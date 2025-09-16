لافروف: هناك دول ذات حكومات غير صديقة لموسكو

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:18 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:26 GMT
34 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:30 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
وزير الخارجية اللبناني الأسبق: يجب أن تحمل هذه القمة قرارات حازمة صارمة تجاه إسرائيل وداعميها
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إحياء مبادرة القوات العربية المشتركة هو مناورة مصرية لإعادة تأكيد نظام إقليمي محدد
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
18:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
10:31 GMT
30 د
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
16:03 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
16:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
16:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الثلاثاء حول التحضيرات لمسابقة "إنترفيجن" الموسيقية الدولية في روسيا: "نبتعد تدريجيًا عن مصطلح الدول غير الصديقة، رغم أنه لا يزال واردًا في التشريعات. ولكن، كما أكد الرئيس (الروسي فلاديمير بوتين)، في الآونة الأخيرة، على ما أعتقد، في إحدى فعاليات فلاديفوستوك، أنه لا توجد دول غير صديقة، بل هناك دول ذات حكومات غير صديقة تجاه روسيا".وتابع: "آمل أن نتمكن قريبا من الإعلان، إن لم يكن خلال المباراة النهائية، فبعدها بفترة وجيزة، عن المكان المخطط لإقامة المسابقة المقبلة".وأشار الوزير الروسي إلى أنه وخلال القرعة التي جرت في وقت سابق، تم تحديد ترتيب العروض، حيث ستبدأ كوبا العرض، وتنتهي الهند.وأكد لافروف أنه تم إصدار تأشيرات دخول لجميع المشاركين وضيوف مسابقة "إنترفيجن" الموسيقية بشكل مبسط ومريح، كما تم الاتفاق على نظام جمركي خاص مع هيئة الجمارك الفيدرالية.ووقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسومًا سابقًا بشأن إقامة المسابقة الموسيقية الدولية "إنترفيجن" في موسكو وضواحيها عام 2025.وستُقام نهائيات "إنترفيجن-2025" في موسكو، في 20 سبتمبر/ أيلول الجاري، بمشاركة فنانين من 23 دولة، بما في ذلك دول من مجموعة "بريكس" (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا)، ودول رابطة الدول المستقلة، وأمريكا اللاتينية، وآسيا، وأفريقيا.وتجدر الإشارة إلى أن "إنترفيجن" هي مسابقة دولية للموسيقى تهدف إلى أن تكون منصة للحوار الثقافي المفتوح، ويعبّر المشاركون من خلال فنهم عن القيم الروحية والأخلاقية لشعوبهم، بينما يتيح المهرجان للجمهور فرصة الانغماس في التراث الثقافي والتقاليد والإبداع الفريد لكل دولة.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حول المسابقة، إن روسيا تفتخر بأنها ستصبح مركز جذب للمواهب من جميع أنحاء العالم من خلال المسابقة الموسيقية الدولية "إنترفيجن 2025"."إنترفيجن" هي مسابقة موسيقية أقيمت منذ أواخر الستينيات كبديل مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن"، في المقام الأول من قبل بلدان المعسكر الاشتراكي، ولكن دول من جميع أنحاء العالم شاركت فيها، مثل كندا وإسبانيا والبرتغال والمغرب
https://sarabic.ae/20250912/بوتين-يلقي-كلمة-في-الجلسة-العامة-لمنتدى-سان-بطرسبورغ-الدولي-للثقافات-المتحدة-1104791168.html
https://sarabic.ae/20250831/الفنانة-دانة-المير-تكشف-لـسبوتنيك-كواليس-تحضيرها-لمسابقة-إنترفيجن-2025-في-روسيا-1104351857.html
روسيا
روسيا

