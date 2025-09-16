https://sarabic.ae/20250916/لافروف-هناك-دول-ذات-حكومات-غير-صديقة-لموسكو-1104900101.html

لافروف: هناك دول ذات حكومات غير صديقة لموسكو

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا تتخلى تدريجيًا عن مصطلح "الدول غير الصديقة"، فهناك دولٌ ذات حكومات "غير صديقة" لموسكو. 16.09.2025, سبوتنيك عربي

روسيا

وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الثلاثاء حول التحضيرات لمسابقة "إنترفيجن" الموسيقية الدولية في روسيا: "نبتعد تدريجيًا عن مصطلح الدول غير الصديقة، رغم أنه لا يزال واردًا في التشريعات. ولكن، كما أكد الرئيس (الروسي فلاديمير بوتين)، في الآونة الأخيرة، على ما أعتقد، في إحدى فعاليات فلاديفوستوك، أنه لا توجد دول غير صديقة، بل هناك دول ذات حكومات غير صديقة تجاه روسيا".وتابع: "آمل أن نتمكن قريبا من الإعلان، إن لم يكن خلال المباراة النهائية، فبعدها بفترة وجيزة، عن المكان المخطط لإقامة المسابقة المقبلة".وأشار الوزير الروسي إلى أنه وخلال القرعة التي جرت في وقت سابق، تم تحديد ترتيب العروض، حيث ستبدأ كوبا العرض، وتنتهي الهند.وأكد لافروف أنه تم إصدار تأشيرات دخول لجميع المشاركين وضيوف مسابقة "إنترفيجن" الموسيقية بشكل مبسط ومريح، كما تم الاتفاق على نظام جمركي خاص مع هيئة الجمارك الفيدرالية.ووقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسومًا سابقًا بشأن إقامة المسابقة الموسيقية الدولية "إنترفيجن" في موسكو وضواحيها عام 2025.وستُقام نهائيات "إنترفيجن-2025" في موسكو، في 20 سبتمبر/ أيلول الجاري، بمشاركة فنانين من 23 دولة، بما في ذلك دول من مجموعة "بريكس" (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا)، ودول رابطة الدول المستقلة، وأمريكا اللاتينية، وآسيا، وأفريقيا.وتجدر الإشارة إلى أن "إنترفيجن" هي مسابقة دولية للموسيقى تهدف إلى أن تكون منصة للحوار الثقافي المفتوح، ويعبّر المشاركون من خلال فنهم عن القيم الروحية والأخلاقية لشعوبهم، بينما يتيح المهرجان للجمهور فرصة الانغماس في التراث الثقافي والتقاليد والإبداع الفريد لكل دولة.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حول المسابقة، إن روسيا تفتخر بأنها ستصبح مركز جذب للمواهب من جميع أنحاء العالم من خلال المسابقة الموسيقية الدولية "إنترفيجن 2025"."إنترفيجن" هي مسابقة موسيقية أقيمت منذ أواخر الستينيات كبديل مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن"، في المقام الأول من قبل بلدان المعسكر الاشتراكي، ولكن دول من جميع أنحاء العالم شاركت فيها، مثل كندا وإسبانيا والبرتغال والمغربالفنان مصطفى سعد لـ"سبوتنيك": روسيا تلعب دورا عاما في دعم الثقافة وتعزيز التواصل بين الشعوب... فيديومن أول لحن إلى "إنترفيجن 2025".. رحلة زينة عماد لإيصال الموسيقى العربية للعالم

روسيا