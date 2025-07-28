https://sarabic.ae/20250728/الفنان-مصطفى-سعد-لـسبوتنيك-روسيا-تلعب-دورا-عاما-في-دعم-الثقافة-والفنون-وتعزيز-التواصل-بين-الشعوب-1103081432.html

الفنان مصطفى سعد لـ"سبوتنيك": روسيا تلعب دورا عاما في دعم الثقافة وتعزيز التواصل بين الشعوب... فيديو

الفنان مصطفى سعد لـ"سبوتنيك": روسيا تلعب دورا عاما في دعم الثقافة وتعزيز التواصل بين الشعوب... فيديو

سبوتنيك عربي

قال الفنان المصري، مصطفى سعد، إن مسابقة "إنترفيجن" فرصة هامة للحوار الثقافي والتعبير عن الفنون والقيم الروحية والأخلاقية لمختلف شعوب العالم. 28.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-28T13:00+0000

2025-07-28T13:00+0000

2025-07-28T13:02+0000

حصري

حوارات

مصر

روسيا

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وأضاف في حواره مع "سبوتنيك"، أن المهرجان يتيح للجمهور فرصة الانغماس في التراث الثقافي والتقاليد والإبداع الفريد لكل دولة، مشيدا بالتنوع الثقافي الكبير الذي تحظى به روسيا، والدور الذي تلعبه في دعم الفنون وتنظيم المسابقات الهادفة لتعزيز التواصل بين الشعوب ونشر الثقافة والعلوم والفنون، وإلى نص الحوار..بداية كيف تقيم الأهمية الفنية لمسابقة "إنترفيجن"؟في الحقيقة المسابقة تحمل أهمية عالمية، يشارك فيها العديد من كبار الموسيقيين في العالم، كما أن وجود مصر في المسابقة يبعث بالفخر، خاصة أن الاحتكاك بكبار الموسيقيين من مختلف دول العالم والثقافات المختلفة، يسهم في تبادل المعرفة والاطلاع على الألوان الموسيقية الأخرى والفنون، وهو ما تعززه المسابقة.ما الذي يعنيه لك تمثيل مصر في المسابقة؟بالطبع شعور يبعث بالفخر والامتنان، وحين علمت بترشيحي لتمثيل مصر كانت لحظة هامة جدا، كما أنني أعمل بجهد لتمثيل مصر بالصورة التي تليق بها، وكذلك ما يعكس حلمي وجهدي، والاستفادة بقدر كبير من هذا التنوع والثراء.هل ترى أن المسابقة تسهم في التعريف بالتراث الثقافي والفنون المختلفة لكل دولة في هذا المحفل العالمي؟بالتأكيد، فإن الموسيقى يمكنها أن تعكس صورة عن خصوصية كل دولة ثقافيا وفنيا، وبالطبع فإن وجود عدد كبير من الفنانين الذين يمثلون بلادهم يتيح فرصة كبيرة لإبراز ثقافة كل دولة من خلال الموسيقى أو الزي واللهجة والعادات والتقاليد، وبالفعل الموسيقى هي أحد أوجه التعبير عن خصوصية وثقافة كل دولة.كيف ترى فرص التعاون الفني بين مصر وروسيا؟أرى أن هناك العديد من الفرص الكبيرة والهامة على كافة المستويات، خاصة في ظل الخصائص التي تجمع الشعبين والتنوع الثقافي الكبير لكل بلد والعوامل المشتركة، منها حب الفنون والموسيقى بشكل كبير، كما يعزز ذلك البُعد التاريخي والثقافي، ويسهم في إمكانية التعاون على مستوى الفرق والمهرجانات الهامة.تتيح المسابقات الروسية فرصة أكبر لتنوع الجوائز الدولية وتعددها بعد أن كانت مقتصرة على الجانب الغربي والتي عادة ما تحمل أيدولوجيات وتوجهات محددة لأهداف الغرب؟أرى أن المبادرة الروسية والجهود التي تقوم بها تحمل أهمية خاصة، نظرا لأن معظم الجوائز والمهرجانات الغربية يشوبها التحيز، في حين أن "إنترفيجن" تمنح حرية أكبر للفنانين، ويفتح الباب أمام الموسيقيين والموهوبين دون تحيز كما تفعل بعض المسابقات التي أشرت إليها.برأيك ما أوجه التشابه بين الثقافة المصرية والروسية؟هناك أوجه تشابه كبيرة من حيث الأصالة والتاريخ والتنوع والثراء، والاعتزاز بالهوية، حيث يعتز الشعب الروسي بهويته وثقافته وكافة الفنون في الأوبرا والمجالات الأخرى، وهي نفس الخصائص لدى الشعب المصري والعربي بشكل كبير، فنحن نعتز دائما بهويتنا وتراثنا، وعلى المستوى الشخصي أتمنى استمرار التعاون مع الجانب الروسي، وتبادل الحفلات أو المشاركات في المهرجانات المتعددة.هل يمكننا التعرف بشكل أكبر على البداية بالنسبة لك في عالم الفن؟تعود البداية إلى عام 2000، حين قررت مع مجموعة من الأصدقاء تكوين فرقة فنية، وقمنا بتقديم بعض الحفلات، وبعدها انضممت لعديد من الفرق المستقلة، وكانت البداية الحقيقة مع فرقة "رسالة" وهي فرقة مستقلة، ومثلنا مصر في العديد من الدول، كما مثلنا مصر في إيطاليا عام 2015 مع فرقة "مقام".بعد ذلك انضممت لدار لأوبرا المصرية في العام 2007، وأتواجد بها حتى الآن إلى جانب مشاريعي الخاصة، ودراسة الماجستير في الموسيقى العربية.ما أبرز العثرات التي قابلتها في البدايات؟أعتقد أن أبرز العثرات كانت في الإنتاج، خاصة في ظل عدم وجود ستديو خاص، والتكلفة الكبيرة التي كانت تحتاجها الاستديوهات، وفي الوقت الراهن أصبح لدى كل فنان القدرة على تصميم ستديو في المنزل، إذ لم يعد معضلة، لكن تبقى بعض الجوانب الأخرى المرتبطة بالتسويق الإلكتروني في ظل سيطرة لألوان بعينها على مواقع التواصل.ما اللحظات الفارقة في مشوارك الفني؟أعتقد أن اللحظات أو المحطة الفارقة في حياتي تتمثل في وقوفي على خشبة مسرح دار الأوبرا المصرية، وشغف الجمهور المصري للكلاسيكيات وحبهم الكبير للفن، وهو دافع كبير قادني للاستمرار وتقديم أفضل ما لدي، خاصة أنه جمهور لديه ذوق رفيع وليس من السهل إرضاءه، إذ يتطلب الأمر الاجتهاد والعمل بإخلاص لتقديم الجديد.ما أقرب الموسيقى لك والتي تفضلها؟بالطبع أحب كل أنواع الموسيقى، لكن الموسيقى العربية لديها مكانة خاصة، وأسعى للإضافة لمكتبتها العريقة، فهي هويتنا وثقافتنا التي نعتز بها، وربما أسعى للحفاظ على الموسيقى الشرقية مع مراعاة متطلبات العصر.لماذا لم تتجه لغناء المهرجانات كما فعل الكثير من الشباب الذين يعتبرونه الطريق الأسهل للثراء المالي؟لم أر في نفسي الشخص الذي يمكن أن يغني أغاني المهرجانات، لكننا نقدم الأغاني الشعبية والموسيقى الشعبية في الأوبرا، وبالطبع الموسيقى أذواق، وأنا احترم كل الأذواق الموسيقية، لكن أرى نفسي في الشكل الذي أقدمه.من الأقرب لك من الفنانين أو الذين تفضلهم على الساحة الآن؟في الحقيقة، أحب عمر دياب بشكل كبير، وأرى أنه صاحب مشوار ورحلة، وكذلك رامي صبري، وتامر عاشور، كما أقدّر فرقة "رسالة" بدرجة كبيرة، وكذلك "كاريوكي"، وبالتأكيد "العندليب الأسمر" عبد الحليم حافظ، ومحمد فوزي، وفريد الأطرش، وجميع الفنانين القدامى.هل لديك رغبة بالعمل مع بعض الملحنين في المستقبل ومن هم؟بالتأكيد أتطلع للعمل مع الملحن عمرو مصطفى، والموزع الموسيقي، عزيز الشافعي، ووليد سعد، والكثير من الملحنين، وبالتأكيد كنت أتمنى حضور فترة الموسيقار الكبير، محمد الموجي، هي فترة ذهبية.يعتبر مصطفى سعد من الموسيقيين الذين يمارسون الإبداع الموسيقي منذ نحو 20 عاما، وهو الآن ينقل خبرته الموسيقية بنجاح كمدرّس للموسيقى ومدرب للغناء.وترتبط جميع المحطات المهمة في مسيرته الموسيقية بمدينته الأم، الإسكندرية، حيث تخرج مصطفى سعد من جامعة الإسكندرية، ومنذ عام 2007، أصبح مغنيا منفردا في دار الأوبرا بالإسكندرية (المعروفة باسم مسرح سيد درويش).وتتسم مشاريع مصطفى سعد الإبداعية بالتناغم بين موسيقى الشرق والغرب، إذ أنه يمتلك صوتا صادحا رائعا، ويشارك كمغن منفرد وفي تعاون مع فرق مصرية وأجنبية في العديد من المسابقات والمهرجانات داخل مصر وخارجها.و"إنترفيجن" هي مسابقة موسيقية دولية تهدف إلى أن تكون منصة للحوار الثقافي المفتوح، ويعبّر المشاركون من خلال فنهم عن القيم الروحية والأخلاقية لشعوبهم، بينما يتيح المهرجان للجمهور فرصة الانغماس في التراث الثقافي والتقاليد والإبداع الفريد لكل دولة.وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن روسيا تفتخر بأنها ستصبح مركز جذب للمواهب من جميع أنحاء العالم من خلال المسابقة الموسيقية الدولية "إنترفيجن 2025".أجرى الحوار/ محمد حميدة

https://sarabic.ae/20250716/الموسيقي-مصطفى-سعد-سيمثل-مصر-في-مسابقة-إنترفيجن-1102739379.html

https://sarabic.ae/20250718/زينة-عماد-صوت-السعودية-في-مسابقة-إنترفيجن-الدولية-1102791751.html

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