لافروف: هناك دول ذات حكومات غير صديقة لموسكو

09:19 GMT 16.09.2025 (تم التحديث: 09:30 GMT 16.09.2025)
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصوروزير خارجية الاتحاد الروسي سيرغي لافروف في رسالة للمشاركين في مسابقة الموسيقى الدولية "إنترفيجن".
وزير خارجية الاتحاد الروسي سيرغي لافروف في رسالة للمشاركين في مسابقة الموسيقى الدولية إنترفيجن. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2025
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا تتخلى تدريجيًا عن مصطلح "الدول غير الصديقة"، فهناك دولٌ ذات حكومات "غير صديقة" لموسكو.
وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الثلاثاء حول التحضيرات لمسابقة "إنترفيجن" الموسيقية الدولية في روسيا: "نبتعد تدريجيًا عن مصطلح الدول غير الصديقة، رغم أنه لا يزال واردًا في التشريعات. ولكن، كما أكد الرئيس (الروسي فلاديمير بوتين)، في الآونة الأخيرة، على ما أعتقد، في إحدى فعاليات فلاديفوستوك، أنه لا توجد دول غير صديقة، بل هناك دول ذات حكومات غير صديقة تجاه روسيا".

وأضاف: "هناك اهتمام كبير بهذا المشروع، فعدد الدول المشاركة فيه 23 دولة، بما فيها روسيا، ولكن من المرجح أن دولاً أخرى أبدت رغبتها في المشاركة. لم نحدد عدداً محدداً، ويسعدنا تمثيل جميع القارات، باستثناء أستراليا. وهناك اهتمام، وقد أعرب العديد من الزملاء عن رغبتهم في استضافة هذه المسابقة العام المقبل، وبعد عامين. لذا، آمل أن نجعل هذه المسابقة حدثاً سنوياً. على الأقل هناك اهتمام بها".

وتابع: "آمل أن نتمكن قريبا من الإعلان، إن لم يكن خلال المباراة النهائية، فبعدها بفترة وجيزة، عن المكان المخطط لإقامة المسابقة المقبلة".
وأشار الوزير الروسي إلى أنه وخلال القرعة التي جرت في وقت سابق، تم تحديد ترتيب العروض، حيث ستبدأ كوبا العرض، وتنتهي الهند.
وأكد لافروف أنه تم إصدار تأشيرات دخول لجميع المشاركين وضيوف مسابقة "إنترفيجن" الموسيقية بشكل مبسط ومريح، كما تم الاتفاق على نظام جمركي خاص مع هيئة الجمارك الفيدرالية.
زيارة عمل للرئيس فلاديمير بوتين إلى سانت بطرسبرغ - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2025
بوتين: التعددية القومية في روسيا هي هدية لا تقدر بثمن
12 سبتمبر, 17:46 GMT
ووقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسومًا سابقًا بشأن إقامة المسابقة الموسيقية الدولية "إنترفيجن" في موسكو وضواحيها عام 2025.

وستُقام المسابقة في 20 سبتمبر/ أيلول الجاري، في قاعة "لايف أرينا" بموسكو. وسيمثل روسيا في المسابقة المغني شامان، والفنان الشعبي الروسي والملحن والمنتج إيغور ماتفيينكو، ضمن لجنة تحكيم المسابقة.

موسيقى القيثارة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2025
الفنانة دانة المير تكشف لـ"سبوتنيك" كواليس تحضيرها لمسابقة "إنترفيجن 2025" في روسيا
31 أغسطس, 15:43 GMT
وستُقام نهائيات "إنترفيجن-2025" في موسكو، في 20 سبتمبر/ أيلول الجاري، بمشاركة فنانين من 23 دولة، بما في ذلك دول من مجموعة "بريكس" (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا)، ودول رابطة الدول المستقلة، وأمريكا اللاتينية، وآسيا، وأفريقيا.
وتجدر الإشارة إلى أن "إنترفيجن" هي مسابقة دولية للموسيقى تهدف إلى أن تكون منصة للحوار الثقافي المفتوح، ويعبّر المشاركون من خلال فنهم عن القيم الروحية والأخلاقية لشعوبهم، بينما يتيح المهرجان للجمهور فرصة الانغماس في التراث الثقافي والتقاليد والإبداع الفريد لكل دولة.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حول المسابقة، إن روسيا تفتخر بأنها ستصبح مركز جذب للمواهب من جميع أنحاء العالم من خلال المسابقة الموسيقية الدولية "إنترفيجن 2025".
"إنترفيجن" هي مسابقة موسيقية أقيمت منذ أواخر الستينيات كبديل مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن"، في المقام الأول من قبل بلدان المعسكر الاشتراكي، ولكن دول من جميع أنحاء العالم شاركت فيها، مثل كندا وإسبانيا والبرتغال والمغرب
