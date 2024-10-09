إمبراطورة الموسيقى والفن في العالم بثروة تبلغ 1.6 مليار دولار

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
10:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
11:03 GMT
57 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يخشى من إعلان إيران قوة نووية عندها لا مكان للحديث عن نظرية الردع الصهيوني في المنطقة
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: هذه الحرب المجنونة التي يشنها نتنياهو لا يمكن إيقافها إلا بالمقاومة وحرب الاستنزاف
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تحولت حرب نتانياهو إلى تهديد وجودي لإسرائيل؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
أبرز الملفات أمام الرئيس قيس سعيد بعد فوزه في انتخابات رئاسة تونس
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
08:30 GMT
30 د
مساحة حرة
عمل بري في لبنان وغزة وهجوم مرتقب على إيران..هل تصمد إسرائيل؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
09:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
هل تحولت حرب نتانياهو إلى تهديد وجودي لإسرائيل؟
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
أبرز الملفات أمام الرئيس قيس سعيد بعد فوزه في انتخابات رئاسة تونس
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل تريد جر سوريا للمواجهة وهناك تفويض بتعيين نتنياهو إمبراطورا على العرب
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
انتخابات تشريعية مرتقبة في إقليم كردستان العراق وسط صراعات محلية وإقليمية
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20241009/إمبراطورة-الموسيقى-والفن-في-العالم-بثروة-تبلغ-16-مليار-دولار--1093586734.html
إمبراطورة الموسيقى والفن في العالم بثروة تبلغ 1.6 مليار دولار
إمبراطورة الموسيقى والفن في العالم بثروة تبلغ 1.6 مليار دولار
سبوتنيك عربي
أصبحت المغنية تايلور سويفت أغنى موسيقية بثروة صافية تبلغ 1.6 مليار دولار، متجاوزة ريهانا التي تملك نحو 1.4 مليار دولار ومادونا (850 مليون دولار). 09.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-09T15:07+0000
2024-10-09T15:09+0000
مجتمع
منوعات
اقتصاد
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103688/27/1036882779_0:0:2247:1265_1920x0_80_0_0_ae1f571f3b399aa681a28758e252668b.jpg
كما أصبحت سويفت أول موسيقية مليارديرة من خلال كتابة الأغاني والأداء، وليس العقود الإعلانية والتجارية، وفقا لمجلة "فوريس".وتوزعت مصادر ثروة سويفت بين 600 مليون دولار من العائدات والجولات، وأرشيفها من الأغاني بقيمة تفوق 600 مليون دولار والعقارات التي تضم 5 منازل في الولايات المتحدة والتي تقدر قيمتها بنحو 125 مليون دولار.ومنذ عام 2023، تعززت محفظة سويفت المالية بشكل كبير، بعد أن حصلت عبر جولتها على 228 مليون دولار في طوكيو، و43.3 مليون دولار في سيدني، ليصل مجموع عائداتها من المدن التي شملت جولتها "Eras Tour"، إلى نحو 600 مليون دولار.وانطلقة هذه الجولة في أكتوبر 2023 لتشمل 152 مدينة قبل أن تختتم في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.واحتلت سويفت المرتبة الثانية في قائمة أغنى الموسيقيين، بعد مغني الراب جاي-زي الذي تقدر ثروته بنحو 2.5 مليار دولار، كما حلت في المركز الـ25 في قائمة المليارديرات.وصنفت "فوربس" المغنية الأمريكية البالغة من العمر 34 عاما في المرتبة الخامسة بين "النساء القويات" في العالم، خلف رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، ونائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، ورئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني.
https://sarabic.ae/20241009/ناسا-أمام-خيار-صعب-تضحية-بين-النجوم-لإنقاذ-فوييجر-2-1093586601.html
https://sarabic.ae/20241009/طبيبة-روسية-تحدد-جزءا-خطيرا-من-الدجاج-يجب-عدم-تناوله--1093580468.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103688/27/1036882779_250:0:2247:1498_1920x0_80_0_0_642cd285476eb72d907ca680a218c363.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, اقتصاد, العالم
منوعات, اقتصاد, العالم

إمبراطورة الموسيقى والفن في العالم بثروة تبلغ 1.6 مليار دولار

15:07 GMT 09.10.2024 (تم التحديث: 15:09 GMT 09.10.2024)
© AP Photo / Charles Sykes/Invisioالمغنية الأمريكية تايلور سويفت
المغنية الأمريكية تايلور سويفت - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2024
© AP Photo / Charles Sykes/Invisio
تابعنا عبر
أصبحت المغنية تايلور سويفت أغنى موسيقية بثروة صافية تبلغ 1.6 مليار دولار، متجاوزة ريهانا التي تملك نحو 1.4 مليار دولار ومادونا (850 مليون دولار).
كما أصبحت سويفت أول موسيقية مليارديرة من خلال كتابة الأغاني والأداء، وليس العقود الإعلانية والتجارية، وفقا لمجلة "فوريس".
وتوزعت مصادر ثروة سويفت بين 600 مليون دولار من العائدات والجولات، وأرشيفها من الأغاني بقيمة تفوق 600 مليون دولار والعقارات التي تضم 5 منازل في الولايات المتحدة والتي تقدر قيمتها بنحو 125 مليون دولار.
مركبة اختبار إعادة توجيه الكويكب المزدوج (DART) تصطدم بكويكب صغير كجزء من مهمة اختبار كوكبي تاريخية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2024
مجتمع
"ناسا" أمام خيار صعب... تضحية بين النجوم لإنقاذ "فوييجر 2"
15:04 GMT
ومنذ عام 2023، تعززت محفظة سويفت المالية بشكل كبير، بعد أن حصلت عبر جولتها على 228 مليون دولار في طوكيو، و43.3 مليون دولار في سيدني، ليصل مجموع عائداتها من المدن التي شملت جولتها "Eras Tour"، إلى نحو 600 مليون دولار.
وانطلقة هذه الجولة في أكتوبر 2023 لتشمل 152 مدينة قبل أن تختتم في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
دجاجة كاملة تُطهى على الشواية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2024
مجتمع
طبيبة روسية تحدد جزءا خطيرا من الدجاج يجب عدم تناوله
11:50 GMT
واحتلت سويفت المرتبة الثانية في قائمة أغنى الموسيقيين، بعد مغني الراب جاي-زي الذي تقدر ثروته بنحو 2.5 مليار دولار، كما حلت في المركز الـ25 في قائمة المليارديرات.
وصنفت "فوربس" المغنية الأمريكية البالغة من العمر 34 عاما في المرتبة الخامسة بين "النساء القويات" في العالم، خلف رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، ونائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، ورئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:41 GMTПоследствия израильского авиаудара в Дахии, Бейрут, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... والتوتر بين لبنان وإسرائيل09:30 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала