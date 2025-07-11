https://sarabic.ae/20250711/موسكو-الاتجاه-الإيجابي-في-العلاقات-الروسية-الأمريكية-لا-يتلاشى--1102576849.html

الخارجية الروسية: الاتجاه الإيجابي في العلاقات بين موسكو وواشنطن لا يتلاشى

الخارجية الروسية: الاتجاه الإيجابي في العلاقات بين موسكو وواشنطن لا يتلاشى

سبوتنيك عربي

صرّح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الجمعة، بأن "الاتجاه الإيجابي في العلاقات الروسية الأمريكية، لا يتلاشى"، مؤكدًا أن "الولايات المتحدة تتصرف... 11.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-11T04:34+0000

2025-07-11T04:34+0000

2025-07-11T05:11+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

تطبيع العلاقات

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104408/71/1044087178_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6c7c0b5919140bde0f2d8ba5d585ced2.jpg

وقال ريابكوف في تصريح لـ"سبوتنيك": "لا أتفق مع تلاشي الاتجاه الإيجابي في العلاقات بين موسكو وواشنطن"، وأضاف: "الإدارة الأمريكية الحالية تتصرف بطريقة غير مستقيمة في هذا الشأن وغيره. لا أجرؤ على القول إنهم يتبعون بثبات مسارًا ثابتًا ونهائيًا".وأضاف ريابكوف: "أعتقد أن الخبرة الدولية الواسعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والخبرة التي تراكمت لدينا معًا، والتي كانت مثيرة للجدل خلال فترة رئاسته الأولى، تُتيح لنا فهم ما يحدث بشكل أفضل، وعدم تضخيم ما يجب تضخيمه، بل العمل بهدوء على أجندة إيجابية".وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد التقى أمس الخميس، مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، على هامش فعاليات رابطة "آسيان" في كوالالمبور.وأكد بيان الخارجية الروسية على استمرار الحوار البنّاء والقائم على الاحترام المتبادل بين وزارتي خارجية روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن مجموعة واسعة من المسائل المشتركة.

https://sarabic.ae/20250616/الخارجية-الروسية-الولايات-المتحدة-تلغي-المشاورات-مع-روسيا-بشأن-تطبيع-عمل-السفارات-1101713317.html

https://sarabic.ae/20250611/الكرملين-يكشف-تفاصيل-الجولة-المقبلة-من-المفاوضات-مع-واشنطن-1101554715.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, تطبيع العلاقات