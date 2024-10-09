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إمبراطورة الموسيقى والفن في العالم بثروة تبلغ 1.6 مليار دولار
إمبراطورة الموسيقى والفن في العالم بثروة تبلغ 1.6 مليار دولار
سبوتنيك عربي
أصبحت المغنية تايلور سويفت أغنى موسيقية بثروة صافية تبلغ 1.6 مليار دولار، متجاوزة ريهانا التي تملك نحو 1.4 مليار دولار ومادونا (850 مليون دولار). 09.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-09T15:07+0000
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2024-10-09T15:09+0000
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كما أصبحت سويفت أول موسيقية مليارديرة من خلال كتابة الأغاني والأداء، وليس العقود الإعلانية والتجارية، وفقا لمجلة "فوريس".وتوزعت مصادر ثروة سويفت بين 600 مليون دولار من العائدات والجولات، وأرشيفها من الأغاني بقيمة تفوق 600 مليون دولار والعقارات التي تضم 5 منازل في الولايات المتحدة والتي تقدر قيمتها بنحو 125 مليون دولار.ومنذ عام 2023، تعززت محفظة سويفت المالية بشكل كبير، بعد أن حصلت عبر جولتها على 228 مليون دولار في طوكيو، و43.3 مليون دولار في سيدني، ليصل مجموع عائداتها من المدن التي شملت جولتها "Eras Tour"، إلى نحو 600 مليون دولار.وانطلقة هذه الجولة في أكتوبر 2023 لتشمل 152 مدينة قبل أن تختتم في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.واحتلت سويفت المرتبة الثانية في قائمة أغنى الموسيقيين، بعد مغني الراب جاي-زي الذي تقدر ثروته بنحو 2.5 مليار دولار، كما حلت في المركز الـ25 في قائمة المليارديرات.وصنفت "فوربس" المغنية الأمريكية البالغة من العمر 34 عاما في المرتبة الخامسة بين "النساء القويات" في العالم، خلف رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، ونائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، ورئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني.
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منوعات, اقتصاد, العالم
إمبراطورة الموسيقى والفن في العالم بثروة تبلغ 1.6 مليار دولار
15:07 GMT 09.10.2024 (تم التحديث: 15:09 GMT 09.10.2024)
أصبحت المغنية تايلور سويفت أغنى موسيقية بثروة صافية تبلغ 1.6 مليار دولار، متجاوزة ريهانا التي تملك نحو 1.4 مليار دولار ومادونا (850 مليون دولار).
كما أصبحت سويفت
أول موسيقية مليارديرة من خلال كتابة الأغاني والأداء، وليس العقود الإعلانية والتجارية، وفقا لمجلة "فوريس".
وتوزعت مصادر ثروة سويفت بين 600 مليون دولار من العائدات والجولات، وأرشيفها من الأغاني بقيمة تفوق 600 مليون دولار والعقارات التي تضم 5 منازل في الولايات المتحدة والتي تقدر قيمتها بنحو 125 مليون دولار.
ومنذ عام 2023، تعززت محفظة سويفت المالية بشكل كبير، بعد أن حصلت عبر جولتها على 228 مليون دولار في طوكيو، و43.3 مليون دولار في سيدني، ليصل مجموع عائداتها من المدن التي شملت جولتها "Eras Tour"، إلى نحو 600 مليون دولار.
وانطلقة هذه الجولة في أكتوبر 2023 لتشمل 152 مدينة قبل أن تختتم في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
واحتلت سويفت المرتبة الثانية في قائمة أغنى الموسيقيين، بعد مغني الراب جاي-زي الذي تقدر ثروته بنحو 2.5 مليار دولار، كما حلت في المركز الـ25 في قائمة المليارديرات.
وصنفت "فوربس" المغنية الأمريكية
البالغة من العمر 34 عاما في المرتبة الخامسة بين "النساء القويات" في العالم، خلف رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، ونائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، ورئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني.