة الأوكرانية سيفعلون هذا. وأضاف: "لقد أخبرهم قائد مجموعتنا بذلك... وكان هو الذي يتواصل، وليس نحن".

وفي سياق متصل، أكدت المتحدثة باسم لجنة التحقيقات الفيدرالية الروسية، سفيتلانا بيترينكو، لوكالة "سبوتنيك"، أن 5 من مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية، قتلوا 22 مدنيًا في قرية روسكويه بوريتشنويه في مقاطعة كورسك الروسية، من بينهم 8 نساء تم اغتصابهن، وأخفوا الجثث في الأقبية.
أسير حرب أوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أسير أوكراني يكشف تفاصيل مروعة عن جرائم قتل واغتصاب بحق مدنيين في مقاطعة كورسك الروسية... فيديو
07:28 GMT
وأثبت التحقيق أنه في الفترة من 28 سبتمبر/ أيلول إلى 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، قام فابريسينكو، و"موتيل" و"بروفودنيك" و"خودوجنيك"، بناءً على أوامر القائد الذي يحمل إشارة النداء "كوم"، بقتل 11 رجلاً و3 نساء في قرية روسكويه بوريتشنويه.

وبالإضافة إلى ذلك، قاموا باغتصاب 8 نساء، ثم تم قتلهن. وبعد ذلك، قاموا بنقل جثث المواطنين الـ22، الذين قتلوهم إلى أقبية المنازل.

وقام المحققون التابعون للجنة بالتعاون مع جنود وزارة الدفاع الروسية، بانتشال جثث المدنيين القتلى من الأماكن التي أشار إليها المتهمون، وقد صدرت الأوامر بإجراء الفحوصات اللازمة من قبل الخبراء.
مسلحون من القوات الأوكرانية يقتلون 22 مدنيا في مقاطعة كورسك الروسية... فيديو
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Бойыотряда специального назначения Эспаньола ВС РФ работают по позициям ВСУ на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:12 GMT
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