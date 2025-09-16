https://sarabic.ae/20250916/لافروف-هناك-دول-ذات-حكومات-غير-صديقة-لموسكو-1104900101.html
لافروف: هناك دول ذات حكومات غير صديقة لموسكو
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا تتخلى تدريجيًا عن مصطلح "الدول غير الصديقة"، فهناك دولٌ ذات حكومات "غير صديقة" لموسكو. 16.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-16T09:19+0000
2025-09-16T09:19+0000
2025-09-16T09:30+0000
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/10/1104899850_0:142:3138:1907_1920x0_80_0_0_874886d770411fd4f20447c30dfea47b.jpg
وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الثلاثاء حول التحضيرات لمسابقة "إنترفيجن" الموسيقية الدولية في روسيا: "نبتعد تدريجيًا عن مصطلح الدول غير الصديقة، رغم أنه لا يزال واردًا في التشريعات. ولكن، كما أكد الرئيس (الروسي فلاديمير بوتين)، في الآونة الأخيرة، على ما أعتقد، في إحدى فعاليات فلاديفوستوك، أنه لا توجد دول غير صديقة، بل هناك دول ذات حكومات غير صديقة تجاه روسيا".وتابع: "آمل أن نتمكن قريبا من الإعلان، إن لم يكن خلال المباراة النهائية، فبعدها بفترة وجيزة، عن المكان المخطط لإقامة المسابقة المقبلة".وأشار الوزير الروسي إلى أنه وخلال القرعة التي جرت في وقت سابق، تم تحديد ترتيب العروض، حيث ستبدأ كوبا العرض، وتنتهي الهند.وأكد لافروف أنه تم إصدار تأشيرات دخول لجميع المشاركين وضيوف مسابقة "إنترفيجن" الموسيقية بشكل مبسط ومريح، كما تم الاتفاق على نظام جمركي خاص مع هيئة الجمارك الفيدرالية.ووقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسومًا سابقًا بشأن إقامة المسابقة الموسيقية الدولية "إنترفيجن" في موسكو وضواحيها عام 2025.وستُقام نهائيات "إنترفيجن-2025" في موسكو، في 20 سبتمبر/ أيلول الجاري، بمشاركة فنانين من 23 دولة، بما في ذلك دول من مجموعة "بريكس" (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا)، ودول رابطة الدول المستقلة، وأمريكا اللاتينية، وآسيا، وأفريقيا.وتجدر الإشارة إلى أن "إنترفيجن" هي مسابقة دولية للموسيقى تهدف إلى أن تكون منصة للحوار الثقافي المفتوح، ويعبّر المشاركون من خلال فنهم عن القيم الروحية والأخلاقية لشعوبهم، بينما يتيح المهرجان للجمهور فرصة الانغماس في التراث الثقافي والتقاليد والإبداع الفريد لكل دولة.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حول المسابقة، إن روسيا تفتخر بأنها ستصبح مركز جذب للمواهب من جميع أنحاء العالم من خلال المسابقة الموسيقية الدولية "إنترفيجن 2025"."إنترفيجن" هي مسابقة موسيقية أقيمت منذ أواخر الستينيات كبديل مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن"، في المقام الأول من قبل بلدان المعسكر الاشتراكي، ولكن دول من جميع أنحاء العالم شاركت فيها، مثل كندا وإسبانيا والبرتغال والمغرب
https://sarabic.ae/20250912/بوتين-يلقي-كلمة-في-الجلسة-العامة-لمنتدى-سان-بطرسبورغ-الدولي-للثقافات-المتحدة-1104791168.html
https://sarabic.ae/20250831/الفنانة-دانة-المير-تكشف-لـسبوتنيك-كواليس-تحضيرها-لمسابقة-إنترفيجن-2025-في-روسيا-1104351857.html
روسيا
09:19 GMT 16.09.2025 (تم التحديث: 09:30 GMT 16.09.2025)
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا تتخلى تدريجيًا عن مصطلح "الدول غير الصديقة"، فهناك دولٌ ذات حكومات "غير صديقة" لموسكو.
وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الثلاثاء حول التحضيرات لمسابقة "إنترفيجن" الموسيقية الدولية في روسيا: "نبتعد تدريجيًا عن مصطلح الدول غير الصديقة، رغم أنه لا يزال واردًا في التشريعات. ولكن، كما أكد الرئيس (الروسي فلاديمير بوتين)، في الآونة الأخيرة، على ما أعتقد، في إحدى فعاليات فلاديفوستوك، أنه لا توجد دول غير صديقة، بل هناك دول ذات حكومات غير صديقة تجاه روسيا".
وأضاف: "هناك اهتمام كبير بهذا المشروع، فعدد الدول المشاركة فيه 23 دولة، بما فيها روسيا، ولكن من المرجح أن دولاً أخرى أبدت رغبتها في المشاركة. لم نحدد عدداً محدداً، ويسعدنا تمثيل جميع القارات، باستثناء أستراليا. وهناك اهتمام، وقد أعرب العديد من الزملاء عن رغبتهم في استضافة هذه المسابقة العام المقبل، وبعد عامين. لذا، آمل أن نجعل هذه المسابقة حدثاً سنوياً. على الأقل هناك اهتمام بها".
وتابع: "آمل أن نتمكن قريبا من الإعلان، إن لم يكن خلال المباراة النهائية، فبعدها بفترة وجيزة، عن المكان المخطط لإقامة المسابقة المقبلة".
وأشار الوزير الروسي إلى أنه وخلال القرعة التي جرت في وقت سابق، تم تحديد ترتيب العروض، حيث ستبدأ كوبا العرض، وتنتهي الهند.
وأكد لافروف أنه تم إصدار تأشيرات دخول لجميع المشاركين وضيوف مسابقة "إنترفيجن" الموسيقية بشكل مبسط ومريح، كما تم الاتفاق على نظام جمركي خاص مع هيئة الجمارك الفيدرالية.
ووقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسومًا سابقًا بشأن إقامة المسابقة الموسيقية الدولية "إنترفيجن" في موسكو وضواحيها عام 2025.
وستُقام المسابقة في 20 سبتمبر/ أيلول الجاري، في قاعة "لايف أرينا" بموسكو. وسيمثل روسيا في المسابقة المغني شامان، والفنان الشعبي الروسي والملحن والمنتج إيغور ماتفيينكو، ضمن لجنة تحكيم المسابقة.
وستُقام نهائيات "إنترفيجن-2025" في موسكو، في 20 سبتمبر/ أيلول الجاري، بمشاركة فنانين من 23 دولة، بما في ذلك دول من مجموعة "بريكس" (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا)، ودول رابطة الدول المستقلة، وأمريكا اللاتينية، وآسيا، وأفريقيا.
وتجدر الإشارة إلى أن "إنترفيجن" هي مسابقة دولية للموسيقى تهدف إلى أن تكون منصة للحوار الثقافي المفتوح، ويعبّر المشاركون من خلال فنهم عن القيم الروحية والأخلاقية لشعوبهم، بينما يتيح المهرجان للجمهور فرصة الانغماس في التراث الثقافي والتقاليد والإبداع الفريد لكل دولة.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حول المسابقة، إن روسيا تفتخر بأنها ستصبح مركز جذب للمواهب من جميع أنحاء العالم من خلال المسابقة الموسيقية الدولية "إنترفيجن 2025".
"إنترفيجن" هي مسابقة موسيقية أقيمت منذ أواخر الستينيات كبديل مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن"، في المقام الأول من قبل بلدان المعسكر الاشتراكي، ولكن دول من جميع أنحاء العالم شاركت فيها، مثل كندا وإسبانيا والبرتغال والمغرب