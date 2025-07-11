https://sarabic.ae/20250711/موسكو-الاتجاه-الإيجابي-في-العلاقات-الروسية-الأمريكية-لا-يتلاشى--1102576849.html
الخارجية الروسية: الاتجاه الإيجابي في العلاقات بين موسكو وواشنطن لا يتلاشى
الخارجية الروسية: الاتجاه الإيجابي في العلاقات بين موسكو وواشنطن لا يتلاشى
سبوتنيك عربي
صرّح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الجمعة، بأن "الاتجاه الإيجابي في العلاقات الروسية الأمريكية، لا يتلاشى"، مؤكدًا أن "الولايات المتحدة تتصرف... 11.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-11T04:34+0000
2025-07-11T04:34+0000
2025-07-11T05:11+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
تطبيع العلاقات
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وقال ريابكوف في تصريح لـ"سبوتنيك": "لا أتفق مع تلاشي الاتجاه الإيجابي في العلاقات بين موسكو وواشنطن"، وأضاف: "الإدارة الأمريكية الحالية تتصرف بطريقة غير مستقيمة في هذا الشأن وغيره. لا أجرؤ على القول إنهم يتبعون بثبات مسارًا ثابتًا ونهائيًا".وأضاف ريابكوف: "أعتقد أن الخبرة الدولية الواسعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والخبرة التي تراكمت لدينا معًا، والتي كانت مثيرة للجدل خلال فترة رئاسته الأولى، تُتيح لنا فهم ما يحدث بشكل أفضل، وعدم تضخيم ما يجب تضخيمه، بل العمل بهدوء على أجندة إيجابية".وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد التقى أمس الخميس، مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، على هامش فعاليات رابطة "آسيان" في كوالالمبور.وأكد بيان الخارجية الروسية على استمرار الحوار البنّاء والقائم على الاحترام المتبادل بين وزارتي خارجية روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن مجموعة واسعة من المسائل المشتركة.
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, تطبيع العلاقات
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, تطبيع العلاقات
الخارجية الروسية: الاتجاه الإيجابي في العلاقات بين موسكو وواشنطن لا يتلاشى
04:34 GMT 11.07.2025 (تم التحديث: 05:11 GMT 11.07.2025)
صرّح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الجمعة، بأن "الاتجاه الإيجابي في العلاقات الروسية الأمريكية، لا يتلاشى"، مؤكدًا أن "الولايات المتحدة تتصرف بشكل غير مستقيم في هذا الصدد، وأن موسكو لا تبالغ في هذا الأمر".
وقال ريابكوف في تصريح لـ"سبوتنيك": "لا أتفق مع تلاشي الاتجاه الإيجابي في العلاقات بين موسكو
وواشنطن"، وأضاف: "الإدارة الأمريكية الحالية تتصرف بطريقة غير مستقيمة في هذا الشأن وغيره. لا أجرؤ على القول إنهم يتبعون بثبات مسارًا ثابتًا ونهائيًا".
وأشار إلى أن "موسكو لا تبالغ في هذا الأمر، وهي تُعلم الأمريكيين، من خلال القنوات المستخدمة على مستوى العمل، بمجموعة أولوياتها ونهجها بوضوح وتميز ومنطقية، ولذلك، فأن واشنطن متأكدة من رغبة موسكو الصادقة في تطبيع العلاقات".
وأضاف ريابكوف: "أعتقد أن الخبرة الدولية الواسعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والخبرة التي تراكمت لدينا معًا، والتي كانت مثيرة للجدل خلال فترة رئاسته الأولى، تُتيح لنا فهم ما يحدث بشكل أفضل، وعدم تضخيم ما يجب تضخيمه، بل العمل بهدوء على أجندة إيجابية".
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد التقى أمس الخميس، مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، على هامش فعاليات رابطة "آسيان" في كوالالمبور.
وأشارت وزارة الخارجية الروسية، في بيان عقب الاجتماع، إلى أن الجانبين الروسي والأمريكي، "أكدا التزامهما المتبادل بإيجاد حلول سلمية للصراعات واستعادة التعاون الاقتصادي والإنساني، واستمرار التواصل بين مجتمعي البلدين، واستئناف الرحلات الجوية المباشرة، وأهمية مواصلة العمل لتطبيع عمل البعثات الدبلوماسية لدى الدولتين".
وأكد بيان الخارجية الروسية على استمرار الحوار البنّاء والقائم على الاحترام المتبادل بين وزارتي خارجية روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن مجموعة واسعة من المسائل المشتركة.